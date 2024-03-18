مسلسلات رمضان 2024| مواعيد عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 8 وقنوات عرضه

مسلسل الحشاشين الحلقة 8.. بعد هروب حسن الصباح من سجن أصفهان، ينتظر أن يبدأ رحلته في قلعة آلموت، في أولي خطوات تحقيق طموحه الشخصي الخاص بالسلطة والنفوذ المستتر برداء الدين.



مسلسل الحشاشين لـ كريم عبد العزيز موعد عرض الحلقة 8



بعد فرار حسن الصباح من سجن أصفهان إثر كشف مخططه لاغتيال الخليفة العباسي، وقبل أن يبر نظام الملك بقسمه بقتله، تتوالي أحداث المسلسل الأضخم إنتاجا والذي تعرض الحلقة الثامنة من مسلسل الحشاشين، على قنوات: قناة DMC الساعة 9:15 مساء، ويعاد الساعة 1:45 صباحا والساعة 4:15 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 6.30 صباحًا والساعة 1.30 مساء، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it الساعة 9.15 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل الحشاشين تفاصيل أحداث الحلقة 7



شهدت الحلقة السابعة من مسلسل الحشاشين العديد من الأحداث المتسارعة، منها نجاح حسن الصباح في تجنيد حارسه ليضمه إلي أتباعه من جماعة الحشاشين، مرورا برحلة “نورهان” خطيبة يحيي ابن الشيخ سعيد مؤذن مدينة ساوة والذي قتل هو وزوجته والدة يحيي، ووقع نورهان في يد عصابة من الغجر تختطف الفتيات وبيعهن في أسواق العبيد. فضلا عن المواجهة المنتظرة بين عمر الخيام والفقهاء الذين كفروه وتحذير ملكشاه له أن يقيم عليهم الحجة أو يهرب من أصفهان.

مسلسل الحشاشين قنوات عرض الحلقة الثامنة



وتعرض الحلقة الثامنة من مسلسل الحشاشين علي قنوات: قناة DMC كما يعاد عرضه على منصة Watch it وقناة DMC دراما وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

قصة مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين، من تأليف الكاتب السيناريست عبد الرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي، وتدور أحداثه في إطار تاريخي درامي بالعامية المصرية، حول فرقة الحشاشين، أخطر الفرق السرية في العالم الإسلامي، والتي أشتهرت بالاغتيالات السياسية، وقصة صعود مؤسسها “حسن الصباح”، وحقيقة الصداقة التي جمعت بينه وبين “نظام الملك”، والذي يجسده النجم فتحي عبد الوهاب، والشاعر عمر الخيام ويقوم بدوره الفنان اللبناني نيقولا معوض. ويعد المسلسل الإنتاج الأضخم للشركة المتحدة.

أبطال مسلسل الحشاشين

ويقوم ببطولة مسلسل الحشاشين، باقة من نجوم الدراما والفن في مصر والعالم العربي، وعلي رأسهم النجم كريم عبد العزيز ــ فتحي عبد الوهاب ــ أحمد عيد ــ نيقولا معوض ــ إسلام جمال ــ نضال الشافعي ــ أحمد عبد الوهاب ــ ميمي جمال ــ سارة الشامي ــ ميرنا نور الدين ــ عمر الشناوي ــ سوزان نجم الدين ــ كريم سرور ــ جيهان الشماشرجي وظهور خاص للنجم محمد رجب.