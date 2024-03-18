مسلسل الحشاشين الحلقة 8.. حسن الصباح يختار مكان قلعة آلموت

تتواصل أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 8 وفيها يتوعد ملكشاه وزيره نظام الملك الطوسي بالعقاب لو تكررت أخطاءه وظهر حسن الصباح والذي كان سببا في دخوله البلاط السلطاني، مما ينبئ عن المواجهة القادمة بين أصدقاء الأمس ــ الصباح والطوسي ــ أعداء اليوم.

حسن الصباح يختار مكان قلعة آلموت

وضمن أحداث الحلقة 8 من مسلسل الحشاشين أيضا، وخلال طريقه في كسب الأتباع ونشر دعوته، ويعثر حسن الصباح علي مكان مرتفع في علي قمة جبل عال صعب الوصول إليه، فيختاره مكانا لإقامة قلعته"ألموت"، ويوصي تابعه زيد بن سيحون بأن يبشر أتباع الدعوة بأنه بخير.

أتباع الصباح ينشرون دعوته

وبالتوازي يتقرب الصباح من عامة القري النائية المتطرفة الباعيدة عن مركز الحكم في أصفهان عاصمة الدولة السلجوقية، فيمنح الأموال للناس المغمسة بمعسول الكلام والذي يحقق منه الصباح هدفين، اكتساب الناس لصفه ونشر دعوته، وتأجيج قلوب العامة علي السلطان والتمرد عليه، مع التأكيد علي أن من يحتاج من أهالي القري أي مساعدة أو خدمة عليه أن يذهب إلي قلعة آلموت. يحرص أتباع الصباح وهو نفسه علي نشر هذه الدعوة بين النساء لأنهن الأسرع في نشر الكلام والحديث بحسب وصف تابعه زيد بن سيحون، والذي يشير إلي أن: “قصة الزهاد الثلاثة هاتلف الجبل”.

وبالفعل تنجح خطة حسن الصباح في نشر الحديث عنه وعن أتباعه ودعوته، ويلاقي رواجا وترحابا كبيرا وواسعا بين الناس من سكان الجبل، في الوقت الذي يضم فيه الصباح وأتابعه الشباب صغير السن من سكان الجبل والبدء في مدهم بالسلاح وتدريبهم عليه.

كما تتضمن أحداث الحلقة 8 من مسلسل الحشاشين، مواصلة “يحيي” ابن الشيخ سعيد المؤذن، بحثه عن خطيبته “نورهان”، في الوقت الذي نراها وقد وقعت في يد تاجر العبيد الذي يحذرها من سوء تعاملها مع زبائنه، وإنها أن لم تكف عن تصرفاتها العنيفة معهم والرافضة لهم سيشوهها.

نورهان بعد اختطافها

قصة مسلسل الحشاشين

ومسلسل الحشاشين، من تأليف الكاتب السيناريست عبد الرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي، وتدور أحداثه في إطار تاريخي درامي بالعامية المصرية، حول فرقة الحشاشين، أخطر الفرق السرية في العالم الإسلامي، والتي أشتهرت بالاغتيالات السياسية، وقصة صعود مؤسسها “حسن الصباح”، وحقيقة الصداقة التي جمعت بينه وبين “نظام الملك”، والذي يجسده النجم فتحي عبد الوهاب، والشاعر عمر الخيام ويقوم بدوره الفنان اللبناني نيقولا معوض. ويعد المسلسل الإنتاج الأضخم للشركة المتحدة.

أبطال مسلسل الحشاشين

ويقوم ببطولة مسلسل الحشاشين، باقة من نجوم الدراما والفن في مصر والعالم العربي، وعلي رأسهم النجم كريم عبد العزيز ــ فتحي عبد الوهاب ــ أحمد عيد ــ نيقولا معوض ــ إسلام جمال ــ نضال الشافعي ــ أحمد عبد الوهاب ــ ميمي جمال ــ سارة الشامي ــ ميرنا نور الدين ــ عمر الشناوي ــ سوزان نجم الدين ــ كريم سرور ــ جيهان الشماشرجي وظهور خاص للنجم محمد رجب.

Screen Shot 2024-03-18 at 9.06.53 PM

Screen Shot 2024-03-18 at 9.07.14 PM

Screen Shot 2024-03-18 at 9.08.05 PM

Screen Shot 2024-03-18 at 9.08.18 PM

Screen Shot 2024-03-18 at 9.08.54 PM

Screen Shot 2024-03-18 at 9.05.23 PM

Screen Shot 2024-03-18 at 9.05.35 PM

Screen Shot 2024-03-18 at 9.06.01 PM