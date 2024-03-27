الأربعاء 27 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أيام زمان

"أحدهم طلب الصحة وأخرى طلبت تسديد الديون".. دعوات نجوم الفن زمان فى ليلة القدر

حسن فايق
حسن فايق

ليلة القدر، أعظم وأجل ليالي شهر رمضان المبارك، وهي الليلة التي يتوجه بها الخلق إلى الله بالدعاء طلبًا لتحقيق الأمنيات والأحلام وكل ما تتمناه النفس، اعتقادًا بأن باب السماء يكون مفتوحًا وتستجاب فيه الدعوات. وأهل الفن كغيرهم من المصريين ينتظرون أيضًا ليلة القدر يدعون ويتمنون، لذا نستعرض في السطور التالية دعوات وأماني أهل الفن زمان في ليلة القدر.

دعوات يوسف وهبي بالصحة 

وفي عددها الــ42 والصادر بتاريخ  25 يونيو من العام 1951، استطلعت مجلّة «الفنّ» المصرية أمنيات ودعوات فناني ذلك الزمن في ليلة القدر. 

ومن بين من توجهت المجلة إليهم بالسؤال عن أمانيه التي بثها إلى السماء في ليلة القدر، قال الفنان يوسف وهبي: "أرجو من الله أن يحفظ لي صحتي لأواصل كفاحي من أجل النهضة الفنية في بلاد الشرق. وأدعوه أن يكتب دائمًا للفرقة المصرية وغيرها من الفرق التي تخدم المسرح بإخلاص التوفيق وإطراد النجاح. وقد دعوته سبحانه وتعالي في ليلة القدر في العام الماضي أن يحفظ لي نعمة الصحة فاستجاب سبحانه وتعالي لهذه الدعوة".

يوسف وهبي

دعوة حسن فايق بالشباب في ليلة القدر

أما الفنان حسن فايق، فكانت دعوته في ليلة القدر هي: أنني أدعو الله دائمًا أن يحفظ شبابي فليس في العمر إلا الشباب، وأرجوه أن يحفظ صحتي لأجاهد وأعمل بدون أن تقف عقبة في طريقي. لقد دعوته العام الماضي والأعوام السابقة أن يحفظ شبابي فحفظه حتى اليوم، وأنا أتوجه إليه في ليلة القدر هذا العام أن يديم علىّ نعمة الشباب.

حسن فايق

أمينة رزق تدعو أن تسدد ديونها

سداد الديون كانت دعوة وأمنية الفنانة أمينة رزق في ليلة القدر. تقول أمينة رزق: "لقد دعوت الله في العام الماضي أن يحررني من أسر الديون، وأن أعيش حتى أسدد ديوني التي سببتها لي غلطتي الفنية المشهورة وهي تكوين شركة أفلام سينمائية، فاستجاب الله لدعائي ولم يمض العام إلا وقد سددت كل ديوني. وإني أتوجه إليه سبحانه وتعالي في ليلة القدر هذا العام وأرجوه أن ينقذني من الفكرة التي تملأ رأسي في هذه الأيام وهي إنتاج فيلم لحسابي الخاص. أنقذني يا رب من هذه الفكرة فقد عانيت منها الأمرين في الماضي.

أمينة رزق

أمنية بهيجة حافظ ودعوتها في ليلة القدر

وعن أمنيتها ودعواتها في ليلة القدر، قالت الفنانة بهيجة حافظ: "لقد دعوت الله في ليلة القدر في العام الماضي أن ينقذني من الذين أرادوا أن يسيئوا إلي بعد أن أحسنت الظن بهم فاستجاب الله لدعائي وأنقذني وأعاد لي مالي. وأنا أدعوه هذا العام أن يمنحني الصحة والقوة والصبر والجلد في كفاحي من أجل تحقيق أهداف نقابة الممثلين والموسيقيين المحترفين. إن عندي برنامجًا ضخمًا لهذه النقابة وإذا ساعدني الله على تنفيذه فسوف يحقق الخير لجميع أهل الفن لا في مصر وحدها بل في جميع أنحاء الشرق.

بهيجة حافظ
ليلة القدر نجوم الفن زمان الفنان يوسف وهبي الفنان حسن فايق الفنانة أمينة رزق الفنانة بهيجة حافظ

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