محمود عبد الشكور: مسلسل "الحشاشين" نقل المعرفة إلى ملايين المشاهدين

عن أوجه التشابه الذي يكاد يصل لحد التطابق، بين ماورد في مسلسل الحشاشين، والجماعات وفرق العنف المسلح، والجماعات الإرهابية المتطرفة، تحدث الناقد الفني الكاتب محمود عبد الشكور.

كل فرق العنف المسلح السنيّة استنسخت أفكار وسلوك الحشاشين

ففي منشور له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عرض ورصد الناقد الفني محمود عبد الشكور، مدى التطابق بين الوارد في أحداث مسلسل الحشاشين، وبين جماعات الإسلام السياسي مشيرا إلى:" صديقي بيقولّي إن مسلسل "الحشاشين" بيعمل "إسقاط" على الجماعات الدينية المعاصرة التي تمارس العنف، فقلت له: الإسقاط ده حضرتك لما يكون فيه تشابه في عنصر أوعنصرين فقط مما حدث في الماضي، ولكن ما نراه اليوم شرقا وغربا، "نسخة طبق الأصل" من أفكار وسلوك الحشاشين، بل إن كل فرق العنف المسلح السنيّة استنسخت تقريبا مسيرة وخطوات فرق العنف الشيعية الباطنية.

أوجه التطابق بين جماعات العنف والحشاشين

وتابع “عبد الشكور” رصده لما جاء في مسلسل الحشاشين وينطبق علي جماعات الإسلام السياسي الإرهابية المتطرفة: "وخد عندك يا صديقي: إدعاء الحقيقة المطلقة، تكفير الآخر، الإمام/ الأمير، استحلال القتل، سلب الإرادة، تغييب العقل، السرّيّة والتقيّة، القسم والبيعة، الحلم بتغيير العالم، السلطة غاية، والعنف وسيلة.

مسلسل "الحشاشين" نقل المعرفة إلى ملايين المشاهدين

وأوضح “عبد الشكور”: إسقاط إيه بقى ؟ ده حضرتك كوبي بيست. حتى فكرة تغييب العقل بالحشيش، تعادلها طرق وأدوات أخرى لإلغاء العقل، وتنفيذ الأوامر، و"تغريب" و"عزل" الفرد عن المجتمع، سواء في صحرا أو في جبل أو في قلعة محصنة. طبعا كل من قرأ التاريخ يعرف ذلك، ولكن مسلسل "الحشاشين" نقل المعرفة إلى ملايين المشاهدين، ومن هنا جاءت خطورة تاثيره، وشراسة الهجوم عليه.

لا أقصد تنظيما بعينه، فالموضوع أكبر وأخطر وأهم. ولكني أقصد الأفكار والنوايا التي تقف وراء استغلال الدين في كل زمان ومكان. التاريخ يتكرّر عندنا، أعزك الله، بالكربون، وفي صورة مأساة وليس ملهاة، فلا يحتاج كاتب الدراما أصلا الى إسقاط. مسلسل الحشاشين بس وضع مراية أمام الماضي، فرأينا الحاضرمرتديا ملابس تاريخية عشان كده يا صديقي أنا شايف العكس تماما: "الحشاشين" عندي مسلسل رمضاني معاصر يرتدى ثوب التاريخ، مش مسلسل تاريخي يقدم إسقاطا على واقعنا المعاصر البائس.

مواعيد عرض مسلسل الحشاشين لـ كريم عبد العزيز الحلقة 15

ويعرض مسلسل الحشاشين، والذي يعرض لقصة أخطر الحركات السرية وأشدها دموية في التاريخ الإسلامي، على قناة DMC الساعة 9:15 مساء، ويعاد الساعة 1:45 صباحا والساعة 4:15 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 6.30 صباحًا والساعة 1.30 مساء، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it الساعة 9.15 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

أبطال مسلسل الحشاشين

ويضم مسلسل الحشاشين، باقة من نجوم الفن المصري علي رأسهم النجم كريم عبد العزيز في دور حسن الصباح، فتحي عبد الوهاب بدور الوزير نظام الملك، الفنان أحمد عيد في دور زيد بن سيحون أحد أتباع الصباح، الفنان اللبناني نيقولا معوض في دور الشاعر عمر الخيام، نضال الشافعي بدور الإمام الغزالي، إسلام جمال في دور ملك شاه.

قصة مسلسل الحشاشين

ومسلسل الحشاشين، من تأليف الكاتب السيناريست عبد الرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي، وتدور أحداثه في إطار دراما تاريخية، حول فرقة الحشاشين، أخطر الفرق السرية في العالم الإسلامي وما نشرته من رعب وفزعفي الدولة السلجوقية، وما أشتهرت بالاغتيالات السياسية، وقصة صعود مؤسسها “حسن الصباح”، وحقيقة الصداقة التي جمعت بينه وبين “نظام الملك الطوسي”.