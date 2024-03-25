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مسلسلات رمضان 2024

مسلسل الحشاشين الحلقة 14.. الصباح يختبر محبة "بن سيحون" بجلده 200 جلدة

جلد زيد بن سيحون
جلد زيد بن سيحون في مسلسل الحشاشين

في مسلسل الحشاشين، يقترف زيد بن سيحون خطأ فادحا، عندما يستنشق أبخرة النبات السحري الذي كان قد اكتشفه، واستغله حسن الصباح في السيطرة على أتباعه لتنفيذ أوامره.

طباخ السم بيدوقه

وفي أحداث مسلسل الحشاشين، وضمن النظام الصارم الذي وضعه حسن الصباح في تشديد المراقبة على أتباعه كما على أعداءه، والتلصص علي كل من يقطن في قلعة آلموت، يصل خبر استنشاق زيد بن سيحون واستخدامه للنبات السحري الذي اكتشفه وألهم حسن الصباح في استخدامه لإحكام السيطرة علي رقاب وعقول أتباعه خاصة من الانتحاريين الذين يأمرهم بعمليات القتل والاغتيال.

جلد زيد بن سيحون

وما أن يعرف حسن الصباح بخطأ بن سيحون حتي يستدعيه ويستدعي مفتيه الشرعي، ويسأله عن حكم تدخين هذا النبات ــ والذي يستخدمه مع أتباعه ــ فيخبره بأن هذا النبات مخدر ومثبط للهمة وعليه فأنه يفعل ما يفعل الخمر من أثر وهو السكر وغياب العقل، وعليه نري أن الجلد هو العقاب بالقياس لحكم شرب الخمر.

وفي حديث “برزق” للصباح ــ خلال أحداث الحلقة 14 في مسلسل الحشاشين ــ حول خطأ بن سيحون يقول له: الرأي لمولاي إن شاء عاقب وإن شاء عفا، يرد الصباح: "احنا معندناش قياس ولا مقاربة، احنا بنحكم باللي بيورد علينا، ولأن زيد بن سيحون رفيق وصديق وسند، أنا هحكم عليه بـ 200 جلدة بلا رحمة، لعل الجلد يرجع النور لقلبه اللي كان موجود بسبب طاعته لينا. ويأمر برزق بتنفيذ حكم عقوبة الجلد في بن سيحون 200 جلدة.   

جلد زيد بن سيحون

 

 الصباح يختبر محبة  "بن سيحون" بجلده 200 جلدة

وفي أحداث مسلسل الحشاشين، وبعد أن يجلد بن سيحون المائتي جلدة، يدخل حسن الصباح عليه في غرفته، فيبادره بن سيحون: “نفس الجروح اللي أنا ورتهالك زمان من عذاب الظالمين”، فيرد عليه الصباح: زيد بن سيحون، رحلة طويلة بدأت لما كنت أحدب متخفي بتهرب من الكفار الظلمة ولسه مكملة، جاي أسألك: أنت دلوقت وفي اللحظة دي بتكره حسن الصباح؟، أوعي لأن لما أزعلك لازم يفضل قلبك علي نفس المحبة اللي فرحك بيها، ساعات القرب بيكون بالابتلاء يا زيد، ممكن ابتليتك عشان اختبر محبتك فيكون قلب زيد أقرب إلي من يد برزق، كلما زاد حبك ليا رغم كل ابتلاء، كلما كنت الأقرب ومازلت تتقرب ليا حتي تكون أنا، فإذا غاب حسن الصباح أو اترفع بعيد عن أرض الدنيا كنت أنت حسن الصباح يا زيد" فهل تكون هذه إشارك إلي استخلاف حسن الصباح لزيد بن سيحون من بعده، هذا ما ستكشف عنه أحداث مسلسل الحشاشين المقبلة.

بن سيحون يقبل يد جلاده الصباح

   
أبطال مسلسل الحشاشين

ويضم مسلسل الحشاشين، باقة من نجوم الفن المصري علي رأسهم النجم كريم عبد العزيز في دور حسن الصباح، فتحي عبد الوهاب بدور الوزير نظام الملك، الفنان أحمد عيد بدور زيد بن سيحون أحد أتباع الصباح، الفنان اللبناني نيقولا معوض في دور الشاعر عمر الخيام، نضال الشافعي بدور الإمام الغزالي، إسلام جمال في دور ملكشاه.

زيد بن سيحون

قصة مسلسل الحشاشين

ومسلسل الحشاشين، من تأليف الكاتب السيناريست عبد الرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي، وتدور أحداثه في إطار تاريخي، حول فرقة الحشاشين، أخطر الفرق السرية في العالم الإسلامي، والتي أشتهرت بالاغتيالات السياسية، وقصة صعود مؤسسها “حسن الصباح”، وحقيقة الصداقة التي جمعت بينه وبين “نظام الملك”.

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