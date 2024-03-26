ملخص الحلقة 15 من مسلسل الحشاشين.. حسن الصباح يتوحش وصدمة تنتظر زوجته وأصدقائه

تدور أحداث مسلسل الحشاشين لـ كريم عبدالعزيز الحلقة 15، حول تنامى طموح حسن الصباح زعيم الحشاشين، ورغبته في حكم العالم من خلف أسوار قلعة آلموت الحصن المنيع لدولة الظلام، والانتقام من خصومة واحدًا تلو الآخر، عن طريق بث أفكار مضللة في عقول أتباعه، يجعلهم ينفذون أوامره دون مقاومة أو تفكير، طمعًا في جنته المزعومة.

مسلسل الحشاشين تفاصيل احداث الحلقة 15

يحاول زعيم الحشاشين خلال أحداث الحلقة 15 من مسلسل الحشاشين التخلص من أي شخص يشكل تهديد لدعوته أو عقبة في طريقه للوصول إلى هدفه، حيث تبدأ أحداث الحلقة بمحاولة أحد اتباع حسن الصباح قتل الإمام أبو حامد الغزالي لكن ذكاء الأخير ساعده على إحباط خطة الصباح وإقناع الشاب بفساد فكر الباطنية، لينقلب إلى تابع جديد للإمام الغزالي.

يصل إلى علم حسن الصباح انقلاب الشاب “منصور” عليه وتحوله إلى مريد للغزالي، ليكلف قائد جيشه برزق آميد بقتل منصور قبل أن يتورط فى إفشاء أسرار عن قلعة الحشاشين، وفى تلك الأثناء يخبر الحراس “الصباح” أن ابنه الأكبر الحسين قتل استاذه العالم نورى زان، ليأمر بإحضاره إلى قلعة آلموت مقيدًا بالسلاسل تمهيدًا لمحاكمته.

أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 15

وقع حسن الصباح خلال أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 15 فى مواجهة صعبة بين طموحه السياسي ومشاعر الأبوه، لكنه اختار طموحه على حساب أقرب المقربين منه، فجاء قراره بقتل ابنه الأكبر أمام والدته وجمع من أتباعه تنفيذًا لحكم القصاص بحقه.

رفض الصباح أن يستخدم حق ولى الأمر فى العفو عن ابنه، وتمسك ابنه أيضًا برفض طلب العفو من والده أو تبرير جريمته، ليصطدم جبروب حسن الصباح بعناد ابنه الحسين

مسلسل الحشاشين موعد عرض الحلقة 16

تعرض الحلقة 16 من مسلسل الحشاشين فى 4 مواقيت متتابعة، بداية من الساعة 9:45 مساءً، ويعاد في تمام الساعة 11 مساء نفس اليوم، ثم تعرض الحلقة نفسها في اليوم التالي في تمام الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً.

مسلسل الحشاشين مواعيد وقنوات عرض السادسة عشر

يعرض مسلسل الحشاشين حصريًا على قناة dmc وdmc drama، على مدار اليوم صباحًا ومساءًا، إذ يبدأ العرض الأول للحلقة 16 من مسلسل الحشاشين فى تمام الساعة 9:45 مساءًا على شاشة dmc، وبعد ذلك يعاد عرض الحلقة الساعة 11 مساءًا على شاشة dmc drama، كما تعرض فى اليوم التالى الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءًا، ويمكنك أيضًا مشاهدة كافة الحلقات السابقة والجديدة من مسلسل الحشاشين عبر منصة watch it مقابل رسوم اشتراك.

ابطال مسلسل الحشاشين

يلعب الفنان الكبير كريم عبد العزيز دور البطولة فى مسلسل الحشاشين، ويشاركه العمل الدرامى عدد كبير من الفنانين المتميزين من أبرزهم: أحمد عيد، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، سامي الشيخ، سارة الشامي، نور إيهاب، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، بسنت أحمد أبوباشا، ويظهر الفنان محمد رجب ضيف شرف في أحداث المسلسل.