مسلسل الحشاشين أحداث الحلقة 16.. هل خطط حسن الصباح لقتل ابنه الأكبر؟

مسلسلات رمضان 2024

يواجه حسن الصباح خلال مسلسل الحشاشين الحلقة 16، غضب كبير من زوجته وصديقه عمر الخيام، وتنقلب الدوائر المقربة عليه، بعد فوجئ الجميع برفضه العفو عن ابنه الأكبر الحسين، وإصراره على تنفيذ عقوبة الإعدام طعنًا بحقه لقتل الأخير استاذه ومعلمه.

مسلسل الحشاشين تفاصيل الحلقة 16

يواصل الصباح ضمن أحداث الحلقة 16 من مسلسل الحشاشين نهج دس السم فى العسل، بما يمتلكه من قدرة كبيرة على الاقناع وقلب الحقائق، لامتصاص غضب المقربين منه وكسب تعاطفهم مرة ثانية، واستعادة ثقتهم التى يحتاجها فيما بعد للوصول إلى غايته المنشودة.

الحلقة 16 من مسلسل الحشاشين

ورغم ما أظهره الصباح من تأثر أثناء تنفيذ العقوبة ضد ابنه، لكن الأحداث تكشف أن قرار زعيم الحشاشين بقتل ابنه الأكبر لم يكن محض صدفه أو وليد اللحظة، بل خطط له وعقد العزم من قبل المحاكمة نفسها، حينما دار حديث بينه وبين زوجته دنيا زاد، حول نبأ تورط الحسين فى قتل معلمه واستاذه نورى زان، لترد الأم باندفاع: ابنى انا يتقل؟!.. انت اللى بعدته وخليته وحش شرس، قاطعها الصباح: طبعه المنحرف اللي حاولت أعدله، قبل ان تستكمل الأم حديثها مرة أخرى: الطبع محدش يقدر يعدله، واللي بيعدله بيكسر صاحبه، أوعى يا حسن، لكن الصباح فاجئها باجابة تحمل بين طياتها قراره: يعنى اسيب ابن حسن الصباح يقتل ويفسد فى الأرض، انا مسئول عن المؤمنين والقرار دلوقتى لله وحده مش ليا لا ليكى.

اقرأ ايضا

أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 16

على الجانب الآخر، يقطع برزك أميد قائد جيش الحشاشين طريقه نحو مدينة القدس، لتنفيذ مهمته السرية بقتل الشاب “منصور” المكلف بعملية اغتيال الإمام أبو حامد الغزالى، والذى انقلب على خطة الصباح وتحول إلى مريد للغزالى وأحد اتابعه.

مسلسل الحشاشين موعد عرض الحلقة 17

تعرض الحلقة 17 من مسلسل الحشاشين فى 4 مواقيت متتابعة، بداية من الساعة 9:45 مساءً، ويعاد في تمام الساعة 11 مساء نفس اليوم، ثم تعرض الحلقة نفسها في اليوم التالي في تمام الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً.

مسلسل الحشاشين مواعيد وقنوات عرض الحلقة السابعة عشر

يعرض مسلسل الحشاشين حصريًا على قناة dmc وdmc drama، على مدار اليوم صباحًا ومساءًا، إذ يبدأ العرض الأول للحلقة 17 من مسلسل الحشاشين فى تمام الساعة 9:45 مساءًا على شاشة dmc، وبعد ذلك يعاد عرض الحلقة الساعة 11 مساءًا على شاشة dmc drama، كما تعرض فى اليوم التالى الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءًا، ويمكنك أيضًا مشاهدة كافة الحلقات السابقة والجديدة من مسلسل الحشاشين عبر منصة watch it مقابل رسوم اشتراك.

قصة مسلسل الحشاشين

تناقش قصة مسلسل الحشاشين على مدار 30 حلقة، تاريخ واحده من أخطر جماعات الإسلام السياسي قادها أخطر الشخصيات التاريخية وأكثرها إثارة للجدل على مدار التاريخ الإسلامى،وهو حسن الصباح، والتى وارتبط ظهورها بسلسلة من الاغتيالات ضد شخصيات شهيرة وقادة حول العالم، خلال القرن الحادى عشر.