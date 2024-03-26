موعد إعادة مسلسل الحشاشين لـ كريم عبدالعزيز الحلقة 15.. طموح الصباح يصطدم بعناد ابنه الأكبر

يبحث كثيرون عن موعد إعادة مسلسل الحشاشين لـ كريم عبدالعزيز الحلقة 15، بعد تفاعل جمهور المشاهدين حول الوطن العربى أمس مع أحداث الحلقة 15 بالتزامن مع عرضها الأول، وما شهدته من تطورات صادمة بداية من فشل خطة حسن الصباح زعيم الحشاشين فى قتل الإمام الغزالى وتورط ابنه فى قتل استاذه ليجد الصباح نفسه فى موقف صعب ويقرر عقوبة قاسية وصادمة للجميع.

مسلسل الحشاشين مواعيد اعادة الحلقة 15

تفاصيل إعادة الحلقة 15 من مسلسل الحشاشين يمكن متابعتها فى موعد العرض القادم فى تمام الساعة 4:15 مساء اليوم على شاشة قناة دي ام سي وبعدها بساعة على شاشة قناة دي ام سي دراما، مع إمكانية متابعة كافة الحلقات السابقة من مسلسل الحشاشين على منصة watch it، فى أى وقت على مدار اليوم نظير رسوم اشتراك شهرى أو سنوى.

مسلسل الحشاشين تفاصيل احداث الحلقة 15

وقع حسن الصباح خلال أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 15 فى مواجهة صعبة بين طموحه السياسي ومشاعر الأبوه، لكنه اختار طموحه على حساب أقرب المقربين منه، فجاء قراره بقتل ابنه الأكبر أمام والدته وجمع من أتباعه تنفيذًا لحكم القصاص بحقه على جريمه قتله استاذه نورى زان.

مسلسل الحشاشين

رفض الصباح أن يستخدم حق ولى الأمر فى العفو عن ابنه، وتمسك ابنه أيضًا برفض طلب العفو من والده أو تبرير جريمته، ليصطدم جبروب حسن الصباح بعناد ابنه الحسين

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين موعد عرض الحلقة 16

تعرض الحلقة 16 من مسلسل الحشاشين فى 4 مواقيت متتابعة، بداية من الساعة 9:45 مساءً، ويعاد في تمام الساعة 11 مساء نفس اليوم، ثم تعرض الحلقة نفسها في اليوم التالي في تمام الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً.

مسلسل الحشاشين قنوات عرض الحلقة السادسة عشر

يعرض مسلسل الحشاشين حصريًا على قناة dmc وdmc drama، على مدار اليوم صباحًا ومساءًا، إذ يبدأ العرض الأول للحلقة 16 من مسلسل الحشاشين فى تمام الساعة 9:45 مساءًا على شاشة dmc، وبعد ذلك يعاد عرض الحلقة الساعة 11 مساءًا على شاشة dmc drama، كما تعرض فى اليوم التالى الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءًا، ويمكنك أيضًا مشاهدة كافة الحلقات السابقة والجديدة من مسلسل الحشاشين عبر منصة watch it مقابل رسوم اشتراك.

أبطال مسلسل الحشاشين

يلعب الفنان الكبير كريم عبد العزيز دور البطولة فى مسلسل الحشاشين، ويشاركه العمل الدرامى عدد كبير من الفنانين المتميزين من أبرزهم: أحمد عيد، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، سامي الشيخ، سارة الشامي، نور إيهاب، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، بسنت أحمد أبوباشا، ويظهر الفنان محمد رجب ضيف شرف في أحداث المسلسل.