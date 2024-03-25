موعد إعادة مسلسل الحشاشين لكريم عبدالعزيز الحلقة 14.. "الصباح" يضحي بابنه وصديقه من أجل طموحه

موعد اعادة مسلسل الحشاشين لـ كريم عبدالعزيز الحلقة 14، واحدًا من العناوين الأكثر تداولًا على محركات البحث، بالتزامن مع تفاعل الجمهورالواسع مع أحداث الحلقة 14 من مسلسل الحشاشين بعد عرضها مساء أمس الأحد، سواء على شاشة التليفزيون أو منصات العرض الإلكترونية

مسلسل الحشاشين مواعيد إعادة الحلقة 14

وتعرض إعادة الحلقة 14 من مسلسل الحشاشين عصر اليوم فى تمام الساعة 4:15 مساءًا على قناة dmc وبعدها بساعة على قناة dmc drama، قبل أذان المغرب، ويتاح أيضًا مشاهدة أيًا من الحلقات السابقة من مسلسل الحشاشين على مدار اليوم عبر منصة watch it نظير رسوم اشتراك شهرى أو سنوى حسب رغبة المشترك.

مسلسل الحشاشين تفاصيل احداث الحلقة 14

على مدار 40 دقيقة، كان جمهور مسلسل الحشاشين على موعد مع أحداث مثيرة بعد توحد جيوش السلجوقيين، وإدراك حسن الصباح زعيم الحشاشين خطر الإمام الغزالى على دعوته، ليبدأ التخطيط لقتله، بينما يعود الحسين ابن الصباح إلى قلعة ألموت.

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مسلسل الحشاشين موعد عرض الحلقة 15

تعرض الحلقة 15 من مسلسل الحشاشين فى 4 مواقيت متتابعة، بداية من الساعة 9:45 مساءً، ويعاد في تمام الساعة 11 مساء نفس اليوم، ثم تعرض الحلقة نفسها في اليوم التالي في تمام الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً.

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مسلسل الحشاشين قنوات عرض الحلقة الخامسة عشر

وتذاع أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 15 عبر شاشة dmc،dmc drama، وفق خريطة عرض الأعمال الدرامية الرمضانية المعلن عنها مسبقًا، بالتزامن مع عرض المسلسل أيضًا عبر منصة watch it؛ نظير رسوم بسيطة تسدد شهريًا أو سنويًا.

قصة مسلسل الحشاشين

تدور قصة مسلسل الحشاشين حول نشأة دولة الحشاشين بقيادة حسن الصباح في أقصي بلاد فارس، وما قامت عليه من عقيدة فاسدة اعتمدت على أفكار مضللة ومتطرفة في جذب الأتباع من الشباب، واستغلالهم فى تنفيذ عمليات اغتيال ضد شخصيات تاريخية خلال القرن الحادي عشر الميلادي

أبطال مسلسل الحشاشين

يضم “الحشاشين” عدد كبير من الفنانين، أبرزهم الفنان كريم عبدالعزيز، ونيقولا معوض، وفتحي عبدالوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، سامي الشيخ، سارة الشامي، نور إيهاب، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، بسنت أحمد أبوباشا، ويظهر الفنان محمد رجب ضيف شرف في أحداث المسلسل.