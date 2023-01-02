رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي وتقديم الشكاوى

تصدر رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي قائمة بحث المصريين خلال الفترة الجارية من الأسر الأولى بالرعاية المتقدمين الراغبين في الحصول على المعاش النقدي من وزارة التضامن الاجتماعي، بعد التوجيهات الرئاسية بزيادة أعداد المستفيدين من البرنامج.

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

ويستعرض لكم موقع "الدستور" خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال اتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنا.

اختيار أيقونة معاش تكافل وكرامة.

الضغط على أيقونة الاستعلام من القائمة الرئيسية لموقع وزارة التضامن الاجتماعي.

كتابة جميع بيانات الشخص المتقدم وتكون صحيحة وكاملة.

تحديد مكتب الشئون الاجتماعية الذي يكون تابع للشخص المستعلم.

الضغط على أيقونة عرض التفاصيل، لكي يتم ظهور جميع التفاصيل.

كيفية التقديم على معاش تكافل وكرامة

التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم مع توفير المستندات المطلوبة وهي:-

صور بطاقة الرقم القومى سارية وعلى العنوان الحالى للأفراد 18 سنة فأكثر.

صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعياً.

صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية فى حالة المرض المزمن والإعاقة.

صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنة.

صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل.

صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

صورة إقرار الوصاية للأيتام.

صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة

كما يمكن تقديم شكوى عبر بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال اتباع الخطوات التالية:-