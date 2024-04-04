الخميس 04 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

5 صور من معرض "رمضان زمان".. قطاع الفنون التشكيلية يختتم فعالياته

ختام فعاليات معرض
ختام فعاليات معرض رمضان زمان

اختتم  قطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، برنامج فعالياته الرمضانية، الذي انطلق تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، بمعرض "رمضان زمان" نظمته الإدارة العامة للبحوث التراثية، التابعة للقطاع بالتعاون مع الجمعية العربية للعلوم والثقافة والتنمية.

قد تكون صورة ‏‏٤‏ أشخاص‏
معرض "رمضان زمان"

وتضمنت الأمسية افتتاح معرض فني ضم أكثر من 60 لوحة في مجال التصوير الزيتي والخيامية والسجاد اليدوي عكست جمال التراث والعادات والتقاليد المصرية والأجواء الرمضانية، كما تم الاحتفاء بالأمهات المثاليات المكرمات لعام 2024.

قد يكون فنًا
معرض "رمضان زمان"

افتتح المعرض الفنان طارق مأمون مدير عام الإدارة العامة للبحوث التراثية، نبيل أحمد رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية للعلوم والثقافة والتنمية، الدكتورة نهلة الصعيدي مستشار شيخ الازهر، الدكتورة إلهام شاهين الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الاسلامية، النائبة هالة كمال - عضو مجلس الشيوخ، النائبة ألفت المنزلاوي- أمين سر لجنة القوى العاملة، النائب محمد عمارة - وكيل لجنة الشباب بمجلس الشيوخ.

قد تكون صورة ‏‏‏١٠‏ أشخاص‏ و‏نص‏‏
معرض "رمضان زمان"

يذكر أن قطاع الفنون التشكيلية، احتفى هذا العام بشهر رمضان الكريم من خلال برنامج حافل ومتنوع شمل عروض تشكيلية وجولتين لكل من مبادرة "أنت مش لوحدك" ومشروع "بستان الإبداع" اللاتين احتضنتا أكثر من 200 طفلًا مثلوا شرائح وفئات عمرية ومجتمعية مختلفة والذين اُعد لهم أمسيات فنية وثقافية ومعرفية خاصة في أربعة ليالي تبدأ من لحظة الإفطار الجماعي مع قيادات القطاع والمشاركة في الفقرات الغنائية والموسيقية والإنشادية والشعرية وورش العمل الحية في الرسم والتلوين، كما شارك القطاع في إحياء ليالي رمضان بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب من خلال عروض المنتجات التراثية وورش لتعليم الحرف التقليدية.

لا يتوفر وصف للصورة.
معرض "رمضان زمان"

يذكر أن، أصدرت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، قرارًا فى 12 ديسمبر 2022، بندب الدكتور وليد محمد عبد الله قانوش، أستاذ ورئيس قسم التصوير بكلية الفنون الجميلة، جامعة الإسكندرية، للعمل رئيسًا لقطاع الفنون التشكيلية. ووجهت وزيرة الثقافة، الشكر للدكتور خالد سرور، رئيس القطاع السابق على ما بذله من جهد خلال فترة توليه المسئولية.

قد تكون صورة ‏‏‏١٠‏ أشخاص‏ و‏نص‏‏
معرض "رمضان زمان"
م قطاع الفنون التشكيلية الدكتور وليد قانوش معرض رمضان زمان الإدارة العامة للبحوث التراثية التراث والعادات والتقاليد المصرية

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