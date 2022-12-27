وفرت وزارة التضامن الاجتماعي رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بعد زيادة عدد المستفيدين من معاش تكافل وكرامة مليون شخص بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لزيادة الحماية الاجتماعية للمواطنين خاصة من الأسر الاولى بالرعاية مع زيادة التحديات التي تواجههم مع ارتفاع الأسعار.

ويستطيع المتقدمين للحصول على معاش تكافل وكرامة الاستعلام عن الأسماء الجدد من خلال خطوات بسيطة تقدمها الدستور في التقرير التالي .

رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

قم بالدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي https://tk.moss.gov.eg/ ، ثم ادخل الرقم القومي لصاحب كارت تكافل او كرامة المكون من 14 رقمًا واضغط على ايقونة استعلام، وعندما تظهر الشاشة الجديدة اتبع الخطوات المكتوبة أمامك للاستعلام عن الأسماء الجديدة، ويبلغ حجم تمويل برنامج "تكافل وكرامة"، إلي 19 مليار جنيه خلال 2021 ثم ارتفع إلى 22 مليار جنيه في أبريل الماضي، بزيادة عدد 450 ألف أسرة.

وأصبح التمويل حاليا 25 مليارا تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بعد اضافة مليون اسرة إلى برنامج تكافل وكرامة في إطار زيادة الحماية الاجتماعية للمواطنين من الأسر الأولى بالرعاية والفقراء.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

حددت وزارة التضامن الاجتماعي شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة وهي كالتالي:

أن لا يكون الزوج/الزوجه او المسن/ العاجز يعمل بالحكومة او القطاع العام او بالقطاع الخاص بأجر تأمينى أكثر من 400 جنيه او ان يتقاضى معاش تأمينى او مساعدة ضمانية، أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج "تكافل" لديها أبناء من حديثي الولادة حتي سن الثمانية عشر عاما، علي أن يكون الأبناء من سن السادسة لسن الثمانية عشر بمراحل التعليم المختلفة

وتقديم كافة المستندات الداعمة واللازمة للتقدم مثل صور بطاقات رقم قومي سارية وصور شهادات ميلاد وصور وثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة او الهجر وصور إيصالات استهلاك كهرباء وشهادة قومسيون طبي رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 أو غيرها من الوثائق المطلوبة.

وأن يكون الأفراد المتقدمين لبرنامج "كرامة" من المسنين بعمر يبدأ من 65 عام أو من أصحاب عجز أومرض مزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي، أو من الأيتام الذي لاينالون الرعاية من الأب أو الأم بل من الأقارب من الدرجة الثانية أو أبعد من ذلك.

عدم وجود أى من موانع الصرف منها ملكية أرض زراعية ( نصف فدان فأكثر )، ايجار ارض زراعية ( فدان فأكثر )، ملكية عقار أو أكثر بخلاف السكن أو محل تجارى أو أكثر ( مسجله وغير مسجله ) أو رؤوس مواشى للتجاره ( ثلاثة أو أكثر )، أو المشاركة فى مشروعات خاصة ( مسجله وغير مسجله مع ذكر قيمة المشروع ).