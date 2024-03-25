الإثنين 25 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

موعد إعادة مسلسل الحشاشين لكريم عبدالعزيز الحلقة 14.. "الصباح" يضحي بابنه وصديقه من أجل طموحه

مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين

موعد اعادة مسلسل الحشاشين لـ كريم عبدالعزيز الحلقة 14، واحدًا من العناوين الأكثر تداولًا على محركات البحث، بالتزامن مع تفاعل الجمهورالواسع مع أحداث الحلقة 14 من مسلسل الحشاشين بعد عرضها مساء أمس الأحد، سواء على شاشة التليفزيون أو منصات العرض الإلكترونية

مسلسل الحشاشين مواعيد إعادة الحلقة 14

وتعرض إعادة الحلقة 14 من مسلسل الحشاشين عصر اليوم فى تمام الساعة 4:15 مساءًا على قناة dmc وبعدها بساعة على قناة dmc drama، قبل أذان المغرب، ويتاح أيضًا مشاهدة أيًا من الحلقات السابقة من مسلسل الحشاشين على مدار اليوم عبر منصة watch it نظير رسوم اشتراك شهرى أو سنوى حسب رغبة المشترك.

مسلسل الحشاشين تفاصيل احداث الحلقة 14

على مدار 40 دقيقة، كان جمهور مسلسل الحشاشين على موعد مع أحداث مثيرة بعد توحد جيوش السلجوقيين، وإدراك حسن الصباح زعيم الحشاشين خطر الإمام الغزالى على دعوته، ليبدأ التخطيط لقتله، بينما يعود الحسين ابن الصباح إلى قلعة ألموت.

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين موعد عرض الحلقة 15

تعرض الحلقة 15 من  مسلسل الحشاشين فى 4 مواقيت متتابعة، بداية من الساعة 9:45 مساءً، ويعاد في تمام الساعة 11 مساء نفس اليوم، ثم تعرض الحلقة نفسها في اليوم التالي في تمام الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً.

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين قنوات عرض الحلقة الخامسة عشر

وتذاع أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 15 عبر شاشة dmc،dmc drama، وفق خريطة عرض الأعمال الدرامية الرمضانية المعلن عنها مسبقًا، بالتزامن مع عرض المسلسل أيضًا عبر منصة watch it؛ نظير رسوم بسيطة تسدد شهريًا أو سنويًا.

قصة مسلسل الحشاشين

تدور قصة مسلسل الحشاشين حول نشأة دولة الحشاشين بقيادة حسن الصباح في أقصي بلاد فارس، وما قامت عليه من عقيدة فاسدة اعتمدت على أفكار مضللة ومتطرفة في جذب الأتباع من الشباب، واستغلالهم فى تنفيذ عمليات اغتيال ضد شخصيات تاريخية خلال القرن الحادي عشر الميلادي

ملخص أحداث الحلقة لـ 14 من المسلسلات التاريخية والدراما الشعبية «الحشاشين - بيت الرفاعي - سر إلهي»

محمود عبد الشكور: مسلسل "الحشاشين" نقل المعرفة إلى ملايين المشاهدين

أبطال مسلسل الحشاشين

يضم “الحشاشين” عدد كبير من الفنانين، أبرزهم الفنان كريم عبدالعزيز، ونيقولا معوض، وفتحي عبدالوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، سامي الشيخ، سارة الشامي، نور إيهاب، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، بسنت أحمد أبوباشا، ويظهر الفنان محمد رجب ضيف شرف في أحداث المسلسل.

مسلسل الحشاشين الحشاشين موعد عرض الحشاشين موعد عرض مسلسل الحشاشين موعد اعادة مسلسل الحشاشين قصة مسلسل الحشاشين أبطال مسلسل الحشاشين موعد عرض مسلسل كريم عبدالعزيز مسلسل كريم عبدالعزيز كريم عبدالعزيز قنوات عرض الحشاشين قنوات عرض مسلسل الحشاشين موعد مسلسل الحشاشين الحلقة الخامسة عشر من الحشاشين الحشاشين الحلقة الخامسة عشر الحشاشين الحلقة 15 الحلقة 15 من مسلسل الحشاشين الحلقة الخامسة عشر من مسلسل الحشاشين مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it

مواد متعلقة

محمود عبد الشكور: مسلسل "الحشاشين" نقل المعرفة إلى ملايين المشاهدين

مسلسل الحشاشين الحلقة 14.. عمر الخيام يحرق رسالة "الصباح" ويرفض الحماية

الأكثر قراءة

عاجل| تزايد حالات الاغتصاب فى غزة يثير قلق الأمم المتحدة: "يجب وقفها فورًا"

انخفاض أسعار السلع الزراعية رغم تحريك الوقود.. وزيادة الإنتاج كلمة السر

مدرس يجبر طفلة على مشاهدة أفلام إباحية داخل مدرسة في روض الفرج

مسلسل "المعلم" الحلقة 14.. مصطفى شعبان يبحث عن شحنة سمك جديدة

"النقض" ترفض طعن مودة الأدهم على حكم حبسها 6 سنوات

إنجاز كبير.. الحكومة تكشف آخر تطورات الإفراج عن البضائع بالموانئ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تظاهرة في محيط السفارة الإسرائيلية في عمان تضامنا مع قطاع غزة

وائل لطفي

تيار الدراما الجديدة

محمود خليل

عشريات «رمضان» الثلاث

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة «٢»

ماجد حبته

جوتيريش يفضحهم مجددًا

أحمد عاطف

"11 سبتمبر" جديدة في موسكو

لواء. محسن الفحام

الإفتاء.. رسالة وأمانة

لواء.حمدى البطران

الحشاشون

صور

دورة المتحدة الرمضانية.. فريق الدستور يواجه سى بى سى سفرة

استعداد شوارع المطرية لحفل إفطار غدًا

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

محطة تل أبيب

المزيد

"نتنياهو" يثير الجدل مجددًا بقانون التجنيد الإجبارى فى جيش الاحتلال

القصة الكاملة.. كيف جند الموساد إيرانيين لضرب موقع نووى عام 2020؟

هل ستتراجع إسرائيل عن اغتيال حماس كجزء من صفقة التبادل؟