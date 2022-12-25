الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

يوفر برنامج تكافل وكرامة الدعم النقدى للأسر الأولى بالرعاية ودشنته الحكومة في عام 2015 لحماية هذه الطبقات من التداعيات الاقتصادية المصاحبة لتطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي.

وتقوم الدولة بضم أعداد جديدة كل فترة لبرنامج تكافل وكرامة مع استمرار الازمات الاقتصادية التي يواجهها العالم الآن.

ووفرت وزارة التضامن الاجتماعي رابط خاص للمستفيدين من تكافل وكرامة تسمح لهم بالاستعلام والشكاوى عن طلبهم بالقرم القومي قط، وتعرض الدستور في التقرير التالي بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم.

بوابة الاستعلام والشكاوى بالرقم القومي

يستطيع المستفيدون من برنامج تكافل وكرامة الاستعلام عن البرنامج من خلال الدخول عبر الرابط الذي خصصته وزارة التضامن الاجتماعي لذلك أو الضغط مباشرة على الرابط التالي https://tk.moss.gov.eg/

، ستظهر أمامك صفحة الاستعالام والشكاوي ويطلب منك كتابة الرقم القومي لصاحب كارت تكافل او كرامة المكون من 14 رقمًا ثم الضغط على خانة استعلام.

رابط الاستعلام عن نتائج الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين 2022 وشروط الحجز

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 برقم اللوحة

ولتقديم شكاوى بالرقم القومي لتكافل وكرامة اتبع نفس الخطوات السابقة من نفس الرابط واضغط على أيقونة  الشكاوي.

ويستفيد 17 مليون مواطن من برنامج تكافل وكرامة وضمت وزارة التضامن الاجتماعي 450 ألف أسرة جديدة ضمن في  أبريل  الماضي بتكلفة سنوية 2.4 مليار جنيه.

إجراءات الإشتراك ببرنامج تكافل وكرامة 

حددت وزارة التضامن الاجتماعي المسئولة عن تحديد شروط الاستفادة من برنامج تكافل وكرامة  اجراءات الاشتراك بالرنامج  وهي التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم المستندات المطلوبة:

  • صور بطاقة الرقم القومى سارية وعلى العنوان الحالى للأفراد 18 سنة فأكثر.
  • صور قسيمة الزواج أو الطلاق.
  • صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنه.
  • صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.
  • قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعياً.
  • كود كشف الاعاقة من اللجان الطبيه فى حالة المرض المزمن والأعاقة.
  • صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل.
  • صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.
  • صورة اقرار الوصاية للأيتام.
  • صورة شهادة السجن لحالات سجن الاب او الام.
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رابط الاستعلام بالرقم القومي عن معاش تكافل وكرامة للمعاقين

تكافل وكرامة وزارة التضامن الاجتماعي الاستعلام والشكاوى الرقم القومى تكافل

رئيس التحرير

وائل لطفي

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