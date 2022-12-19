الكشف الطبي بالمجان على المرضى غير القادرين ببني مزار

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة المنيا بالتعاون مع مكتب مشروعات الأورمان عن تنظيم قافلة علاجية استهدفت توقيع الكشف الطبي على المرضى غير القادرين من أهالى قري ابو جرح وصفط ابو جرح وكوم العرب وشمس الدين مركز بنى مزار شمال محافظه المنيا وذلك فى اطار جهود التحالف الوطنى للعمل الاهلى التنموي.

وقامت القافلة على مدار يوم كامل بمستشفى المنيا الجامعى وتضمنت الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامه – أطفال – باطنة – مسالك).

وأكد ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة المنيا، أنه تم اجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات إنتقال المرضي ذهابا وعودة، بالاضافة الى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب،وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

وأشاد بخيت بمجهودات جمعية الأورمان في خدمة وتنمية المجتمع والدور الرائد في العمل الخيري والمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية ، مؤكدا علي توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة.

وأوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، أن الجمعية بمحافظة المنيا نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والاسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.