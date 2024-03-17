مسلسل الحشاشين.. هل تكون "نورهان" نواة محظيات قلعة آلموت؟

شهدت الحلقة السادسة في مسلسل الحشاشين العديد من الأحداث، حيث أنه أثناء حفل زواج “نورهان”، حبيبة يحيي ابن الشيخ سعيد مؤذن مدينة ساوة الذي قتله الحشاشين، وجدت أنها لا تقتنع بحديث والدها عن أنه ما كان سيجبرها على الزواج بغير يحيي غير أن الأخير لم يتقدم لها.

فرار نورهان من بيت والدها

وحتى حديث والدة نورهان لا يقنعها أو يثنيها عن عزمها بالفرار بحثا عن يحيي، وفي طريقها إلى معسكر الجيش السلجوقي، حيث يتواجد يحيى بعدما صار واحدا من أفراد الجيش، ولكن في طريقها للمعسكر تضل طريقها، ويقابلها رجل عجوز تطلب منه أن يدلها علي مكان المعسكر، ولكنه يخدعها ويسلمها لإحدى عصابات الغجر ممن تختطف الفتيات ومن ثم يبيعهن في أسواق النخاسة.

ولكن هل ستقع “نورهان”، في يد حسن الصباح وأتباعه لتكون إحدى المحظيات في قلعة آلموت بعد أن يؤسسها الصباح؟ وهل سيبيع الغجر نورهان مثل بقية الفتيات المتختطفات لديهن لتكن حور العين في الجنة المزعومة التي سيهيئها حسن الصباح لأتباعه، ليطيعوا أوامره في القتل والاغتيالات، هذا ما ستكشف عنه أحداث الحلقات التالية في مسلسل الحشاشين.

الجنة المزعومة في مسلسل الحشاشين

ومن الأساليب التي اتبعها حسن الصباح مع أتباعه ليطيعوه، ما حمله المشهد الأول من الحلقة السادسة في مسلسل الحشاشين، والصباح يقنع الانتحاري بأنه حتى لو وقع في يد الحراس بعد قتله الخليفة العباسي فإن مصيره الجنة.

وعن هذه الجنة التي صنعها الصابح لأتباعه، يقول الكاتب الراحل الدكتور نبيل فاروق في مقال له بمجلة الهلال نشر بتاريخ 22 أكتوبر 2020 “الحشاشون الوهم والحقيقة”: "لرحالة الإيطالى الأشهر ماركو بولو نجد ما أطلق عليه أسطورة الفردوس، وفيها يصف قلعة آلموت بقوله: “ كانت فيها حديقة كبيرة، تزخر بأشجار الفاكهة، داخلها قصور منيفة، وجداول تفيض بالخمر واللبن والعسل والماء، وجاريات حسان، يغنين ويرقصن، ويعزفن الموسيقى، ويجدن فن الحب والغزل، لكى يوهم الحسن بن الصباح أتباعه بأن هذه هى الجنة، ولم يكن يدخلها إلا من ينتقيه هو".

وأضاف “فاروق”: “يقول ماركو بولو إنه كان يخدر من يشاء بالحشيش، ثم يتم نقله إلى الحديقة، وعندما يفيق، يتصوَّر أنه فى الجنة، وحوله كل ما يشتهى من متع وملذات، وبعد أن ينعموا ويشبعوا شهواتهم، يتم تخديرهم مرة أخرى، وإخراجهم من الحديقة، فيشعرون بأنهم خرجوا من الجنة، وهنا كان يطلب منهم اغتيال فلان أو علان، كوثيقة للعودة إلى الجنة، وكان يقنعهم بأنهم لو لقوا حتفهم، خلال العملية، ستأتيهم الملائكة؛ لتحملهم إلى الجنة والنعيم”.

وتابع: “أن رواية ماركو بولو قد تستطيع خداع البعض، ممن سيجدون فيها صورة مثالية للخداع، أو من سيربطون بينها وبين ما يفعله متطرفو اليوم مع الفارق، عندما يوهمون ضعاف العقول بتفجير أنفسهم، بحجة أنه فور أن يلقوا مصرعهم ستحيط بهم الحور العين فى الجنة. نفس الأسلوب، مع اختلاف الزمن والمنظور”.



قصة مسلسل الحشاشين

ومسلسل الحشاشين، من تأليف الكاتب السيناريست عبدالرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي، وتدور أحداثه في إطار تاريخي، حول فرقة الحشاشين، أخطر الفرق السرية في العالم الإسلامي، التي اشتهرت بالاغتيالات السياسية، وقصة صعود مؤسسها “حسن الصباح”، وحقيقة الصداقة التي جمعت بينه وبين “نظام الملك”، الذي يجسده النجم فتحي عبدالوهاب، والشاعر عمر الخيام ويقوم بدوره الفنان اللبناني نيقولا معوض. ويعد المسلسل الإنتاج الأضخم للشركة المتحدة.