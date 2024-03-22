الجمعة 22 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل الحشاشين الحلقة 12.. الصباح ينصح نجله: "احذر من الصاحب قبل العدو"

وصايا الصباح لولده
وصايا الصباح لولده التي فعل نقيضها

مسلسل الحشاشين الحلقة 12.. يعاني ابن حسن الصباح الأصغر “الهادي” من الوحدة والعزلة ويفتقد وجود أصدقاء من سنه يلعب معهم.

مسلسل الحشاشين الحلقة 12

يدخل حسن الصباح إلي مقر القيادة في قلعة آلموت، ليفاجأ بوجود ولده الأصغر “الهادي”، ويسأله إن كان يلعب، إلا أن الولد يرد بأنه يفتقد وجود أصدقاء من عمره يلعب معهم ويشاركهم كل ما يهم الأطفال في هذه السن الصغيرة.

ويشكو الهادي لوالده الصباح من عدم وجود أصدقاء من سنه في قلعة آلموت، ويسأله إن كان له أصدقاء فيجيبه بنعم له أصدقاء وبلعب معاهم، ومن ثم يحدثه عن حقوق الصديق علي صديقه ــ والتي خانها في أول اختبار عندما غدر وخان صديق طفولته وشبابه نظام الملك الطوسي وطعنه في ظهره وخان عهده له.

ويقول حسن الصباح للهادي ابنه: “الصداقة مش شئ سهل يا هادي، والصاحب ليه عنده صاحبه حقوق فعلا، يعني مثلا إنك متزعلوش ماتأذيهوش، ما تخونوش. 

وعندما يسأله الهادي هل الخيانة يقصد بها ألا يضربه يقول له الصباح: ”لأ، الخيانة إن يكون بينك وبين صاحبك أكل وعيش وشرب وأسرار وفي لحظة تنسي كل ده، وفي عز ما هو مطمنلك ومديلك ضهره تأذيه أو تخلي حد يأذيه.

ويعود الهادي ليسأل والده حسن الصباح: وهو ممكن حد يأذي صاحبه أو يخونه، فيرد الصباح: “ممكن، كل حاجة في الدنيا دي ممكن يا هادي، إلا حاجة واحدة بس، إنك تسمح لحد أنه يوقعك أو يأذيك تاني، تحمي نفسك طول الوقت من العدو ومن الصاحب”.

 

وفي أحداث الحلقة 12 من مسلسل الحشاشين أيضا، وفي المشهد الذي يجمع بين حسن الصباح وولده الهادي، يلقنه الألعاب التي عليه أن يلعبها ويحلم بها ليتقنها، ألا وهي بحسب تعبيره: “أنا ألعب معاك ونغير العالم بأيدينا احنا الاتنين، وخلي الهادي ابن حسن الصباح يطير من بغداد لأصفهان ويقعد مكان السلطان ومكان الخليفة.” ليؤكد حديثه في طموحاته للسلطة والسلطان التي يخفيها وراء شعارات الدعوة للعدل والمساواة وكل ما يغسل من خلاله أدمغة أتباعه، بل ليؤكد جوهر دعوته الباطنة في إظهار نقيض ما يبطن.      

موعد عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 13

وتعرض الحلقة 13 من مسلسل الحشاشين، على قناة DMC الساعة 9:15 مساء، ويعاد الساعة 1:45 صباحا والساعة 4:15 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 6.30 صباحًا والساعة 1.30 مساء، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it الساعة 9.15 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

 

قنوات عرض وإعادة مسلسل الحشاشين الحلقة 13

ويعرض مسلسل الحشاشين الحلقة 13 علي قنوات: قناة DMC كما يعاد عرضه على منصة Watch it وقناة DMC دراما وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

 

قصة مسلسل الحشاشين

 

ومسلسل الحشاشين، من تأليف الكاتب السيناريست عبد الرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي، وتدور أحداثه في إطار تاريخي، حول فرقة الحشاشين، أخطر الفرق السرية في العالم الإسلامي، والتي أشتهرت بالاغتيالات السياسية، وقصة صعود مؤسسها “حسن الصباح”، وحقيقة الصداقة التي جمعت بينه وبين “نظام الملك”.

قد يهمك:

بعد تأجيل الزيادة لأكثر من مرة.. تحريك سعر البنزين والسولار تماشيًا مع الأسعار العالمية

مسلسل محارب الحلقة 12.. أحمد زاهر ينجح في تجنيد شقيق حسن الرداد

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 12| خالد النبوي يفوض نجله كمسؤول عن برنامجه الانتخابي

مسلسل الحشاشين أبطال مسلسل الحشاشين قصة مسلسل الحشاشين موعد عرض الحلقة 13 مسلسل الحشاشين قنوات عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 13 موعد عرض مسلسل كريم عبد العزيز الحشاشين موعد وقنوات إعادة الحلقة 12 مسلسل الحشاشين دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر أعمال الشركة المتحدة رمضان 2024 Watch it مسلسلات رمضان 2024 مسلسل الحشاشين منصة واتش ات بث مباشر مسلسل الحشاشين منصة واتش القنوات الناقلة لمسلسل كريم عبد العزيز الحشاشين شهر الفرحة شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر

مواد متعلقة

مسلسل الحشاشين الحلقة 12.. خطة "الصباح" لقتل صديقه الوزير نظام الملك

موعد عرض مسلسل الحشاشين لـ كريم عبد العزيز وإعادة الحلقة 12

سيد الوكيل: مسلسل الحشاشين بداية لنقلة نوعية فى الدراما المصرية

مسلسل "الحشاشين" الحلقة 11.. جيش ملكشاه يفشل في اقتحام قلعة آلموت

الأكثر قراءة

بعد تأجيل الزيادة لأكثر من مرة.. تحريك سعر البنزين والسولار تماشيًا مع الأسعار العالمية

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري الخميس؟

عاجل.. 5 مليارات جنيه حصيلة التنازل عن العملات الأجنبية خلال 15 يومًا من إصلاح سوق الصرف

كهربا: "محمد صلاح هو اللى عاملنا شكل وقيمة.. واتظلم فى بطولة إفريقيا"

تصريحات نارية لمحمود كهربا "المثير للجدل" (إنفوجراف)

بعد تحريك البنزين والسولار.. هل تتأثر أسعار السلع والخضروات؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

عيد المساخر اليهودى يستقبل فيتو روسيا والصين.. والتصعيد الإقليمى قادم

وائل لطفي

ماذا يفعل بنا الموظفون؟

ماجد حبته

توافق عربى أمريكى!

إبراهيم عبدالفتاح

كرسى القهوة

محمد عبدالناصر

الحشاشين والإخوان.. ما بين الصباح والبنا

وائل لطفي

ذكرى اغتيال نظام الملك

ماجد حبته

متى تنضبط الأسعار؟!

د. محمد عفيفي

لغز جمال الدين الأفغانى «٢- ٢»

صور

المسحراتى فى إحدى المناطق الشعبية

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

صناعة كنافة رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

الجمعة الثانية من رمضان.. قوات الاحتلال تعيق وصول المصلين للمسجد الأقصى

الاحتلال يعلن اعتقال أكثر من 600 شخص منذ مداهمة مستشفى الشفاء

صفقة التبادل أم العملية فى رفح.. ماذا سيحدث فى غزة؟