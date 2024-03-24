يسكنون الجبال ويعبدون المرشد.. هكذا يلقى الحشاشين والإخوان خصومهم من الأماكن العالية

ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 13، يستغل حسن الصباح فراغ الحكم في الدولة السلجوقية، والفوضى التي عمت البلاط السلطان بين الأخوة الأعداء على كرسي السلطنة لإعلان دعوته جهرا وخروجها من حيز السرية إلى العلنية.

الإخوان حشاشو هذا العصر.. طريقة مشتركة للاغتيال

ففي أحداث الحلقة 13 من مسلسل الحشاشين، يصدر حسن الصباح ــ ساكن قلعة آلموت علي أعلى قمة الجبل ــ أوامره وتعليماته إلى أتباعه التابعين له ولدعوته، بنشر الرعب والفزع في قلوب أهالي مدينة أصفهان، مستغلا الفوضى التي حلت بالأسرة الحاكمة في أصفهان إثر مقتل السلطان ملكشاه.

مسلسل الحشاشين

فنرى رمي المخالفين لدعوة الصباح من فوق الأسطح والأماكن المرتفعة، وهو ما يذكرنا بما عاشته مصر قبل سنوات من العمليات الإرهابية التي شنتها جماعة الإخوان الإرهابية ــ والتي اتخذت هي الأخرى من جبل المقطم مقرا لمكتب الإرشاد ــ ضد الشعب المصري، إثر ثورة 30 يونيو ضد حكم الجماعة الفاشي، تحديدا واقعة إلقاء عدد من الأطفال من فوق سطح إحدى العقارات بمدينة الإسكندرية في منطقة سيدي بشر، ما أسفر عن وفاة 23 وإصابة ما يقرب من 200 آخرين، والتي قام بها عضو جماعة الإخوان الإرهابية “محمود حسن رمضان”، والذي تم تنفيذ حكم الإعدام فيه عام 2015.

الإخوان

منهج الصباح في بث الرعب والفزع

وفي أحداث مسلسل الحشاشين، يشرح حسن الصباح خطته لنشر الفوضى وبث الفزع والرعب بين أهالي أصفهان منه ومن دعوته وأتباعه.

ويقول الصباح لأتباعه: “من إلهامات سيدي نزار أن وقت خلاف ملك شاه أزهى وقت لينا ولدعوتنا، معدش الزمن زمن التخفي والدعوة في السر، أصفهان أصبحت عاصمة بلا سلطان أنا عاوز المؤمنين يظهروا علانا في أصفهان، الدعوة تمون علانية، وعايز كل اللي يعترض علي دعوتنا يقتل بأبشع الطرق في أكبر ميادين وشوارع أصفهان عشان يكون عبرة. أنا عايز الرعب يملا القلوب”.

قتل كل من يخالف الصباح ودعوته

الصباح رجل القيامة المهدي المنتظر

وفي أحداث مسلسل الحشاشين أيضا، في الحلقة 13، وعندما يراجع زيد بن سيحون “الصباح” في منهج بث الرعب بين الناس، وأن هذا قد يثير روح الكراهية والانتقام لدي عامة الناس للصباح ودعوته وتابعيه ويتحولون إلى جبابرة مكروهين في نظر الناس، يجيبه الصباح: “الجبار المكروه شيئ جميل يا زيد، شيئ بيجرأ الضعفاء ويخليهم يقدروا يحققوا كل اللي نفسهم فيه، وزي ما الناس انضموا لينا بالتعاطف والشفقة في الأول، ينضموا لينا دلوقت من باب القرب للقوي، آن الأوان أن الطريقة تتغير، وبعد ما كانت الناس بتأوي المؤمن في بيتها تعطف عليه أنا عايزهم يتمنوا يبقوا زيه وتقاتل معاه، وقت خلاف أولاد ملك شاه دي فرصة من دهب، فرصة هاتخلي الناس في خدمة الغول المارد القوي اللي ظهر في أصفهان تمهيد للقيامة، قيامة المؤمنين واسترداد عرش الخلافة وساعتها يبقي الزمن دار دورته، وقامت القيامة واترفع الشرع وصار أسياد سيدي الإمام هم أسياد الأرض كما قال لي بصوته الشريف المقدس: ”واعلم يا ابني حسن إنك صاحب مفتاح الجنة ورجل القيامة الذي ترفع بك الشرائع ويقام بك العدل ويظهر الإمام المهدي المنتظر فيك".

مسلسل الحشاشين



أبطال مسلسل الحشاشين



ويضم مسلسل الحشاشين، باقة من نجوم الفن المصري علي رأسهم النجم كريم عبد العزيز في دور حسن الصباح، فتحي عبد الوهاب بدور الوزير نظام الملك، الفنان أحمد عيد بدور زيد بن سيحون أحد أتباع الصباح، الفنان اللبناني نيقولا معوض في دور الشاعر عمر الخيام، نضال الشافعي بدور الإمام الغزالي، إسلام جمال في دور ملكشاه.

قصة مسلسل الحشاشين



ومسلسل الحشاشين، من تأليف الكاتب السيناريست عبد الرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي، وتدور أحداثه في إطار تاريخي، حول فرقة الحشاشين، أخطر الفرق السرية في العالم الإسلامي، والتي أشتهرت بالاغتيالات السياسية، وقصة صعود مؤسسها “حسن الصباح”، وحقيقة الصداقة التي جمعت بينه وبين “نظام الملك”.

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين