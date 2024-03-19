مسلسل الحشاشين الحلقة 9.. دنيا زاد زوجة الصباح تصل قلعة آلموت

تستهل أحداث الحلقة 9 من مسلسل الحشاشين بوصول زوجة حسن الصباح “دنيا زاد”، التي تقوم بدورها الفنانة ميرنا نور الدين، مع أولادها إلي قلعة آلموت.

مسلسل الحشاشين تفاصيل أحداث الحلقة 9

“من هنا هنحكم العالم"، هكذا يعد حسن الصباح أتباعه ضمن أحداث مسلسل الحشاشين بعد أن حكم عليه بقطع رأسه، لكنه هرب من السجن بعدما تحول سجانه إلي تابع مخلص، في الوقت الذي كان أتباعه وأتباع مذهبه يزيدون. خاصة أن الصباح رجل قوي كلماته ساحرة ــ أنا صاحب مفتاح الجنة، كان دوما يستطيع معرفة نواقص البشر ويكملها وبهذه الطريقة نجح في جمع أتباعه أكثر وأكثر وفي طريق رحلته وتجواله مع الصباح يعثر زيد بن سيحون علي النبات السحري والذي يخفي أي ألم أو حزن.

دنيا زاد في قلعة آلموت

بسبب هروب حسن الصباح، الوزير الأعظم نظام الملك خسر الكثير من ثقته أمام الملك شاه وأمام نفسه كوزير لأعظم دولة علي الأرض، لذا فقد كان نظام الملك منتظرا لأول فرصة ليقضي علي حسن الصباح الذي خان عهده وثقته.

وكأن كل العقبات تتحول إلي طريق ممهد في دعوة حسن الصباح واستيلاءه علي قلعة آلموت، أولي خطواته الحقيقة في الدعوة التي يدعو إليها، وبداية تكوين جيش من الأتباع والمختارين والإنتحاريين ممن عرفوا في التاريخ بـ “الحشاشين”.

دنيا زاد تضع طفلتها "خديجة"

وفي أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 9، يكون حسن الصباح في استقبال عائلته، زوجته دنيا زاد وولديه، وأصغر أولاده، والمولودة حديثا، ابنته “خديجة”، والتي يعتبرها الصباح بشرة خير خاصة مع نجاحه في الاستيلاء علي القلعة بالتزامن مع مولدها، إلا أنه يضغط علي ولديه الصغيرين خاصة الحسين وهو يقول له: "مش آن الآوان تكون راجل مقاتل، ومن ثم يسلم ولده الذي لم يبلغ الثامنة من عمره إلي تابعه زيد بن سيحون ليدربه علي فنون القتال بالسيف والخنجر، إلا أن تدريبه سيكون في قلعة أخري تابعة أيضا للصباح، وعندما تخبره دنيا زاد بصعوبة أن يبعد ابنها عنها يقول لها: لم يعد طفل، وآن الآوان ليكون رجل يعتمد عليه.

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين لكريم عبد العزيز مواعيد إعادة الحلقة 9

ويعرض مسلسل الحشاشين بطولة النجم كريم عبد العزيز وفتحي عبد الوهاب، على قناة DMC الساعة 9:15 مساء، ويعاد الساعة 1:45 صباحا والساعة 4:15 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 6.30 صباحًا والساعة 1.30 مساء، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it الساعة 9.15 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل الحشاشين قنوات عرض الحلقة 9

ويعرض مسلسل الحشاشين علي قنوات: قناة DMC كما يعاد عرضه على منصة Watch it وقناة DMC دراما وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

أبطال مسلسل الحشاشين

يضم مسلسل الحشاشين، باقة من نجوم الفن المصري علي رأسهم النجم كريم عبد العزيز في دور حسن الصباح، فتحي عبد الوهاب بدور الوزير نظام الملك، الفنان أحمد عيد بدور زيد بن سيحون أحد أتباع الصباح، الفنان اللبناني نيقولا معوض في دور الشاعر عمر الخيام، نضال الشافعي بدور الإمام الغزالي، إسلام جمال في دور ملكشاه.

قصة مسلسل الحشاشين

والحشاشين تأليف الكاتب السيناريست عبد الرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي، وتدور أحداثه في إطار تاريخي، حول فرقة الحشاشين، أخطر الفرق السرية في العالم الإسلامي، والتي أشتهرت بالاغتيالات السياسية، وقصة صعود مؤسسها “حسن الصباح”، وحقيقة الصداقة التي جمعت بينه وبين “نظام الملك”.