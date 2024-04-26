الجمعة 26 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أيام زمان

"كل اللى حضروا فرحه مسلمين".. أغرب موقف فى حياة لويس جريس وسناء جميل

لويس جريس وسناء جميل
لويس جريس وسناء جميل

تمر هذه الأيام ذكرى ميلاد الفنانة الكبيرة سناء جميل التي ولدت في 27 أبريل من عام 1930 وهى الفنانة التي ارتبطت بالزواج من الكاتب الصحفي الكبير لويس جريس.

وبين جريس وسناء قصة زواج عجيبة رواها الكاتب الصحفي لـ"الدستور" في حوار أجرته الجريدة معه قبل وفاته وسرد فيه تفاصيل هذا الزواج.

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يقول لويس جريس عن قصة معرفته بسناء جميل: "جاءت صدفة، حين عدت من أمريكا ودخلت روزاليوسف، كانت تجلس سيدة سودانية اسمها فريدة، قالت لي أستاذ لويس، أنا عاملة حفلة علشان أشكر فيها زملائي الذين وقفوا بجانبي بمجلة روزاليوسف ويشرفني أن تأتي، سألتها عن العنوان فقالت لي كنت أنوي أن تكون في الفندق ولكن لي صديقة ممثلة رفضت، وقالت لي بيتي تحت أمرك ووافقت فريدة.
ويكمل: "بالفعل ذهبت إليها وجلسنا، وفي الساعة العاشرة والنصف فتح الباب ودخلت سناء فصفقوا لها، وجلست بجانبي، وعرفتني عليها، فجلسنا طوال الوقت وهى تناديني يا أستاذ يوسف، فأقول لها اسمي لويس، فتقول لي فاكر كذا يا أستاذ يوسف، وكررتها كثيرًا، وفي الساعة ١٢ قمت لأمشى، فقامت لتوصلني، وعلى الباب قالت: "أستأذنك لو معاك تلاتة تعريفة كى أحدثك في التليفون" وتركت لي رقم هاتفها، وبالفعل هاتفتها، وظللنا لفترة لا نكلم بعضنا، وفي مرة قابلتها وقلت لها: "أنت تعيشين لوحدك وأنا أعيش لوحدي، لماذا لا نعيش معًا؟" ولم ترد، ومشت، وبعدها هاتفتني وقالت لي: "حين قلت لي نعيش معًا هل كنت تقصد الزواج؟"، فقلت: "نعم"، فقالت: "أنا موافقة ونتزوج السبت المقبل."

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يواصل:" وبالفعل كنت لا أملك سوى سبعة جنيهات اشتريت بها دبلتين وفى الكنيسة قالوا لا يصح الزواج بغير إشهار، فرحت إلى مقر الجريدة وأحضرت 3 تاكسيات مليئة بالموظفين، لم يحضر زواجي أي مسيحي، وقامت سناء بتصميم فستان زواجها بيدها.

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