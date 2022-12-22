الخميس 22 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط الاستعلام عن نتائج الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين 2022 وشروط الحجز

سيارة معاقين
سيارة معاقين

تصدر رابط الاستعلام عن نتائج الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين 2022 قائمة بحث الكثير من حاملي بطاقات الخدمات المتكاملة لإثبات الإعاقة لذوي الاحتياجات الخاصة، على محركات البحث الإلكترونية في مصر، خلال الفترة الماضية، لمعرفة موقفهم من الحصول على سيارات مجهزة معفاة من الجمارك.

الاستعلام عن نتائج الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين 2022 

فعلت وزارة الصحة والسكان موقع إدارة المجالس الطبية المتخصصة، خدمة الاستعلام عن نتائج الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين 2022 بالرقم القومي.

ويمكن معرفة نتائج الكشف الطبي من خلال اتباع الخطوات التالية:-

أولًا: الدخول لموقع المجالس الطبية المتخصصة التي تتبع لوزارة الصحة من هنا.

ثانيًا: الضغط على قائمة ذوي الاحتياجات الخاصة.

ثالثًا: اختار نتيجة التقارير الطبية من خلال الخيارات الموضحة أمامك.

رابعًا: إدخال جميع البيانات المطلوبة للراغب بالحصول على السيارة منها “الرقم القومي” و"كلمة السر".

خامسًا: النقر على زر الاستعلام، لكي تظهر أمامك النتيجة التي قد ترغب في الحصول عليها.

رابط الاستعلام عن موعد الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة وكيفية تعديله

رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين

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شروط الحصول على سيارة معاقين معفاة من الجمارك 2022

1- ألا يقل سن المتقدم عن 18 سنة.

2- أن يكون الشخص المتقدم حاملاً للجنسية المصرية.

3- ألا تزيد السعة اللترية للسيارة عن 1600 cc.

4- يجب أن تكون السيارة مسجلة باسم الشخص صاحب الإعاقة.

5- إلزام مطابقة التجهيزات الخاصة بالسيارات وفقاً للقانون الصادر من القومسيون الطبي.

6- يمنع أي تصرف بالسيارة بأي صورة من الصور قبل مرور خمس سنوات ،على تاريخ حصولها على إعفاء الجمارك الذي يسمح ببيعها.

7- اجتياز الكشف الطبي لمعرفة قدرته على قيادة سيارة معاقين لذوى الاحتياجات الخاصة، والذي يتم عن طريق القومسيون الطبي.

8- الحصول على تقرير مفصل من المجلس الأعلى، مذكورًا فيه نسبة الإعاقة، ونوع الإصابة ومكانها وتحديد نسبة احتياج المعاق لسيارة المعاقين، ونوع التجهيزات التي يجب أن تتواجد في السيارة وفقًا لحالة المعاق الصحية.

9- الحصول على تقرير اجتماعي من قطاع الشئون الاجتماعية، لدراسة الوضع المالي للشخص ذوي الإعاقة، ومدى قدرته على الإنفاق على مستلزمات سيارات المعاقين.

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