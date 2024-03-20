بعد تصدرها منصة "إكس" بمسلسل الحشاشين.. سوزان نجم الدين أيقونة الدراما التاريخية

في أول ظهور لها ضمن أحداث مسلسل الحشاشين، بدور "ألينار" خلال أحداث الحلقة 9، تصدرت الفنانة السورية سوزان نجم الدين تريند منصة "إكس" تويتر سابقًا.

سوزان نجم الدين من حكايا التاريخ للحشاشين

وتجسد الفنانة سوزان نجم الدين في مسلسل الحشاشين، شخصية "ألينار"، والتي يستعين بها حسن الصباح في "صنع الجمال" بحسب تعبيره، وبمعني أدق، أن تحول الفتيات المختطفات من مجرد فتيات عاديات أو حتي جميلات إلي الصورة المثالية لحوريات الجنة التي يزمع "الصباح" في تدشينها لتكون سيطرته وسطوته علي أتباعه تامة.

مسلسل حكايا من التاريخ

وصولًا إلى مسلسل الحشاشين، خاضت "نجم الدين" رحلة طويلة في الدراما التاريخية، بدأت في العام 1990 مع المسلسل السوري "حكايا من التاريخ"، وتدور أحداثه في قالب من الدراما الروائية التاريخية حول مجموعة من الحكايات التي كتبها المؤرخ السوري علي الطنطاوي.

وفي العام 1996 فقدمت مسلسل "خان الحرير" الجزء الأول، والذي يرصد فترة الوحدة بين مصر وسوريا خلال خمسينيات القرن العشرين.

وبعدها بعامين تحديدا في 1998، قدمت سوزان نجم الدين مسلسل "الكواسر"، والذي يدور في إطار تاريخي اجتماعي من إخراج نجدة إسماعيل أنزور.

عصمة الدين خاتون والدة صلاح الدين

وكانت الإنطلاقة الحقيقية في مسيرة "نجم الدين" بالدراما التاريخية، في العام 2001، من خلال دورها في مسلسل صلاح الدين الأيوبي، وفيه جسدت دور "عصمة الدين خاتون" والدة صلاح الدين الأيوبي، والذي يتناول الأحداث السياسية في القرن السادس الهجري في منطقة بلاد الشام ومصر التي كانت مسرحًا للحروب الصليبية.

صلاح الدين الأيوبي

هند بنت المهلب في مسلسل الحجاج

وفي عام 2003، لعبت سوزان نجم الدين دور "هند بنت المهلب"، في مسلسل "الحجاج"، والذي يتناول حياة الحجاج بن يوسف الثقفي، وأخرجه محمد عزيزية، وفيه قدمت نجم الدين دور حبيبة الحجاج، وفي العام اللاحق ــ 2004 ــ قدمت دور "الجازية" في مسلسل السيرة الهلالية.

هند بنت المهلب

ولادة بنت المستكفي

وشهد العام 2005 نشاط كبير للفنانة سوزان نجم الدين في الدراما التاريخية، حيث قدمت أكثر من مسلسل تاريخي، بينها مسلسل “ملوك الطوائف” وفيه جسدت دور ولادة بنت المستكفي عشيقة الشاعر المعتمد بن عباد، والمسلسل أخرجه حاتم علي.

شجرة الدر في مسلسل الظاهر بيبرس

وفي نفس العام قدمت دور "شجرة الدر" في مسلسل الظاهر بيبرس، من إنتاج التلفزيون السوري، وشاركها البطولة عابد فهد وباسل خياط، وأخرجه محمد عزيزية.

وفي العام 2006 قامت بدور "ليلي بنت المنهال" في مسلسل خالد بن الوليد، والذي يتناول سيرة القائد العسكري خالد بن الوليد وفتوحاته، والمسلسل من إخراج محمد عزيزية.

وفي العام 2017، قدمت سوزان نجم الدين دور "ثريا" في مسلسل "قضاة عظماء"، والذي يتناول السيرة الذاتية لعشرة قضاة خلال فترة حكم الدولة العباسية، والذين كان لهم بصمات قوية في التاريخ الإسلامي، فضلًا عن طرح قضايا هامة لنماذج مسلمة يحتذى بها في المنهج الإسلامي، مع مناقشة القضايا المعاصرة الحالية التي تهدد استقرار المجتمعات العربية مثل قضايا القتل والتكفير، من إخراج عبد القادر الأطرش.

ويعد مسلسل الحشاشين، أحدث أعمال الفنانة سوزان نجم الدين في الدراما التاريخية، والذي تقدم فيه دور "ألينار" صانعة الجمال في جنة حسن الصباح الوهمية، وقلعته المنيعة.



أبطال مسلسل الحشاشين



ويضم مسلسل الحشاشين، باقة من نجوم الفن المصري علي رأسهم النجم كريم عبد العزيز في دور حسن الصباح، فتحي عبد الوهاب بدور الوزير نظام الملك، الفنان أحمد عيد بدور زيد بن سيحون أحد أتباع الصباح، الفنان اللبناني نيقولا معوض في دور الشاعر عمر الخيام، نضال الشافعي بدور الإمام الغزالي، إسلام جمال في دور ملكشاه.

قصة مسلسل الحشاشين



ومسلسل الحشاشين، من تأليف الكاتب السيناريست عبد الرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي، وتدور أحداثه في إطار تاريخي، حول فرقة الحشاشين، أخطر الفرق السرية في العالم الإسلامي، والتي أشتهرت بالاغتيالات السياسية، وقصة صعود مؤسسها "حسن الصباح"، وحقيقة الصداقة التي جمعت بينه وبين "نظام الملك".