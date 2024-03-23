السبت 23 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل الحشاشين الحلقة 13.. صراع الأخوة الأعداء على عرش ملكشاه

مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين

شهدت أحداث الحلقة 13 من مسلسل الحشاشين، حالة من الفرقة والانقسام في البيت السلجوقي الحاكم بأصفهان، ومن فوق قلعته، يتلصص حسن الصباح صراع الأخوة الأعداء.

 

احداث مسلسل الحشاشين الحلقة 13

كما اشتعلت الصراعات والخلافات خلال احداث مسلسل الحشاشين الحلقة 13، بين الأخوة الأعداء من أبناء ملك شاه حول من سيخلفه على عرش الدولة السلجوقية، وذلك عقب نجاح مخطط حسن الصباح في قتل السلطان السلجوقي ملك شاه ووزيره نظام الملك الطوسي.

في الوقت الذي يتلصص حسن الصباح من قلعته آلموت علي صراع الأخوة الأعداء ضمن احداث مسلسل الحشاشين الحلقة 13 ، ويأتيه بالخير من أصفهان من “زكوان” وهو أحد أتباعه، والذي يخبره بأن نساء الأسرة السجوقية الحاكمة يحكن المكائد والمؤمرات، فكل واحدة منهن تريد أن تنصب ابنها سلطانا خلفا لوالده ملك شاه. 

يخبر تابع الصباح “زكوان” المتلصص أن الفرقة والتناحر اشتعلا بين أبناء السلطان السلجوقي بياروق ومحمد ومحمود طوبار وأخيهم الرابع أحمد سنجر في صراع شرس علي الحكم وهذا الصراع لن يحسم في المدي القريب خاصة بعد أن أخفت “توركان خاتون” خبر مقتل السلطان ملك شاه ليعتلي ابنها “محمود” الحكم من بعده، وسجنت اينه الأكبر بياروق لكن أتباعه أخرجوه من السجن وبدأت الحروب والصراعات بين الأخوة الأعداء علي حكم وعرش الدولة السلجوقية.

 

تفاصيل احداث مسلسل الحشاشين الحلقة 13

وفي أحداث الحلقة الثالثة عشر من مسلسل الحشاشين، يترقب الخليفة العباسي منتظرا حسم الصراع علي العرش السلجوقي ليتحالف معه ويكون بصفه، لكنه في الحقيقة كاره للأخوة الأربعة أبناء ملك شاه. في الوقت الذي يحكم “العباسي الحافظ” القبضة علي قلعته، لكن الصباح لا يخاف من خطره.  

 

اقرأ ايضا

مسلسل الحشاشين الحلقة 13.. صراع عرش السلطنة يشتعل وبزوغ نجم "الصباح"

 

مسلسل الحشاشين

 

مواعيد إعادة عرض مسلسل الحشاشين لـ كريم عبد العزيز الحلقة 13
 

ويعرض مسلسل الحشاشين، من بطولة النجم كريم عبد العزيز وفتحي عبد الوهاب، والذي يعرض لقصة أخطر الحركات السرية وأشدها دموية في التاريخ الإسلامي، على قناة DMC الساعة 9:15 مساء، ويعاد الساعة 1:45 صباحا والساعة 4:15 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 6.30 صباحًا والساعة 1.30 مساء، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it الساعة 9.15 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل الحشاشين الحلقة 13.. سوزان نجم الدين تهدد حوريات الجنة بالقتل

مسلسل الحشاشين الحلقة 13.. الحشاشين تنفذ أبشع الإعدامات وأصفهان عاصمة بلا سلطان

قنوات عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 14
 

ويعرض مسلسل الحشاشين الحلقة 14 علي قنوات: قناة DMC كما يعاد عرضه على منصة Watch it وقناة DMC دراما وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

 

 

مسلسل الحشاشين

أبطال مسلسل الحشاشين
 

ويضم مسلسل الحشاشين، باقة من نجوم الفن المصري علي رأسهم النجم كريم عبد العزيز في دور حسن الصباح، فتحي عبد الوهاب بدور الوزير نظام الملك، الفنان أحمد عيد بدور زيد بن سيحون أحد أتباع الصباح، الفنان اللبناني نيقولا معوض في دور الشاعر عمر الخيام، نضال الشافعي بدور الإمام الغزالي، إسلام جمال في دور ملكشاه.

 

قصة مسلسل الحشاشين
 

ومسلسل الحشاشين، من تأليف الكاتب السيناريست عبد الرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي، وتدور أحداثه في إطار تاريخي، حول فرقة الحشاشين، أخطر الفرق السرية في العالم الإسلامي، والتي أشتهرت بالاغتيالات السياسية، وقصة صعود مؤسسها “حسن الصباح”، وحقيقة الصداقة التي جمعت بينه وبين “نظام الملك”.

أبطال مسلسل الحشاشين مسلسل الحشاشين قصة مسلسل الحشاشين موعد وقنوات إعادة مسلسل الحشاشين الحلقة 13 قنوات عرض مسلسل الحشاشين لـ كريم عبد العزيز شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر بث مباشر دراما رمضان 2024منصة واتش ات شاهد مسلسل الحشاشين بث مباشر بث مباشر مسلسل الحشاشين منصة واتش موعد وقنوات عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 14 , قائمة مسلسلات رمضان 2024, موعد عرض مسلسل كريم عبد العزيز

مواد متعلقة

عرضها مسلسل الحشاشين.. ما هى فلسفة الوزير نظام الملك الطوسى فى فن الحكم؟

مسلسل الحشاشين الحلقة 12.. الصباح ينصح نجله: "احذر من الصاحب قبل العدو"

الأكثر قراءة

مؤشرات أولية.. عبدالحليم علام نقيبًا للمحامين لدورة جديدة

عقب ظهور نتائج الأشعة.. طبيب «الشناوى» يحدد عملية جراحية لـ إمام عاشور

عاجل.. اقتصاديون يتوقعون ثبات سعر الدولار بين 40 و45 جنيهًا حتى نهاية 2024

عاجل| بعد اتهامه بخيانة زوجته.. ماذا فعل الأمير ويليام بعد تشخيص "كيت" بالسرطان؟

عاجل.. سر «الحشاشين».. كيف صنع كريم عبدالعزيز وبيتر ميمى هذه التحفة الفنية؟

عاجل.. محمد شريف على أبواب الزمالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

أتذكرك

ماجد حبته

استعمال داعش فى روسيا

وائل لطفي

الصيد فى مياه الدراما

محمد عبدالعزيز

إعلانات المؤسسات الخيرية.. وليه لأ؟

علي سعدة

متي يجف فيضان الأقصى؟

د. منى حلمى

كيف أُنفِّذ وصية أمى؟

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون والصهيونية "٢- ٢"

حسين دعسة

الخارجية الأردنية تتابع اعتقال مسلحين اثنين قرب قرية فصائل الفلسطينية اجتازا الحدود الأردنية

صور

المسحراتى فى إحدى المناطق الشعبية

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

صناعة كنافة رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

مفاوضات إسرائيل.. عودة مقيدة لـ 2000 نازح يوميا للشمال وبانتظار رد حماس

الخارجية الفلسطينية تطالب واشنطن بمراجعة تعهد إسرائيل بعدم استهداف المدنيين

متى يمرر "الكبار" فى مجلس الأمن مشروع وقف النار فى غزة؟