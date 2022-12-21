الأربعاء 21 ديسمبر 2022
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حوادث

برقم اللوحة.. رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 عبر بوابة مصر الرقمية

مخالفات المرور
مخالفات المرور

تعتبر المخالفات المرورية برقم اللوحة 2022 والاستعلام عنها من أكثر الأمور بحثًا على محرك البحث في الانترنت والمواقع الإلكترونية، وهذا ما جعل للإدارة العامة للمرور، بوزارة الداخلية تسهل الخدمات بإتاحتها إلكترونيًا.

الاستعلام عن المخالفات المرورية 2022 برقم اللوحة 

ولكي تتبع خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية 2022 برقم اللوحة عليك باتباع الخطوات الآتية: 

-يأتي الاستعلام عن مخالفات المرور من خلال رقم اللوحة 2022 من هنا.

وهناك عدد من الخطوات عليك اتباعها للاستعلام عن المخالفات المرورية منها: 
- الدخول على موقع النيابة العامة المخصصة للخدمات المرورية.
- ستظهر الصفحة الرئيسية للموقع الخاص بـ«خدمات المرور».
- اختيار قائمة «الاستعلامات».
- الضغط على قائمة باسم «استمرار» الموجودة في الأسفل.
- اختيار الاستعلام عن «مخالفات رخص المركبات» أو «مخالفات رخص القيادة».
- ثم الضغط على قائمة «استمرار».
 وسهلت الإدارة العامة للمرور الخدمات الحكومية من خلال بوابتها فكان التحويل الرقمي للتسهيل والتخفيف على المواطنين في الوقت وتخفيف الضغط على الموظفين.

الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 برقم اللوحة وخطوات تقديم التظلم

من موقع النيابة العامة.. اعرف خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2022

الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة.. تعرف على الخطوات

الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 برقم اللوحة القاهرة وكيفية التظلم

تكدس المواطنين

وتضمن الهدف منها التقليل من تكدس المواطنين والتجمعات حرصًا على سلامة المواطنين وخاصة المرضى وكبار السن، وخاصة مع عدم الالتزام بعض الأشخاص باتخاذ الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، فجاء إتاحة الخدمة إلكترونيا توفيرًا للجهد والوقت وتسهيلاً على المواطنين حتى لا يتركوا أعمالهم وأشغالهم والوقوف في طوابير طويلة دون العلم متى ينتهى دورهم وإنهاء مصلحتهم.

موقع بوابة مصر الرقمية

ويأتي موقع بوابة مصر الرقمية، والدخول للاستعلام على المخالفات المرورية من اكثر المواقع استخدامًا للاستعلام لحظة بلحظة بإدخال رقم لوحة المركبة أو السيارة التي تستقلها فقط ، ولكن عليك التأكد من كتابة الرقم بطريقة صحيحة حتى لا تخطأ في الحصول على المعلومة الصحيحة والمبالغ المقرر عليك دفعها.

المخالفات المرورية المخالفات المرورية برقم اللوحة 2022 محرك البحث الإنترنت إتاحتها إلكتروني ا وزارة الداخلية المواقع الإلكترونية

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