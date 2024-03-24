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مسلسلات رمضان 2024

مسلسل الحشاشين الحلقة 14.. "الصباح" يجلد صديقه لإدمانه الحشيش و"زيد" ينجح فى اختبار المحبة

مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين

مفارقة غريبة شهدها مسلسل الحشاشين لـ كريم عبدالعزيز فى الحلقة 14، عندما انقلب حسن الصباح زعيم الحشاشين على صديقه المقرب وذراعه اليمنى زيد ابن سيحون، وأمر بجلده 200 جلدة، فى حيلة جديدة لاختبار مدى صدق محبته.

مسلسل الحشاشين تفاصيل الحلقة 14

وقف زيد وسط حشد من كبار قادة الحشاشين يتقدمهم حسن الصباح، فى محاكمة بشأن إفراطه فى تناول نبات حلم الجنة على غير الهدف من وراءه، وقد توصل علماء قلعة آلموت إلى أنه مخدر مثبط للهمة، يفعل ما يفعل الخمر من أثر وهو السكر وغياب العقل، وعليه ارتأى العلماء أن الجلد هو العقاب بالقياس بحكم شرب الخمر، وبالرجوع إلى الصباح لاتخاذ قرار نهائى بالعقوبة أو العفو، جاء رد زعيم الحشاشين مفاجئ بقوله: احنا معندناش قياس ولا مقاربة، ولأن زيد صديق ورفيق وسند هحكم عليه بـ 200 جلده بلا رحمة، لعل الجلد يرجع النور لقلبه.

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مسلسل الحشاشين
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مسلسل الحشاشين

وفى مشهد لاحق جمع “الصباح” و"زيد" خلال الحلقة 14 من مسلسل الحشاشين، بعد تنفيذ حكم الجلد بحقه، حاول الصباح امتصاص غصب بن سيحون وتحويله إلى طاعة ومحبة عمياء بكلمات معسوله قال فيها: ساعات القرب بيكون بالابتلاء يا زيد، ممكن ابتليكم عشان اختبر مبتك كلما زاد حبك ليا رغم كل ابتلاء.. كلما كنت اقرب وما زالت تتقرب ليا حتى تكون انا فإذا غاب حسن الصباح كنت انت حسن الصباح يا زيد، ليهرع الأخير إليه مقبلًا يديه تعبيرًا عن الطاعة.

مسلسل الحشاشين

 

مسلسل الحشاشين موعد عرض الحلقة 15

يمكن متابعة  مسلسل الحشاشين الحلقة 15 فى مواعيد متفرقة على مدار الغد، بداية من الساعة 9:45 مساءً، ويعاد في تمام الساعة 11 مساء نفس اليوم، ثم تعرض الحلقة نفسها في اليوم التالي في تمام الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً.

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مسلسل الحشاشين مواعيد وقنوات عرض الحلقة الخامسة عشر

يعرض مسلسل الحشاشين الحلقة 15 عبر شاشة قناة dmc،dmc drama، وفق خريطة عرض الأعمال الدرامية الرمضانية المعلن عنها مسبقًا، بالتزامن مع عرض المسلسل أيضًا عبر منصة watch it؛ نظير رسوم بسيطة تسدد شهريًا أو سنويًا.

قصة مسلسل الحشاشين

تدور قصة مسلسل الحشاشين حول نشأة دولة الحشاشين بقيادة حسن الصباح في أقصي بلاد فارس، وما قامت عليه من عقيدة فاسدة اعتمدت على أفكار مضللة ومتطرفة في جذب الأتباع من الشباب، واستغلالهم فى تنفيذ عمليات اغتيال ضد شخصيات تاريخية خلال القرن الحادي عشر الميلادي.

أبطال مسلسل الحشاشين

يضم مسلسل الحشاشين عدد كبير من الفنانين، أبرزهم الفنان كريم عبدالعزيز، ونيقولا معوض، وفتحي عبدالوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، سامي الشيخ، سارة الشامي، نور إيهاب، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، بسنت أحمد أبوباشا، ويظهر الفنان محمد رجب ضيف شرف في أحداث المسلسل.

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