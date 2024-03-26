الثلاثاء 26 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل الحشاشين

فى الحلقة 15.. حسناء آلموت تتمرد على جنة "الحشاشين" وألينار تهددها بالقتل

مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين

فى الحلقة 15 من مسلسل الحشاشين، تواصل إلينار المشرفة على جوارى قلعة آلموت تهديدها لـ"نورهان" حبيبة يحيي ابن مؤذن أصفهان، والتى دفعها القدر قهرًا لتصبح جارية فى قلعة الحشاشين، لكنها تأبى أن تكون جزء من حلم الجنة وحورعين للشباب المختارين لأداء مهام قائدهم حسن الصباح.

 

مسلسل الحشاشين تفاصيل الحلقة 15

تدخل ألينار إلى غرفة الجوارى، تقترب من “نورهان”، متحدثه إليها: السماح له حدود، كونى سامحتك مرة، ده معناه أن فرصك في السماح خلصت، ألينار عندها إذن من سيدنا أنها تقتل أى واحدة تقولها لا أو اى واحدة تفسد حلم الجنة من غير ما ترجعله، بس انتى مختلفة.. عندك شخصية وليكي طعم، وده اللي بدور عليه، فى حلم الجنة لازم المختار يشوف بنت تفضل في خياله الوقت اللى فاضل فى عمره.

 

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مسلسل الحشاشين

وأمام إصرار “نورهان” على رفضها أن تكون جزء من حلم الجنة، تهددها إلينار: انتي هنا يا اما تحققي المطلوب، يا ما تموتي، مفيش احتمال تالت.

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين موعد عرض الحلقة 16

تعرض الحلقة 16 من  مسلسل الحشاشين فى 4 مواقيت متتابعة، بداية من الساعة 9:45 مساءً، ويعاد في تمام الساعة 11 مساء نفس اليوم، ثم تعرض الحلقة نفسها في اليوم التالي في تمام الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً.

 

مسلسل الحشاشين مواعيد وقنوات عرض السادسة عشر

يعرض مسلسل الحشاشين حصريًا على قناة dmc وdmc drama، على مدار اليوم صباحًا ومساءًا، إذ يبدأ العرض الأول للحلقة 16 من مسلسل الحشاشين فى تمام الساعة 9:45 مساءًا على شاشة dmc، وبعد ذلك يعاد عرض الحلقة الساعة 11 مساءًا على شاشة  dmc drama، كما تعرض فى اليوم التالى الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءًا، ويمكنك أيضًا مشاهدة كافة الحلقات السابقة والجديدة من مسلسل الحشاشين عبر منصة watch it مقابل رسوم اشتراك.

 

قصة مسلسل الحشاشين

تسلط قصة مسلسل الحشاشين على مدار 30 حلقة الضوء على واحد من أخطر الشخصيات التاريخية وأكثرها إثارة للجدل على مدار التاريخ الإسلامي، وهو حسن الصباح، الذى أسس طائفة الحشاشين، وارتبط ظهورها بسلسلة من الاغتيالات ضد شخصيات شهيرة وقادة حول العالم، خلال القرن الحادى عشر.

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