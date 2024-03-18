الإثنين 18 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024| مواعيد عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 8 وقنوات عرضه

مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين الحلقة 8.. بعد هروب حسن الصباح من سجن أصفهان، ينتظر أن يبدأ رحلته في قلعة آلموت، في أولي خطوات تحقيق طموحه الشخصي الخاص بالسلطة والنفوذ المستتر برداء الدين.

 
مسلسل الحشاشين لـ كريم عبد العزيز موعد عرض الحلقة 8
 

بعد فرار حسن الصباح من سجن أصفهان إثر كشف مخططه لاغتيال الخليفة العباسي، وقبل أن يبر نظام الملك بقسمه بقتله، تتوالي أحداث المسلسل الأضخم إنتاجا والذي تعرض الحلقة الثامنة من مسلسل الحشاشين، على قنوات: قناة DMC الساعة 9:15 مساء، ويعاد الساعة 1:45 صباحا والساعة 4:15 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 6.30 صباحًا والساعة 1.30 مساء، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it الساعة 9.15 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

 

مسلسل الحشاشين تفاصيل أحداث الحلقة 7
 

شهدت الحلقة السابعة من مسلسل الحشاشين العديد من الأحداث المتسارعة، منها نجاح حسن الصباح في تجنيد حارسه ليضمه إلي أتباعه من جماعة الحشاشين، مرورا برحلة “نورهان” خطيبة يحيي ابن الشيخ سعيد مؤذن مدينة ساوة والذي قتل هو وزوجته والدة يحيي، ووقع نورهان في يد عصابة من الغجر تختطف الفتيات وبيعهن في أسواق العبيد. فضلا عن المواجهة المنتظرة بين عمر الخيام والفقهاء الذين كفروه وتحذير ملكشاه له أن يقيم عليهم الحجة أو يهرب من أصفهان.

 

مسلسل الحشاشين قنوات عرض الحلقة الثامنة 
 

وتعرض الحلقة الثامنة من مسلسل الحشاشين علي قنوات: قناة DMC كما يعاد عرضه على منصة Watch it وقناة DMC دراما وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل الحشاشين الحلقة 7.. الخيانة تقلب المشهد والصباح يبدأ الانتقام

موعد عرض مسلسل الحشاشين لـ كريم عبدالعزيز الحلقة 8.. تمرد داخل سجون السلطنة والصباح يبدأ مهمة جديدة

قصة مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين، من تأليف الكاتب السيناريست عبد الرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي، وتدور أحداثه في إطار تاريخي درامي بالعامية المصرية، حول فرقة الحشاشين، أخطر الفرق السرية في العالم الإسلامي، والتي أشتهرت بالاغتيالات السياسية، وقصة صعود مؤسسها “حسن الصباح”، وحقيقة الصداقة التي جمعت بينه وبين “نظام الملك”، والذي يجسده النجم فتحي عبد الوهاب، والشاعر عمر الخيام ويقوم بدوره الفنان اللبناني نيقولا معوض. ويعد المسلسل الإنتاج الأضخم للشركة المتحدة.

أبطال مسلسل الحشاشين

ويقوم ببطولة مسلسل الحشاشين، باقة من نجوم الدراما والفن في مصر والعالم العربي، وعلي رأسهم النجم كريم عبد العزيز ــ فتحي عبد الوهاب ــ  أحمد عيد ــ نيقولا معوض ــ إسلام جمال ــ نضال الشافعي ــ أحمد عبد الوهاب ــ ميمي جمال ــ سارة الشامي ــ ميرنا نور الدين ــ عمر الشناوي ــ سوزان نجم الدين ــ كريم سرور ــ جيهان الشماشرجي وظهور خاص للنجم محمد رجب.

مسلسل الحشاشين موعد عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 8 قنوات عرض الحلقة 8 مسلسل كريم عبد العزيز قنوات عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 8 موعد عرض مسلسل كريم عبد العزيز قصة مسلسل الحشاشين أبطال مسلسل الحشاشين مسلسل الحشاشين تفاصيل الحلقة 7 أعمال الشركة المتحدة رمضان 2024

مواد متعلقة

مسلسل الحشاشين.. هل سيطرد "عمر الخيام" من أصفهان بعد تكفيره؟

مسلسل الحشاشين.. "الصباح" كان يقتل بغير رحمة وأعدم اثنين من أبنائه

تأكيدا لانفراد الدستور.. مسلسل الحشاشين الحلقة 7: "بيع نورهان لتاجر عبيد"

مسلسل الحشاشين الحلقة 7.. تكفير من يخرج عن السمع والطاعة

الأكثر قراءة

نجوى فؤاد: صرفت 3 ملايين جنيه على يسرا لكنها تخلت عنى

بيراميدز يعقد جلسة سرية مع رمضان صبحى لإقناعه بتمديد عقده

رمضان صبحى يصدم الزمالك بطلب تعجيزى يهدد انتقاله إلى الفريق

"عليا الطلاق ما هكمل".. سعد الصغير ينسحب من "العرافة" بسبب سؤال صادم

مسلسلات رمضان 2024| مواعيد عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 8 وقنوات عرضه

الدور الأخير كلمة السر.. التحقيقات تكشف ملابسات حريق مول التجمع الخامس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد أبوالمحاسن

عهد «الصّباح».. الوجه الآخر للحشاشين (1)

حسين دعسة

بيان القوات المسلحة الأردنية يؤكد أن إنذارا رصد تحركات جوية غير معروفة المصدر

محمود خليل

الفانوس الكوز ومفتاح البُمب

ماجد حبته

عهد مصرى أوروبى جديد

محمد المعتصم

يجعل كلامنا

وائل لطفي

أهمية أن نروى تاريخنا

عبد الرحيم طايع

السنة المظلمة!

مدحت بشاى

فنوننا البديعة .. وقطوف فضاء الإبداع الرمضاني ( 2)

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

مقترح جديد.. تفاصيل العرض الإسرائيلى لـ حماس فى مفاوضات الدوحة

تقارير إسرائيلية: مفاوضات الهدنة تتجه للتعامل مع "السنوار" بشكل مباشر

الاحتلال يعلن اعتقال 80 شخصًا خلال مداهمته مجمع مستشفى الشفاء