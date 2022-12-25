بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي

يوفر برنامج تكافل وكرامة الدعم النقدى للأسر الأولى بالرعاية ودشنته الحكومة في عام 2015 لحماية هذه الطبقات من التداعيات الاقتصادية المصاحبة لتطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي.

وتقوم الدولة بضم أعداد جديدة كل فترة لبرنامج تكافل وكرامة مع استمرار الازمات الاقتصادية التي يواجهها العالم الآن.

ووفرت وزارة التضامن الاجتماعي رابط خاص للمستفيدين من تكافل وكرامة تسمح لهم بالاستعلام والشكاوى عن طلبهم بالقرم القومي قط، وتعرض الدستور في التقرير التالي بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم.

بوابة الاستعلام والشكاوى بالرقم القومي

يستطيع المستفيدون من برنامج تكافل وكرامة الاستعلام عن البرنامج من خلال الدخول عبر الرابط الذي خصصته وزارة التضامن الاجتماعي لذلك أو الضغط مباشرة على الرابط التالي https://tk.moss.gov.eg/

، ستظهر أمامك صفحة الاستعالام والشكاوي ويطلب منك كتابة الرقم القومي لصاحب كارت تكافل او كرامة المكون من 14 رقمًا ثم الضغط على خانة استعلام.

ولتقديم شكاوى بالرقم القومي لتكافل وكرامة اتبع نفس الخطوات السابقة من نفس الرابط واضغط على أيقونة الشكاوي.

ويستفيد 17 مليون مواطن من برنامج تكافل وكرامة وضمت وزارة التضامن الاجتماعي 450 ألف أسرة جديدة ضمن في أبريل الماضي بتكلفة سنوية 2.4 مليار جنيه.

إجراءات الإشتراك ببرنامج تكافل وكرامة

حددت وزارة التضامن الاجتماعي المسئولة عن تحديد شروط الاستفادة من برنامج تكافل وكرامة اجراءات الاشتراك بالرنامج وهي التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم المستندات المطلوبة: