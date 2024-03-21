مسلسل "الحشاشين" الحلقة 11.. كر وفر وسجال بين جيش الصباح وملكشاه

مسلسلات رمضان 2024..

تشهد بداية أحداث الحلقة 11 من مسلسل الحشاشين معركة حامية بين جيش الملك شاه السلطان السلجوقي بقيادة “برزق”، وجيش أتباع حسن الصباح فمن سينتصر؟

مسلسل الحشاشين الحلقة 11 بداية ساخنة

تشهد أحداث الحلقة 11 في مسلسل الحشاشين والتي عنونت بـ “حصار الليل” بداية ساخنة، من خلال محاولات حسن الصباح لفك الحصار عن قلعته آلموت، وفي هدنة الليل يهجم جنود الصباح علي جنود جيش ملكشاه بإطلاق السهام النارية والتي تمهد للفرسان من الخيالة بتحقيق المفاجأة التي لم يتوقعها الجنود السلاجقة وتدور معركة حامية بين الطرفين، تنتهي بالقضاء علي الجنود السلاجقة، وإرسال رسالة من الصباح إلي القائد “برزق”، مغروسة بخنجر في جثة واحد من جنوده، مما يدفع برزق بإرسال فرقة الاحتياط لمؤازرة الجند المتبقيين في حصار قلعة آلموت.

مسلسل الحشاشين

بسالة جنود برزق أمام جيش الحشاشين

كما تشهد الحلقة 11 في مسلسل الحشاشين بسالة جنود الجيش السلجوقي ومن بينهم “يحيي” ابن الشيخ سعيد مؤذن مدينة بساوة بأصفهان، وصديقه “طيفور” في مواجهة جنود الحشاشين من أتباع حسن الصباح رغم وحشيتهم وإقدامهم علي المعركة بروح إنتحارية طمعا في جنة الصباح المزعومة وحور عينها التي وعدهم بها بعد أن يموتوا في سبيل دعوته، حتي أننا نري ضمن المحاربين امرأة متخفية بزي فارس محارب تردد قبل أن يغرس أحد الجنود سيفه في صدورها: “من أجل مولانا وسيدنا الإمام”.

أحداث مسلسل الحشاشين

ورغم قلة عدد جنود حسن الصباح مقارنة بجنود الجيش السلجوقي، إلا أن حسن الصباح يلجأ إلي الخديعة والمكر والدهاء، ويواصل بث سمومه في آذان أتباعه وهو يدفعهم دفعا إلي الموت مرددا عندما يسأله تابع زيد بن سيحون سيدنا شايف أيه، فيقول له: “شايف نار جهنم علي الأرض بتاكل جيش الظلمة ونور المختارين صاعد للسما في لقا الأحباب والكون كله بيسمع بدعوتنا”.

مواعيد إعادة مسلسل الحشاشين لـ كريم عبد العزيز الحلقة 11

وتعرض الحلقة 11 من مسلسل الحشاشين، بطولة كريم عبد العزيز وفتحي عبد الوهاب، على قناة DMC الساعة 9:15 مساء، ويعاد عرضها الساعة 1:45 صباحا والساعة 4:15 مساء وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 6.30 صباحًا والساعة 1.30 مساء، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it الساعة 9.15 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل الحشاشين

قنوات عرض وإعادة مسلسل الحشاشين الحلقة 11

ويعاد عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 11 علي قنوات: قناة DMC كما يعاد عرضه على منصة Watch it وقناة DMC دراما وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

الحشاشين

أبطال مسلسل الحشاشين

ويضم مسلسل الحشاشين مجموعة من نجوم الفن علي رأسهم كريم عبد العزيز في دور حسن الصباح، فتحي عبد الوهاب بدور الوزير نظام الملك، الفنان أحمد عيد بدور زيد بن سيحون أحد أتباع الصباح، الفنان اللبناني نيقولا معوض في دور الشاعر عمر الخيام، الفنانة السورية سوزان نجم الدين في دور “ألينار”، نضال الشافعي بدور الإمام الغزالي، إسلام جمال في دور ملكشاه.

مسلسل الحشاشين

قصة مسلسل الحشاشين

“الحشاشين” تأليف الكاتب السيناريست عبد الرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي، وتدور أحداثه في إطار تاريخي، حول فرقة الحشاشين، أخطر الفرق السرية في العالم الإسلامي، والتي أشتهرت بالاغتيالات السياسية، وقصة صعود مؤسسها “حسن الصباح”، وحقيقة الصداقة التي جمعت بينه وبين “نظام الملك”.