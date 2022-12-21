رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 برقم اللوحة
تصدر رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 برقم اللوحة عبر موقع النيابة العامة ومصر الرقمية لخدمات المرور، قائمة مؤشرات جوجل للعمليات الأكثر بحثًا في مصر خلال الفترة الماضي، بالتزامن مع تفعيل خدمات الاستعلام الإلكتروني عن المخالفات المرورية والتظلم وسداد عبر الإنترنت دون الحاجة للذهاب إلى الوحدات المرورية.
الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 برقم اللوحة
ويمكن الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 برقم اللوحة من خلال اتباع الخطوات التالية:
- تسجيل الدخول إلى موقع النيابة العامة من هنا.
- اختيار الاستعلامات
- اختيار مخالفات رخص المركبات
- إدخال رقم الرخصة سواء بالأرقام أو الأرقام والحروف
- الضغط على إجمالي المخالفات وستظهر القيمة الإجمالية لمخالفات المرور
- في حالة الاستعلام عن تفاصيل المخالفات يتم إدخال الرقم القومي لصاحب المركبة وستظهر كل التفاصيل بشأن المخالفات.
كيفية سداد مخالفات المرور إلكترونيًا
كما يمكن سداد مخالفات المرور إلكترونيًا بعد الاستعلام عنها، وذلك عبر وسائل الدفع الإلكتروني الفعالة على موقع النيابة العامة من خلال اتباع الخطوات التالية:-
- اختيار آلية السداد سواء إلكترونيًا أو عبر الدفع عند الاستلام.
- إدخال بيانات الرخصة.
- إدخال بيانات السداد المطلوبة.
قيمة التصالح على مخالفات المرور
وتتباين قيمة التصالح على مخالفات المرور بحسب طبيعة كل مخالفة، علي النحو التالي:
- تجاوز قائد المركبة الحد الأقصى للسرعة المقرر على الطريق بقيم بين 1500 لـ و3000 جنيه.
- حالة عدم وجود مطفأة حريق داخل السيارة 300 جنيه.
- حالة عدم اتباع قائد المركبة تعليمات ضباط المرور في الطريق غرامة من 100 لـ 500 جنيه.
- حالة التسبب في توقف حركة المرور لوقوف السيارة في نهر الطريق، 200 جنيه لـ 2000 جنيه.
- حالة عدم الحصول على رخصة جديدة بدلًا من إلغاء رخصة تكون قيمة المخالفة ما بين 1000 لـ 3000 جنيه.
- تجاوز السرعة المقررة من 300 جنيه لـ 1500 جنيه ويمكن التوفيق بينهما.
- عدم اتباع المسار المحدد للسيارة من 500 جنيه لـ 1000 جنيه ويمكن التوفيق بينهما.
- المشي ببطء شديد على الجسر من 100 جنيه لـ 1000 جنيه ويمكن التوفيق بينهما.
- عدم اتباع تعليمات رجال المرور من 500 جنيه لـ 1000 جنيه ويجوز التوفيق بينهما.
- اعتداء على سائق السيارة على رجل المرور من 300 جنيه لـ 1500 جنيه ولا يجوز التوفيق.
- عدم اتباع إشارات المرور من 500 جنيه لـ 1000 جنيه ويمكن التوفيق بينهما.
- كسر إشارة الضوء من 500 جنيها لـ 1000 جنيه ويمكن التوفيق بينهما.