ننشر لكم خطوات الاستعلام عن موعد الكشف الطبي بطاقة الخدمات المتكاملة 2023، حيث يبحث العديد من ذوي الاحتياجات الخاصة عبر محرك "جوجل" الشهير عن موعد الكشف الطبي بطاقة الخدمات المتكاملة، للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.

وتحدد وزارة الصحة موعد الكشف الطبي على المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، يعد تحديد نسبة إعاقة الشخص ونوع الإعاقة قبل إجراء الكشف الوظيفي من قبل وزارة التضامن الاجتماعي.

ونقدم لكم من خلال هذه السطور طريقة الاستعلام عن موعد الكشف الطبي بطاقة الخدمات المتكاملة:

رابط الاستعلام عن موعد الكشف الطبي بطاقة الخدمات المتكاملة 2023

-يتم الدخول من قبل ذوي الإعاقة رابط الاستعلام عن موعد الكشف الطبي للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال الضغط هنــا.

-يتم اختيار موعد الكشف الطبي، وكتابة الرقم القومي المكون من 14 رقما ثم يتم الضغط على كلمة بحث.

-و في حالة تحديد اليوم يجب الذهاب في التاريخ والوقت الموضحين لإجراء الكشف الطبي.

أماكن تنفيذ الكشف الطبي لذوي الاحتياجات الخاصة

نقدم لكم من خلال هذه السطور المستشفيات التي عن طريقها يقوم ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر الكشف بها وفرتها وزارة الصحة وهي:

• الكشف في كافة المستشفيات الحكومية التابعة للوزارة.

• مركز الطب الطبيعي بالعجوزة.

• مستشفي كوبري القبة العسكري.

• مستشفي المعادي العسكري.

• مستشفي الشرطة بمدينة مصر.

الجدير بالذكر أن وزارة الصحة أوضحت من خلال موقع المجالس الطبية المتخصصة، أنه في حالة إذا كان الشخص غير مستوفية الأوراق، فيجب تجهيز الأبحاث والأشعة التي طلبتها منه اللجنة وإعادة تحديد موعد آخر لإجراء الكشف الطبي، لافتة إلى أنه في حال الكشف الطبي يتم مراجعة الأوراق واعتمادها وإرسالها لمكتب التأهيل التابع لوزارة التضامن الاجتماعي.