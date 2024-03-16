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مسلسلات رمضان 2024

الآن الحلقة 6 مسلسل الحشاشين.. عمليات غسيل مخ الإرهابيين

مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين

تكشف أحداث الحلقة السادسة في مسلسل الحشاشين، عن الأساليب التي اتبعها وابتدعها حسن الصباح في تجنيد أعضاء فرقته الأكثر دموية وسرية في التاريخ، كما ترصد المنهج النفسي الذي تتبعه الجماعات التكفيرة في عمليات غسيل عقول أعضاءها.

حسن الصباح يخطط لقتل الخليفة العباسي

تفتتح أحداث الحلقة السادسة في مسلسل الحشاشين، والمعنونة بـ “خيانة العهد”، في كهف الحشاشين وحسن الصباح مع أتباعه يرسم مخطط قتل الخليفة العباسي خلال زيارته لمدينة أصفهان. فما أن يعبر موكب الخليفة بوابات القصر حتي تحدث المفاجأة المدوية.

مسلسل الحشاشين الحلقة 6

ويدور الحوار في كهف الحشاشين بين “نور” أحد أتباع حسن الصباح وهو يقول له خلال مراسم القسم والولاء للصباح وجماعته: “قيدت نفسي”، فيرد الصباح مبارك أنك أصبحت داع للحق الحمد لله، وكنه يستدرك ــ الصباح ــ: "الحمد لله باللسان لا تكفي، أنت شاب تركي ذكي يا نور، والعمل اللي هاتقوم بيه ده أشرف عمل أتعمل من ساعة ما دعوتي قامت، عمل التاريخ لن ينساه، أنت هتقتل الشيطان الأكبر، أمير مؤمنينهم وخليفة مسلمينهم، أنت هتقتل الخليفة العباسي.

نور خلال تحضيره لقتل الخليفة العباسي

يستفسر “نور”: وهل ده ممكن؟ فيجيبه الصباح: كل شيئ معانا ممكن، شوفت الشرف العظيم. ومن ثم يسترسل “الصباح في شرح خطة قتل الخليفة العباسي وخطواتها: ”حارس أحد أبراج القصر رجل سكير تصاحبه وتنادمه 10 ليالي بعشرة زجاجات خمر من أفخر الأنواع، وبعهدها تختفي 5 ليالي وتظهر في الليلة الـ 15 تترجاه تتفرج على الموكب من البرج عنده فوق، تعطيه المال والخمر هايوافق، هو لا جندي ولا مقاتل مجرد ضارب بوق، يعدي الموكب بعد مرور الفارس العاشر، تكون قتلت ضارب البوق وتشد قوسك وتصوب سهمك المسموم علي خليفة المسلمين، تبقى صنعت أشرف عمل في التاريخ، طبعا الكفار هيمسكوك وهيقتلوك، وهتطير بأجنحة الشهيد لملاقاة الأحباب في الجنة، أما الدنيا، فأنت وزوجتك وأولادك لك فيها ما يكفي، واطمن فزوجتي عندها الآن معيشتكم في رقبتنا ورقبة مولانا ليوم الدين، أولادك أولادي، وزوجتك أختي، إلى أن نلتقي جميعا في جنة الخلد إخوان على سرر متقابلين يا نور.

مسلسل الحشاشين

يعكس حوار حسن الصباح مع تابعه “نور” الآلية التي تتبعها الجماعات التكفيرية الإرهابية، في عمليات غسيل المخ التي تتبعها مع أعضاءها، وأنهم يقتلون الكفار ليكونوا شهداء في الجنة، وهي الآلية التي مازالت تستخدمها الجماعات الإرهابية في عصرنا الحديث بدءا من جماعة الإخوان الإرهابية، وصولا إلي داعش وحديثهم المعسول لأعضاءهم عن الحور العين جزاء القتل والتدمير الذي يقترفونه في الحياة الدنيا.

 

 

مسلسل الحشاشين

بل وتذكرنا خطة اغتيال الخليفة العباسي بسهم مسموم من فوق أحد أبراج القصر، على يد عضو جماعة الحشاشين خلال أحداث الحلقة السادسة في المسلسل، بمحاولة اغتيال الزعيم جمال عبد الناصر عام 1964 عن طريق تجنيد أحد عناصر شرطة رئاسة الجمهورية ويدعى “إسماعيل الفيومي” وكان يجيد الإطلاق الذاتى للنيران ويمكنه أصابة الهدف من بعيد والتي تم احباطها.

 

مواعيد عرض مسلسل الحشاشين لـ كريم عبدالعزيز الحلقة 6

 

تعرض الحلقة السادسة من مسلسل الحشاشين، من بطولة النجم كريم عبد العزيز وفتحي عبد الوهاب، والذي يعرض لقصة أخطر الحركات السرية وأشدها دموية في التاريخ الإسلامي، على قناة DMC الساعة 9:15 مساء، ويعاد الساعة 1:45 صباحا والساعة 4:15 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 6.30 صباحًا والساعة 1.30 مساء، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it الساعة 9.15 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

 

الصباح في انتظار موكب الخليفة العباسي

 

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