الإثنين 02 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

الاستعلام عن موعد الكشف الطبي بطاقة الخدمات المتكاملة 2023

بطاقة الخدمات المتكاملة
بطاقة الخدمات المتكاملة

ننشر لكم خطوات الاستعلام عن موعد الكشف الطبي بطاقة الخدمات المتكاملة 2023، حيث يبحث العديد من ذوي الاحتياجات الخاصة عبر محرك "جوجل" الشهير عن موعد الكشف الطبي بطاقة الخدمات المتكاملة، للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.

وتحدد وزارة الصحة موعد الكشف الطبي على المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، يعد تحديد نسبة إعاقة الشخص ونوع الإعاقة قبل إجراء الكشف الوظيفي من قبل وزارة التضامن الاجتماعي.

رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي استعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

ونقدم لكم من خلال هذه السطور طريقة الاستعلام عن موعد الكشف الطبي بطاقة الخدمات المتكاملة:

رابط الاستعلام عن موعد الكشف الطبي بطاقة الخدمات المتكاملة 2023

-يتم الدخول من قبل ذوي الإعاقة رابط الاستعلام عن موعد الكشف الطبي للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال الضغط هنــا.

-يتم اختيار موعد الكشف الطبي، وكتابة الرقم القومي المكون من 14 رقما ثم يتم الضغط على كلمة بحث.

-و في حالة تحديد اليوم يجب الذهاب في التاريخ والوقت الموضحين لإجراء الكشف الطبي.

أماكن تنفيذ الكشف الطبي لذوي الاحتياجات الخاصة

نقدم لكم من خلال هذه السطور المستشفيات التي عن طريقها يقوم ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر الكشف بها وفرتها وزارة الصحة وهي:

• الكشف في كافة المستشفيات الحكومية التابعة للوزارة.

• مركز الطب الطبيعي بالعجوزة.

• مستشفي كوبري القبة العسكري.

• مستشفي المعادي العسكري.

• مستشفي الشرطة بمدينة مصر.

رابط الاستعلام عن موعد الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة وكيفية تعديله

الجدير بالذكر أن وزارة الصحة أوضحت من خلال موقع المجالس الطبية المتخصصة، أنه في حالة إذا كان الشخص غير مستوفية الأوراق، فيجب تجهيز الأبحاث والأشعة التي طلبتها منه اللجنة وإعادة تحديد موعد آخر لإجراء الكشف الطبي، لافتة إلى أنه في حال الكشف الطبي يتم مراجعة الأوراق واعتمادها وإرسالها لمكتب التأهيل التابع لوزارة التضامن الاجتماعي.

أقرأ أيضاً

رابط الاستعلام عن موعد الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة وكيفية تعديله

بطاقة الخدمات المتكاملة الكشف الطبى موعد الكشف الطبي بطاقة الخدمات المتكاملة موعد الكشف الطبي المستشفيات وزارة الصحة أماكن تنفيذ الكشف الطبي لذوي الاحتياجات الخاصة رابط الاستعلام عن موعد الكشف الطبي

رئيس التحرير

وائل لطفي

المتاجرون فى اللون الأسود

الأكثر قراءة

ارتفاع حصيلة هجوم مسلح على سجن مكسيكى إلى 19 قتيلًا

«المستبصر».. هكذا رأى وحيد حامد الإخوان وكشفهم قبل ظهورهم على الساحة السياسية

إصابة 6 مواطنين في حادثي تصادم بالبحيرة

بعد تأجيل الجنازة.. دفن زوج البلوجر مريم جودة فى مقابر المنارة بالإسكندرية

تقرير أمريكي: «مصر في طريقها لتكون الأكثر ترحيبا بالسياح في 2023»

أمين عام نقابة المحامين يشهد ختام دورة معهد المحاماة بنقابة بنها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال رشدي

خطفوها الغربان

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد(15)

محمد رفعت

رغم أنف الإرهاب !

منى رجب

أمنياتى لعام جديد

ماجد حبته

الاقتصاد المصرى.. وتقلبات الاقتصاد العالمى

عبدالوهاب داود

«الكلام» و«الحوار»

محمود خليل

المستضعفات من المؤمنات

محمد العسيري

يا مقبل يوم وليلة

صور

مباراة فوز الأهلى على بيراميدز فى الدورى

مباراة فوز أسوان على الزمالك فى الدورى

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

محطة تل أبيب

المزيد

خطة بيبى.. نتنياهو يزور الإمارات للمرة الأولى.. كيف سيستفيد؟

ما هى خطة التغييرات فى سلاح الجو الإسرائيلى لعام 2023؟

بينهم 882 طفلًا.. الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 7000 فلسطينى فى 2022