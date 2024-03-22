مسلسل الحشاشين الحلقة 12.. الصباح ينصح نجله: "احذر من الصاحب قبل العدو"

مسلسل الحشاشين الحلقة 12.. يعاني ابن حسن الصباح الأصغر “الهادي” من الوحدة والعزلة ويفتقد وجود أصدقاء من سنه يلعب معهم.

مسلسل الحشاشين الحلقة 12

يدخل حسن الصباح إلي مقر القيادة في قلعة آلموت، ليفاجأ بوجود ولده الأصغر “الهادي”، ويسأله إن كان يلعب، إلا أن الولد يرد بأنه يفتقد وجود أصدقاء من عمره يلعب معهم ويشاركهم كل ما يهم الأطفال في هذه السن الصغيرة.

ويشكو الهادي لوالده الصباح من عدم وجود أصدقاء من سنه في قلعة آلموت، ويسأله إن كان له أصدقاء فيجيبه بنعم له أصدقاء وبلعب معاهم، ومن ثم يحدثه عن حقوق الصديق علي صديقه ــ والتي خانها في أول اختبار عندما غدر وخان صديق طفولته وشبابه نظام الملك الطوسي وطعنه في ظهره وخان عهده له.

ويقول حسن الصباح للهادي ابنه: “الصداقة مش شئ سهل يا هادي، والصاحب ليه عنده صاحبه حقوق فعلا، يعني مثلا إنك متزعلوش ماتأذيهوش، ما تخونوش.

وعندما يسأله الهادي هل الخيانة يقصد بها ألا يضربه يقول له الصباح: ”لأ، الخيانة إن يكون بينك وبين صاحبك أكل وعيش وشرب وأسرار وفي لحظة تنسي كل ده، وفي عز ما هو مطمنلك ومديلك ضهره تأذيه أو تخلي حد يأذيه.

ويعود الهادي ليسأل والده حسن الصباح: وهو ممكن حد يأذي صاحبه أو يخونه، فيرد الصباح: “ممكن، كل حاجة في الدنيا دي ممكن يا هادي، إلا حاجة واحدة بس، إنك تسمح لحد أنه يوقعك أو يأذيك تاني، تحمي نفسك طول الوقت من العدو ومن الصاحب”.

وفي أحداث الحلقة 12 من مسلسل الحشاشين أيضا، وفي المشهد الذي يجمع بين حسن الصباح وولده الهادي، يلقنه الألعاب التي عليه أن يلعبها ويحلم بها ليتقنها، ألا وهي بحسب تعبيره: “أنا ألعب معاك ونغير العالم بأيدينا احنا الاتنين، وخلي الهادي ابن حسن الصباح يطير من بغداد لأصفهان ويقعد مكان السلطان ومكان الخليفة.” ليؤكد حديثه في طموحاته للسلطة والسلطان التي يخفيها وراء شعارات الدعوة للعدل والمساواة وكل ما يغسل من خلاله أدمغة أتباعه، بل ليؤكد جوهر دعوته الباطنة في إظهار نقيض ما يبطن.

موعد عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 13

وتعرض الحلقة 13 من مسلسل الحشاشين، على قناة DMC الساعة 9:15 مساء، ويعاد الساعة 1:45 صباحا والساعة 4:15 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 6.30 صباحًا والساعة 1.30 مساء، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it الساعة 9.15 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

قنوات عرض وإعادة مسلسل الحشاشين الحلقة 13

ويعرض مسلسل الحشاشين الحلقة 13 علي قنوات: قناة DMC كما يعاد عرضه على منصة Watch it وقناة DMC دراما وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

قصة مسلسل الحشاشين

ومسلسل الحشاشين، من تأليف الكاتب السيناريست عبد الرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي، وتدور أحداثه في إطار تاريخي، حول فرقة الحشاشين، أخطر الفرق السرية في العالم الإسلامي، والتي أشتهرت بالاغتيالات السياسية، وقصة صعود مؤسسها “حسن الصباح”، وحقيقة الصداقة التي جمعت بينه وبين “نظام الملك”.

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