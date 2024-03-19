مسلسل الحشاشين سلط عليها الضوء.. ما هى فلسفة عمر الخيام الوجودية؟

تعرضت أحداث الحلقة 8 في مسلسل الحشاشين، للجانب العقلي الفكري، في شخصية الشاعر عمر الخيام، تحديدا الجانب الفلسفي، وسلطت الضوء على فلسفته الوجودية.

فلسفة عمر الخيام الوجودية

وفي اللقاء والحوار الذي يجمع بين الصديقين، نظام الملك الطوسي والشاعر عمر الخيام، يتبادلا الحديث عن خيانة صديقهما الثالث ــ حسن الصباح ــ لعهد الصداقة الذي قطعوه سويا، كما يدور الحديث حول فلسفة الخيام ورؤيته لنفسه والعالم والحياة والكون.

وعندما يسأل الطوسي الخيام عن مخاوفه، يجيبه الأخير: “ما أواجهه لا تستطيع أنت أو حسن مواجهته، أنا أواجه نفسي، وده شيئ مفيش حد منكم يستحمله، لو استحملتوه مكنتش أنت بقيت نظام الملك ولا هو بقي حسن الصباح”، فيرد الطوسي ضاحكا: “الجهاد الأكبر، جهاد النفس بيجي بعد الجهاد الأصغر”، وبدوره يرد الخيام: “وبعد أن تجاهد أعداءك وتنتصر هاتموت وتبقى تراب، وأنت تستحمل كل ده، جهاد وموت وحساب، وبعد كده تلاقي نفسك على الميزان ولا حاجة”.

ويكشف الحوار الذي جاء ضمن أحداث الحلقة 8 في مسلسل الحشاشين، عن الجانب الفلسفي في شخصية عمر الخيام، الشاعر والفلكي، عالم الرياضيات والجبر وغيرها من العلوم، بالتحديد فلسفته الوجودية.

حديث الطوسي والخيام عن فلسفته الوجودية

هكذا عكست رباعيات الخيام فلسفته الوجودية

وعن فلسفة عمر الخيام الوجودية ــ والتي يسميها الطوسي بالعدمية ــ يذهب الباحث “حسن يوسف”، أن معضلة الوجود والمصري كانت من مشاغل عمر الخيام الفكرية الفلسفية، ولطالما تساءل عن سبب وجوده، وسبب غروبه، وما ينتظره بعد الغروب ــ الموت ــ وعن معني الوجود.

وكان الخيام وجوديا من رأسه حتى أخمص قدميه فكان مهموما بالأسئلة الوجودية الكبرى، كان معتل بقلق وجودي، يستعر في أحشاءه أسئلة لماذا وجدنا ولماذا نرحل وما معني الومضة السريعة بين الوجود والرحيل، وهذه الأسئلة يصادفها كل من يتعرض لعالم الخيام في كل زاوية وركن وكل صفحة من رباعياته لكن لا إجابات عليها، وعدم وجود الإجابة هو أكثر ما أرق الخيام.

ويمضي “يوسف” في حديثه عن فلسفة الخيام، قائلا: “أكثر ما أقلق الخيام هو سر الموت وكنة الحياة فأدخل على قلبه الهم. فكان الخيام كأي وجودي آخر في حيرة من أمره فنظر من حوله وقلب في الكتب وقرأ تاريخ البشر، فلم يجد سوي أجيال تأتي وأخري تذهب والأرض قائمة مدي الدهر ولا أحد يعرف لماذا أتي ولماذ سيرحل في الغد، وأمام هذه المعضلة، معضلة قلة حيلة العقل واحتجاب الإجابات، وأمام أسرار وغوامض الوجود كان من الطبيعي أن يصل الخيام إلي حالة من القلق والعدمية”.

يقول الخيام في رباعياته: “لبست ثوب العيش لم استشـر وحـرت فيه بين شتى الفكر.. وسوف أنـضو الثوب عني ولم أدرك لماذا جئت وأين المقر، ليخلص الخيام إلى أن الحياة والموت سراب وأن حياة الإنسان وموته سران يعجز الإنسان عن فهمهما”.

قصة مسلسل الحشاشين



ومسلسل الحشاشين، من تأليف الكاتب السيناريست عبد الرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي، وتدور أحداثه في إطار تاريخي درامي بالعامية المصرية، حول فرقة الحشاشين، أخطر الفرق السرية في العالم الإسلامي، والتي أشتهرت بالاغتيالات السياسية، وقصة صعود مؤسسها “حسن الصباح”، وحقيقة الصداقة التي جمعت بينه وبين “نظام الملك”، والذي يجسده النجم فتحي عبد الوهاب، والشاعر عمر الخيام ويقوم بدوره الفنان اللبناني نيقولا معوض. ويعد المسلسل الإنتاج الأضخم للشركة المتحدة.

أبطال مسلسل الحشاشين



ويقوم ببطولة مسلسل الحشاشين، باقة من نجوم الدراما والفن في مصر والعالم العربي، وعلي رأسهم النجم كريم عبد العزيز ــ فتحي عبد الوهاب ــ أحمد عيد ــ نيقولا معوض ــ إسلام جمال ــ نضال الشافعي ــ أحمد عبد الوهاب ــ ميمي جمال ــ سارة الشامي ــ ميرنا نور الدين ــ عمر الشناوي ــ سوزان نجم الدين ــ كريم سرور ــ جيهان الشماشرجي وظهور خاص للنجم محمد رجب.