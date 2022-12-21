تصدر رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 برقم اللوحة عبر موقع النيابة العامة ومصر الرقمية لخدمات المرور، قائمة مؤشرات جوجل للعمليات الأكثر بحثًا في مصر خلال الفترة الماضي، بالتزامن مع تفعيل خدمات الاستعلام الإلكتروني عن المخالفات المرورية والتظلم وسداد عبر الإنترنت دون الحاجة للذهاب إلى الوحدات المرورية.

الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 برقم اللوحة

ويمكن الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 برقم اللوحة من خلال اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى موقع النيابة العامة من هنا.

اختيار الاستعلامات

اختيار مخالفات رخص المركبات

إدخال رقم الرخصة سواء بالأرقام أو الأرقام والحروف

الضغط على إجمالي المخالفات وستظهر القيمة الإجمالية لمخالفات المرور

في حالة الاستعلام عن تفاصيل المخالفات يتم إدخال الرقم القومي لصاحب المركبة وستظهر كل التفاصيل بشأن المخالفات.

كيفية سداد مخالفات المرور إلكترونيًا

كما يمكن سداد مخالفات المرور إلكترونيًا بعد الاستعلام عنها، وذلك عبر وسائل الدفع الإلكتروني الفعالة على موقع النيابة العامة من خلال اتباع الخطوات التالية:-

اختيار آلية السداد سواء إلكترونيًا أو عبر الدفع عند الاستلام.

إدخال بيانات الرخصة.

إدخال بيانات السداد المطلوبة.

قيمة التصالح على مخالفات المرور

وتتباين قيمة التصالح على مخالفات المرور بحسب طبيعة كل مخالفة، علي النحو التالي: