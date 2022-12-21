الأربعاء 21 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 برقم اللوحة

مخالفات المرور
مخالفات المرور

تصدر رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 برقم اللوحة عبر موقع النيابة العامة ومصر الرقمية لخدمات المرور، قائمة مؤشرات جوجل للعمليات الأكثر بحثًا في مصر خلال الفترة الماضي، بالتزامن مع تفعيل خدمات الاستعلام الإلكتروني عن المخالفات المرورية والتظلم وسداد عبر الإنترنت دون الحاجة للذهاب إلى الوحدات المرورية.

الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 برقم اللوحة  

ويمكن الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 برقم اللوحة  من خلال اتباع الخطوات التالية: 

  • تسجيل الدخول إلى موقع النيابة العامة من هنا.
  • اختيار الاستعلامات
  • اختيار مخالفات رخص المركبات
  • إدخال رقم الرخصة سواء بالأرقام أو الأرقام والحروف
  • الضغط على إجمالي المخالفات وستظهر القيمة الإجمالية لمخالفات المرور
  • في حالة الاستعلام عن تفاصيل المخالفات يتم إدخال الرقم القومي لصاحب المركبة وستظهر كل التفاصيل بشأن المخالفات.

كيفية سداد مخالفات المرور إلكترونيًا

كما يمكن سداد مخالفات المرور إلكترونيًا بعد الاستعلام عنها، وذلك عبر وسائل الدفع الإلكتروني الفعالة على موقع النيابة العامة من خلال اتباع الخطوات التالية:-

  • اختيار آلية السداد سواء إلكترونيًا أو عبر الدفع عند الاستلام.
  • إدخال بيانات الرخصة.
  • إدخال بيانات السداد المطلوبة.

برقم اللوحة.. رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 عبر بوابة مصر الرقمية

الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 برقم اللوحة وخطوات تقديم التظلم

من موقع النيابة العامة.. اعرف خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2022

الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة.. تعرف على الخطوات

قيمة التصالح على مخالفات المرور

وتتباين قيمة التصالح على مخالفات المرور بحسب طبيعة كل مخالفة، علي النحو التالي:

  • تجاوز قائد المركبة الحد الأقصى للسرعة المقرر على الطريق بقيم بين 1500 لـ و3000 جنيه.
  • حالة عدم وجود مطفأة حريق داخل السيارة 300 جنيه.
  • حالة عدم اتباع قائد المركبة تعليمات ضباط المرور في الطريق غرامة من 100 لـ 500 جنيه.
  • حالة التسبب في توقف حركة المرور لوقوف السيارة في نهر الطريق، 200 جنيه لـ 2000 جنيه.
  • حالة عدم الحصول على رخصة جديدة بدلًا من إلغاء رخصة تكون قيمة المخالفة ما بين 1000 لـ 3000 جنيه.
  • تجاوز السرعة المقررة من 300 جنيه لـ 1500 جنيه ويمكن التوفيق بينهما.
  • عدم اتباع المسار المحدد للسيارة من 500 جنيه لـ 1000 جنيه ويمكن التوفيق بينهما.
  • المشي ببطء شديد على الجسر من 100 جنيه لـ 1000 جنيه ويمكن التوفيق بينهما.
  • عدم اتباع تعليمات رجال المرور من 500 جنيه لـ 1000 جنيه ويجوز التوفيق بينهما.
  • اعتداء على سائق السيارة على رجل المرور من 300 جنيه لـ 1500 جنيه ولا يجوز التوفيق.
  • عدم اتباع إشارات المرور من 500 جنيه لـ 1000 جنيه ويمكن التوفيق بينهما.
  • كسر إشارة الضوء من 500 جنيها لـ 1000 جنيه ويمكن التوفيق بينهما.
الاستعلام عن مخالفات المرور مخالفات المرور 2022 برقم اللوحة الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 برقم اللوحة موقع النيابة العامة مصر الرقمية لخدمات المرور قيمة التصالح على مخالفات المرور

رئيس التحرير

وائل لطفي

قناة السويس فى قلب مصر

الأكثر قراءة

رئيس وزراء بريطانيا يدين قرار طالبان منع النساء من الالتحاق بالجامعات

تأجيل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ووالدته بالهرم لجلسة 23 يناير

«مصر أكتوبر» يشيد بسرعة الاستجابة لأمانة الفلاحين المركزية من وزيري الزراعة والتموين

وزير العدل: قانون الأحوال الشخصية قائم على أساس علمى وليس العاطفة

من 309 آلاف لـ100 قضية.. وزير العدل: ما تم بخصوص قضايا الأسرة «إنجاز كبير»

«7 اتجاهات ثقافية للعام 2023».. كيف تقوم التكنولوجيا بتوجيه الثقافة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

في ختام حلقات " الجنائز " !

مدحت بشاى

التغيير للتطوير.. إرادة وطن

عبد الرحيم طايع

عن المغرب وإنجازه المونديالي الفارق

الحسين عبدالرازق

الحلقة المفقودة بين الشعب والحكومة!

د هند جاد

شركات الاتصالات لتحصيل الأموال

حسين دعسة

زيلينسكى فى البيت الأبيض.. وبايدن يعلن عن منح أوكرانيا صواريخ باتريوت

حسين دعسة

بيان مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.. يدعم استقرار العراق.. ويثمن استضافة الأردن

إبراهيم داود

فى محبة الدكتور يحيى الرخاوى

صور

الزمالك يعبر «الحدود» برباعية في الدوري

مباراة الأهلى وفاركو في الدوري المصري

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

هل يعلن نتنياهو تشكيل حكومة إسرائيل الجديدة قبل إتمام المشاورات؟ «ثغرة قانونية» تدفعه لذلك

غضب فلسطيني من قرار إسرائيل باحتجاز جثمان «أبو حميد»

ترجيحات بإعلان نتنياهو تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة.. اليوم