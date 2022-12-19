إجراء الكشف الطبى على 1015 مواطنًا مجانًا بكفر الشيخ

نظّمت مديرية الصحة بكفرالشيخ قافلة طبية مجانية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بقرية السيد خليل بمركز الرياض، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إشراف الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، ومتابعة الدكتور مجدى شنح، منسق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة، والدكتور صلاح شفيع.

وقدمت الحملة الخدمات الطبية لـ 1915 مواطناً بالقرية، بـ11 عيادة تشمل 9 تخصصات "باطنة، أطفال، جلدية، عظام، جراحة عامة، أسنان، رمد، نسا، تنظيم أسرة"، وأجريت التحاليل المتعددة لـ 208 مواطنين، وإجراء 56 أشعة، وصرف الأدوية مجانًا للمواطنين.

كما نظمت الحملة ندوات تثقيفية حضرها 1003 مواطنين، وقدمت الحملة الخدمات الطبية لـ100 مواطن ضمن المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة الضغط والسكر، إضافة إلى خدمات التقارير الطبية لـ17 مريضا، والتحويل على أقرب مستشفى لـ42 مريضًا لاستكمال تلقي العلاج اللازم أو لاستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة.

مؤخرًا، استضافت كلية التربية الرياضية ندوة توعوية طلابية لمؤسسة «حياة كريمة» تحت عنوان "تعزيز جهود العمل التطوعي لشباب الجامعات"، برعاية الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس الجامعة.

وأكد د.عبدالحليم عكاشة، عميد الكلية، أن الندوة تأتى في إطار سلسلة من الندوات التوعوية التي تنظمها مؤسسة حياة كريمة داخل الجامعات بكافة محافظات الجمهورية، لنشر قيم العمل التطوعي والخدمة المجتمعية، لدى شباب الجامعات في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا بأن هناك مشاركة إيجابية من طلاب كلية التربية الرياضية في مبادرة حياة كريمة، على كافة المستويات، وكل تخصصات الجامعة تشارك في المبادرة من خلال مساهمة حقيقية للطلاب، موجهًا الشكر والتقدير إلى الرئيس السيسى وكل القائمين على المبادرة؛ لاهتمامهم بالريف المصرى وإتاحة الفرصة للطلاب كى يتعرفوا على حجم التطور والإنجاز.