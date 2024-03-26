مسلسل الحشاشين الحلقة 16.. حوار بين الصديقين فوق أعلى نقطة بقلعة "ألموت"

مسلسل الحشاشين الحلقة 16.. قلعة شيخ الجبل آلموت علي موعد مع حصار جديد يفرضه عليها وريث السلطان السلجوقي ملك شاه ابنه "باركياروق"، فهل ينجح فيما فشل فيه والده ويقضي علي الصباح وقلعته وأتباعه؟.

احداث مسلسل الحشاشين الحلقة 16

وخلال احداث مسلسل الحشاشين الحلقة 16 ،يصل تابع حسن الصباح برزق آميد إلي القدس، لينفذ أمر “الصباح” بقتل الشاب المختار المنصور الذي كلفه الصباح بقتل الإمام أبو حامد الغزالي، لكن المنصور وبعد أن كشف له الغزالي ضلال الصباح وتعاليم دعوته وما زرعه في عقله من إفك، يعدل عن قتله بل يصير مريدا له، مما يوغر صدر الصباح فيصر على قتله.

وينجح برزق آميد في قتل المنصور ضمن احداث مسلسل الحشاشين الحلقة 16، فقال له: لماذا لم تقتلني غدرا كما تعلمت؟، فيجيبه “برزق”: حتي أري عينيك وهي في طريقها إلي جهنم، وتنتهي المعركة الحامية بينهما بقتل المنصور.

قتال برزق والمنصور

تطورات احداث مسلسل الحشاشين الحلقة 16

ويتواصل الحوار بين الصديقين، خلال احداث مسلسل الحشاشين الحلقة 16 ،فوق أعلي نقطة بقلعة آلموت، فيقول الصباح للخيام: طول عمرك قلبك رقيق بتحارب الدنيا من جواك مش قادر تواجها، شاعر بتلعب بيك المعاني زي ما الخمرة بتلعب براسك، أنت مستمتع بأنك تكون لعبة سكرانة في إيد القدر يا عمر، فيرد الخيام: لعبة سكرانة في إيد القدر أرحم من إني أفتكر إني القدر يا حسن، أرجوك أسمح لي أمشي ولا أنا سجين عندك في القلعة؟، فيجيبه الصباح: لا، أنت صديقي بس عشان تمشي دي ليها ترتيب تاني مش عاوز تسرعك يكون سبب في موتك، ويبقي عمر الخيام أتقتل جنب قلعة آلموت لأن حسن الصباح مقدرش يحميه.

وينتهي الحوار بين أصدقاء الأمس الصباح والخيام، بنصيحة يطلبها حسن من الخيام والذي يجيبه صادقا وصونا لعهد الصداق القديم بينهما: متبصش لضلك الممدود الي الحيطة، بص لعمرك المحدود وجسمك القابل للمرض والموت، يمكن نفس الغضب ميلحقش يجيي وراه نفس الندم. ويفترق الصديقان في وداع للمرة الأخيرة.

وداع الصديقين الأخير

مواعيد وقنوات إعادة مسلسل الحشاشين الحلقة 16

وتعرض الحلقة 16 من مسلسل الحشاشين، على قناة DMC الساعة 9:15 مساء، ويعاد الساعة 1:45 صباحا والساعة 4:15 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 6.30 صباحًا والساعة 1.30 مساء، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it الساعة 9.15 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

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قصة مسلسل الحشاشين

ومسلسل الحشاشين، من تأليف الكاتب السيناريست عبد الرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي، وتدور أحداثه في إطار تاريخي درامي بالعامية المصرية، حول فرقة الحشاشين، أخطر الفرق السرية في العالم الإسلامي، والتي أشتهرت بالاغتيالات السياسية، وقصة صعود مؤسسها “حسن الصباح”، وحقيقة الصداقة التي جمعت بينه وبين “نظام الملك”، والذي يجسده النجم فتحي عبد الوهاب، والشاعر عمر الخيام ويقوم بدوره الفنان اللبناني نيقولا معوض. ويعد المسلسل الإنتاج الأضخم للشركة المتحدة.

أبطال مسلسل الحشاشين

ويقوم ببطولة مسلسل الحشاشين، باقة من نجوم الدراما والفن في مصر والعالم العربي، وعلي رأسهم النجم كريم عبد العزيز ــ فتحي عبد الوهاب ــ أحمد عيد ــ نيقولا معوض ــ إسلام جمال ــ نضال الشافعي ــ أحمد عبد الوهاب ــ ميمي جمال ــ سارة الشامي ــ ميرنا نور الدين ــ عمر الشناوي ــ سوزان نجم الدين ــ كريم سرور ــ جيهان الشماشرجي وظهور خاص للنجم محمد رجب.