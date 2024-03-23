مسلسل الحشاشين الحلقة 13.. صراع الأخوة الأعداء على عرش ملكشاه

مسلسلات رمضان 2024..

شهدت أحداث الحلقة 13 من مسلسل الحشاشين، حالة من الفرقة والانقسام في البيت السلجوقي الحاكم بأصفهان، ومن فوق قلعته، يتلصص حسن الصباح صراع الأخوة الأعداء.

احداث مسلسل الحشاشين الحلقة 13

كما اشتعلت الصراعات والخلافات خلال احداث مسلسل الحشاشين الحلقة 13، بين الأخوة الأعداء من أبناء ملك شاه حول من سيخلفه على عرش الدولة السلجوقية، وذلك عقب نجاح مخطط حسن الصباح في قتل السلطان السلجوقي ملك شاه ووزيره نظام الملك الطوسي.

في الوقت الذي يتلصص حسن الصباح من قلعته آلموت علي صراع الأخوة الأعداء ضمن احداث مسلسل الحشاشين الحلقة 13 ، ويأتيه بالخير من أصفهان من “زكوان” وهو أحد أتباعه، والذي يخبره بأن نساء الأسرة السجوقية الحاكمة يحكن المكائد والمؤمرات، فكل واحدة منهن تريد أن تنصب ابنها سلطانا خلفا لوالده ملك شاه.

يخبر تابع الصباح “زكوان” المتلصص أن الفرقة والتناحر اشتعلا بين أبناء السلطان السلجوقي بياروق ومحمد ومحمود طوبار وأخيهم الرابع أحمد سنجر في صراع شرس علي الحكم وهذا الصراع لن يحسم في المدي القريب خاصة بعد أن أخفت “توركان خاتون” خبر مقتل السلطان ملك شاه ليعتلي ابنها “محمود” الحكم من بعده، وسجنت اينه الأكبر بياروق لكن أتباعه أخرجوه من السجن وبدأت الحروب والصراعات بين الأخوة الأعداء علي حكم وعرش الدولة السلجوقية.

تفاصيل احداث مسلسل الحشاشين الحلقة 13

وفي أحداث الحلقة الثالثة عشر من مسلسل الحشاشين، يترقب الخليفة العباسي منتظرا حسم الصراع علي العرش السلجوقي ليتحالف معه ويكون بصفه، لكنه في الحقيقة كاره للأخوة الأربعة أبناء ملك شاه. في الوقت الذي يحكم “العباسي الحافظ” القبضة علي قلعته، لكن الصباح لا يخاف من خطره.

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مسلسل الحشاشين

مواعيد إعادة عرض مسلسل الحشاشين لـ كريم عبد العزيز الحلقة 13



ويعرض مسلسل الحشاشين، من بطولة النجم كريم عبد العزيز وفتحي عبد الوهاب، والذي يعرض لقصة أخطر الحركات السرية وأشدها دموية في التاريخ الإسلامي، على قناة DMC الساعة 9:15 مساء، ويعاد الساعة 1:45 صباحا والساعة 4:15 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 6.30 صباحًا والساعة 1.30 مساء، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it الساعة 9.15 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

قنوات عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 14



ويعرض مسلسل الحشاشين الحلقة 14 علي قنوات: قناة DMC كما يعاد عرضه على منصة Watch it وقناة DMC دراما وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل الحشاشين

أبطال مسلسل الحشاشين



ويضم مسلسل الحشاشين، باقة من نجوم الفن المصري علي رأسهم النجم كريم عبد العزيز في دور حسن الصباح، فتحي عبد الوهاب بدور الوزير نظام الملك، الفنان أحمد عيد بدور زيد بن سيحون أحد أتباع الصباح، الفنان اللبناني نيقولا معوض في دور الشاعر عمر الخيام، نضال الشافعي بدور الإمام الغزالي، إسلام جمال في دور ملكشاه.

قصة مسلسل الحشاشين



ومسلسل الحشاشين، من تأليف الكاتب السيناريست عبد الرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي، وتدور أحداثه في إطار تاريخي، حول فرقة الحشاشين، أخطر الفرق السرية في العالم الإسلامي، والتي أشتهرت بالاغتيالات السياسية، وقصة صعود مؤسسها “حسن الصباح”، وحقيقة الصداقة التي جمعت بينه وبين “نظام الملك”.