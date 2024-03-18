الإثنين 18 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل الحشاشين ملخص الحلقة 7.. هروب حسن الصباح من سجنه

هروب حسن الصباح من
هروب حسن الصباح من سجنه بمساعدة جلاده

شهدت الحلقة 7 من مسلسل الحشاشين، الإنتاج الدرامي التاريخي الأضخم، والذي تشارك به الشركة المتحدة خلال الموسم الرمضاني الدرامي 2024، العديد من الأحداث والتي نستعرضها لكم في هذا التقرير.

حسن الصباح يجند حارس السجن ليهرب

بدأت  الحلقة 7 من مسلسل الحشاشين، بداية ساخنة مع هروب “زاد” زوجة حسن الصباح وولديه من البيت متجهة إلي قلعة آلموت، من خلال سرداب المنزل وبمساعدة زيد بن سيحون تابع الصباح.

كما تضمنت الحلقة محاولات حسن الصباح في سجنه لتنجنيد الحارس الذي عين لمراقبته وجلده في السجن، بعد كشف مخططه لقتل الخليفة العباسي خلال زيارته لأصفهان، إلا أن نظام الملك الطوسي يحبط المحاولة، ويمهله ثلاثة أيام ليبر بقسمه وإلا مصيره القتل.

 مسلسل الحشاشين

ونرى حسن الصباح في السجن والحارس المكلف بمراقبته وحراسته يجلده بكل ما فيه من قوة بالسوط، إلا أن الصباح يتلقى ضربات السوط بكلماته المعسولة في وجه “حارس السجن” قائلا: “كل التعذيب ده أنت مأمور بيه، أيدك بتضرب لكن قلبك مليان محبة”، وعندما يحاججه الحارس عن أي محبة يتحدث وهو يضربه بكل ما فيه من عزم فيرد الصباح: “لكن مظلوم زيي، عمر ما مظلوم يوجع مظلوم مهما عمل”، مما ينبئ باستخدام الصباح لطريقته الناعمة الساحرة في تجنيد أتباعه، وهو ما ينجح فيه في نهاية الحلقة السابعة من مسلسل الحشاشين، حيث يستطيع الهرب من السجن بمعاونة حارسه.

 مسلسل الحشاشين

رصد مبدأ السمع والطاعة لدي الجماعات التكفيرية

كما عرضت أحداث الحلقة 7 في مسلسل الحشاشين، للقاء يجمع بين الإمام الغزالي و“يحيى” ابن الشيخ سعيد مؤذن مدينة ساوة بأصفهان، والذي قتل زيد بن سيحون ــ تابع حسن الصباح ــ والديه بعد أن دخل بيتهم وشاركهم الطعام والشراب، إلا أنه يخون “العيش والملح” غدرا وخيانة لإطاعة أوامر، وعندما يسأل يحيي كيف لإنسان أن يفعل هذا مهما كان مذهبه أو اعتقاده، يجيبه الغزالي بأن الرابط بين أتباع الباطنية يقوم على مبدأ “السمع والطاعة”، ومن يخرج عن الرابطة الباطنية يكون كافرا ويستحل دمه وماله، من الباطنية.

يلقي الحوار الذي جاء في أحداث الحلقة 7 في مسلسل الحشاشين، الضوء على مبدأ “السمع والطاعة” الذي تنتهجه الجماعات السرية والتنظيمات التكفيرية وفي القلب منها جماعة الإخوان الإرهابية.

نورهان في طريقها لسوق العبيد

كما تضمنت أحداث الحلقة السابعة في مسلسل الحشاشين، بيع “نورهان” خطيبة يحيى بعد أن هربت من منزل والدها للبحث عن يحيى بمعسكر الجيش السلجوقي، إلا أنها تتعرض للخطف، وعندما تصدم نورهان بالحقيقة المرة والكارثة التي تعرضت لها، تواجه رئيسة عصابة الغجر وتخبرها  أنها حرة، إلا أن نورهان تحاول الانتحار أو الهروب وهي في طريقها مع بقية البنات المختطفات لكن تفشل محاولتها وتساق مع بقية الفتيات المختطفات لبيعهن في سوق العبيد.

