الأربعاء 06 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الفنون التشكيلية: "سمبوزيوم أسوان ‏الدولي" ملتقى ‏للفنانين المصريين والأجانب

الدكتور وليد ناقوش
الدكتور وليد ناقوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية

قال الدكتور وليد ناقوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية وصندوق التنمية الثقافية، إن ملتقى سمبوزيوم ‏أسوان الدولي لفن النحت يُعد حدثًا سنويًا جرى إنشاءه منذ 28 عامًا، على يد النحات الراحل آدم ‏حنين، بالتعاون مع قطاع الفنون التشكيلية، مشيرًا إلى أنه يتم تدشين الملتقى في شهر يناير من كل ‏عام ويستمر لمدة 50 يومًا.‏

وأضاف "ناقوش" خلال مداخلة هاتفية على "القناة الأولى" اليوم الأربعاء، أن ملتقى سمبوزيوم أسوان ‏الدولي انطلق في يوم 15 يناير واستمر حتى أمس الثلاثاء، موضحًا أن الحدث عبارة عن ملتقى ‏لفنانين مصريين وأجانب، ويهتم بإعادة إحياء النحت على الجرانيت، وهو تقليد مصري قديم.‏

وتابع، أنه جرى اختيار محافظة أسوان لعقد ملتقى سمبوزيوم كونها مصدرًا رئيسيًا لكل ‏المنحوتات من الجرانيت الموجودة في الحضارة المصرية القديم، مشيرًا إلى أن الملتقى يضم ‏مجموعة من الأنشطة المتنوعة أهمها تنظيم رحلة للفنانين الملتقين إلى مدينة الأقصر بهدف ‏التعرف على تاريخ مصر القديم من خلال زيارة المعابد والمتاحف المليئة بالمنحوتات المصرية ‏القديمة من خامة الجرانيت‎.‎

صندوق التنمية الثقافية سمبوزيوم أسوان الدولي اسوان الدولي فن النحت

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