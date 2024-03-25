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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل الحشاشين الحلقة 15.. هل يذهب عمر الخيام إلى حسن الصباح فى قلعة ألموت؟

مسلسل الحشاشين الحلقة
مسلسل الحشاشين الحلقة 16

يصل ضمن أحداث مسلسل الحشاشين، خطاب إلى عمر الخيام (نيقولا معوض) من حسن الصباح (كريم عبدالعزيز)، يطالبه فيه بالذهاب إليه في قلعة ألموت، حيث يكون في مأمن من أي خطر أو شر قريب.

مسلسل الحشاشين الحلقة 15

تتخبط خطى عمر الخيام بعدما ترك أصفهان وسافر بلا أي وجهة هربًا من مطاردة اتهامات الكفر والإلحاد له، ليجد نفسه بصحبة رجل غريب عنه، يعمل لدى سلطان جديد، مرفهًا ومسليًا، أو بهلوان كما يصف الخيام، مع تتابع أحداث مسلسل الحشاشين.

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مسلسل الحشاشين

يترك الخيام وصديقه الجديد الملك، ويرحلان بلا وجهة محددة، لكن السؤال هو هل يذهب إلى حسن الصباح أم يرتبط مصيره برحلة أخرى؟!

مسلسل الحشاشين 

مسلسل الحشاشين موعد عرض الحلقة 16

تعرض الحلقة 16 من مسلسل الحشاشين فى 4 مواقيت متتابعة، بداية من الساعة 9:45 مساءً، ويعاد في تمام الساعة 11 مساء نفس اليوم، ثم تعرض الحلقة نفسها في اليوم التالي في تمام الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً.

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين مواعيد وقنوات عرض الحلقة السادسة عشرة

وتذاع أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 16 عبر شاشة dmc،dmc drama، وفق خريطة عرض الأعمال الدرامية الرمضانية المعلن عنها مسبقًا، بالتزامن مع عرض المسلسل أيضًا عبر منصة watch it؛ نظير رسوم بسيطة تسدد شهريًا أو سنويًا.

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موعد إعادة مسلسل الحشاشين لكريم عبدالعزيز الحلقة 14.. "الصباح" يضحي بابنه وصديقه من أجل طموحه

قصة مسلسل الحشاشين 

مسلسل الحشاشين تدور أحداثه في القرن الحادي عشر، حيث حسن الصباح قائد الجماعة التي تتولى اغتيال شخصيات مسئولة ومرموقة، ويؤدي نيقولا معوض في المسلسل دور الشاعر والعالم عمر الخيام، وأحد أصدقاء الصباح.

أبطال مسلسل الحشاشين

المسلسل من بطولة الفنان كريم عبدالعزيز ونيقولا معوض وفتحي عبدالوهاب وأحمد عيد، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج سينرجي للإنتاج الفني.

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