 

 

 مسلسل الحشاشين

هل سيطرد عمر الخيام من أصفهان؟

كما عرضت الحلقة 7 من أحداث مسلسل الحشاشين لفلسفة الشاعر عمر الخيام في الحياة وحيرته عندما يسأله السلطان السلجوقي ملكشاه عن مدى إيمانه بالبعث والحياة بعد الموت والحساب. وعندما يخلص الخيام حديثه لملكشاه خلال مسلسل الحشاشين بأنه قطعا يؤمن بالله، إلا أن ملكشاه يحذر عمر الخيام من عوام الناس والفقهاء ممن لا يتمتعون بسعة الصدر أو الأفق للنقاش.

 مسلسل الحشاشين

وتختتم الحلقة 7 من مسلسل الحشاشين بنقاش بين الصديقين نظام الملك الطوسي وعمر الخيام، ويرفض الأخير قرار الطوسي بقطع رأس حسن الصباح جزاء لخيانة العهد الذي تعاهدوا عليه ــ الثلاثة ــ بألا يخون أحد منهم الآخران أو صداقته في سبيل مذهب ديني أو سياسي، إلا أن الصباح يخون عهد الطوسي بمحاولة قتل الخليفة العباسي. وتنتهي الحلقة بنجاح حسن الصباح في الهرب من سجنه متوجها إلي قلعة آلموت ليؤسس أسطورته الدموية في القتل والدماء.

مسلسل الحشاشين مسلسل الحشاشين ملخص الحلقة 7 أبطال مسلسل الحشاشين قصة مسلسل الحشاشين مواعيد عرض مسلسل الحشاشين مواعيد عرض مسلسل كريم عبد العزيز قنوات عرض مسلسل الحشاشين أعمال الشركة المتحدة رمضان 2024

مواد متعلقة

مسلسل الحشاشين الحلقة 7.. حيرة الشاعر عمر الخيام وفلسفته في الحياة

محمود عبدالشكور: فتحي عبدالوهاب يلعب ببراعة شخصية تاريخية استثنائية في مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين الحلقة 7.. تكفير من يخرج عن السمع والطاعة

مسلسل الحشاشين.. هل تكون "نورهان" نواة محظيات قلعة آلموت؟

الأكثر قراءة

عاجل.. مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى جنين

عاجل... متحدث الرئاسة: أموال "الاتحاد الأوروبى" ليست منحًا أو مساعدات

مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان" الحلقة 7.. بداية انتقام متوقعة

ننشر أسعار الفراخ والبيض اليوم الإثنين 18-3-2024 فى بورصة الدواجن

عاجل.. الاحتلال يقتحم قريتى أبو أنجيم وحرملة شرق بيت لحم

هل تراجعت الولايات المتحدة عن تحدى إسرائيل داخل مجلس الأمن؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بيان القوات المسلحة الأردنية يؤكد أن إنذارا رصد تحركات جوية غير معروفة المصدر

محمود خليل

الفانوس الكوز ومفتاح البُمب

ماجد حبته

عهد مصرى أوروبى جديد

محمد المعتصم

يجعل كلامنا

وائل لطفي

أهمية أن نروى تاريخنا

عبد الرحيم طايع

السنة المظلمة!

مدحت بشاى

وكأنه !!

لواء.حمدى البطران

حول الدعم في مصر

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

سقوط شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة

يائير لابيد: نتنياهو سيخسر حرب غزة ولن يعيد المحتجزين.. والانتخابات هى الحل

للمرة الأولى.. خروقات نتنياهو فى غزة تدفع الولايات المتحدة لإجراء جديد