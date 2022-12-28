الأربعاء 28 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

رابط استعلام تكافل وكرامة 2022 بالرقم القومي وإجراءات الإشتراك بالبرنامج

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

رابط استعلام تكافل وكرامة 2022 من أكثر الموضوعات التي شغلت تفكير العديد من المواطنين في الايام الأخيرة بشكل ملحوظ، وترتفع عمليات البحث بشكل مكثف على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر الموقع الأكثر شهرة واستخداماً “جوجل” من قبل المواطنين بكافة أنحاء محافظات جمهورية مصر العربية لمعرفة رابط استعلام تكافل وكرامة 2022 وخطوات التسجيل في تكافل وكرامة 2022.

رابط استعلام تكافل وكرامة 2022

وتزامناً مع اهتمام العديد من المواطنين بكافة أنحاء المحافظات لمعرفة كل ما يخص برنامج تكافل وكرامة 2022، يرصد لكم موقعنا “الدستور” كافة التفاصيل والمعلومات التي يبحث عنها العديد بشكل مستمر لمعرفة رابط استعلام تكافل وكرامة 2022 وخطوات التسجيل في تكافل وكرامة 2022، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي:

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي الخطوات التي يمكن من خلالها الاستعلام هم معاش تكافل وكرامة عن طريق الخطوات التالية:

  • الخطوة الأولى: الدخول على موقع بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة، عن طريق هذا الرابط هنـــــــــــا.
  • الخطوة الثانية: ادخل الرقم القومي للمتقدم.
  • الخطوة الثالثة: اضغط على استعلام.

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي

تضامن الشرقية خلال 2022| إشهار 74 جمعية.. وصرف معاشات تكافل وكرامة لـ202 ألف مستفيد

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي

إجراءات الإشتراك ببرنامج تكافل وكرامة 

وقد حددت وزارة التضامن الاجتماعي المسئولة عن تحديد شروط الاستفادة من برنامج تكافل وكرامة  اجراءات الاشتراك بالرنامج  وهي التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم المستندات المطلوبة:

1 - صور بطاقة الرقم القومى سارية وعلى العنوان الحالى للأفراد 18 سنة فأكثر.
2 - صور قسيمة الزواج أو الطلاق.
3 - صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنه.
4 - صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.
5 - قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعياً.
6 - كود كشف الاعاقة من اللجان الطبيه فى حالة المرض المزمن والأعاقة.
7 - صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل.
8 - صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.
9 - صورة اقرار الوصاية للأيتام.
10 - صورة شهادة السجن لحالات سجن الاب او الام.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

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