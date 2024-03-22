سيد الوكيل: مسلسل الحشاشين بداية لنقلة نوعية فى الدراما المصرية

أشاد الناقد سيد الوكيل، بـ مسلسل الحشاشين، وفريق العمل، ومن بينهم السيناريست الكاتب عبد الرحيم كمال، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

بداية لنقلة نوعية في الدراما المصرية

وقال الكاتب الناقد سيد الوكيل صاحب كتاب “عملية تذويب العالم”، مشيدا بـ مسلسل الحشاشين: "عشرة على عشرة يا رجالة.. أتمنى أن يكون مسلسل الحشاشين بداية لنقلة نوعية في الدراما المصرية، وهذا لن يتحقق إلا بسيناريست زي عبد الرحيم كمال بيشتغل بجد على نفسه، ومخرج زي بيتر ميمي أكد مقدرته ومهاراته في مسلسلات سابقة، ويرقى في إخراجة إلى مستوى عالمي.

وشدد “الوكيل” على: أما الكلام عن الحشاشين وتاريخهم فموضوع آخر، نحن نتكلم عن الفن، والفن فيه مدخلات عديدة أولها الخيال. وآخرها الصدق.. أقصد الصدق الفني وليس صدق التاريخ، فهو طوال الوقت مزيف وملعوب فيه.

تفاصيل مسلسل الحشاشين الحلقة 11

وشهدت الحلقة 11 في مسلسل الحشاشين، أحداثا ساخنة من بينها الهجوم المباغت علي معسكر الجيش السلجوقي بسهام نارية من قلة آلموت بأعلي الجبل، وحتي بعدما يمد قائد الجيش السلجوقي “برزق” المقاتلين المحاصرين لقلعة آلموت، إلا أنهم يفشلون في اقتحام القلعة.

كما شهدت أحداث الحلقة 11 في مسلسل الحشاشين، محاولة "نورهان" خطيبة “يحيي” ابن مؤذن أصفهان الشيخ سعيد، والذي قتله زيد بن سيحون في أولي حلقات المسلسل، الهرب من الأسر والعبودية. وما أن تنجح في اجتياز ممرات القلعة حتي أحد أبوابها، ولا يفصل بينها وبين خطيبها يحيي إلا خطوات، وهو واقع بجوار أحد أبواب القلعة بعدما أصابه سهم في المعركة، وما تكاد تفتح الباب وتخرج إلا وتبرز يد أحد الحراس والذي يكمم فمها ويسحبها لداخل القلعة حيث السجن والأسر والعبودية مرة أخري.

وانتهت أحداث الحلقة 11 من مسلسل الحشاشين، أمر حسن الصباح لأتباعه بعدم قتل البقية الباقية من الجيش السلجوقي وتركهم أحياء، معللا أمره بأنهم سينشرون الدعوة بين الناس والعامة.

مواعيد وقنوات عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 12

وتعرض الحلقة 12 من مسلسل الحشاشين، بطولة النجم كريم عبد العزيز وفتحي عبد الوهاب، على قناة DMC الساعة 9:15 مساء، ويعاد عرضها الساعة 1:45 صباحا والساعة 4:15 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 6.30 صباحًا والساعة 1.30 مساء، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it الساعة 9.15 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

قنوات عرض ومواعيد إعادة مسلسل الحشاشين الحلقة 11

ويعاد عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 11 علي قنوات: قناة DMC كما يعاد عرضه على منصة Watch it وقناة DMC دراما وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.