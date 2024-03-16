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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. أحداث مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان" الحلقة 5

مسلسل الملعم
مسلسل الملعم

ينافس النجم مصطفى شعبان في موسم دراما رمضان 2024، من خلال مسلسل المعلم الذي يناقش قضايا تجار السمك داخل سوق ميناء الأتكة، ويعرض على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

 

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل أحداث مسلسل المعلم الحلقة 5

وبدأت الحلقة الخامسة من مسلسل المعلم بطلب الفنانة سهر الصايغ، التي تجسد دور زوجة المعلم، من زوجها ويجسد دوره الفنان مصطفى شعبان أن يتزوج بأخرى ليتفاجأ بطلبها: "ياريت يا تتجوز وتخلف بنوتة حلوة وأنا إللي أخطبلك بنفسي".

 

مسلسل المعلم الحلقة 5| سهر الصايخ تحاول إقناع مصطفى شعبان بالزواج من أخرى

 

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مسلسلات رمضان 2024.. ملخص مسلسل المعلم لـ مصطفى شعبان الحلقة 5

 

وكانت الحلقات السابقة، كشفت إصابة سهر الصايغ بسرطان الدم، ما تسبب في تغيير حياتها ضمن أحداث المسلسل، دون أن تُخبر أحد بمرضها، حتى زوجها المعلم مصطفى شعبان.

 

ولكن بدأت الحلقة الخامسة من مسلسل المعلم بصدمة «المعلم» مصطفى شعبان بعد اكتشاف أن والده شريكًا في تهريب المخدرات من ميناء الأتكة عبر صناديق السمك، وذلك بعدما أخبره شقيق والده بالحقيقة.

 

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل مصطفى شعبان الحلقة 6

ومن المقرر أن تعرض الحلقة 6 من مسلسل المعلم للفنان مصطفى شعبان والفنانة سهر الصايغ في تمام الساعة 9:45 مساءا على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المسلسل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.

 

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل المعلم الحلقة السادسة

وينتمي مسلسل المعلم لفئة الـ30 حلقة، إذ يُعرض عبر شبكة قنوات "الحياة"، وقناة dmc بشكل حصري ضمن مسلسلات رمضان 2024، وأيضًا منصة WATCH IT.

 

مسلسلات رمضان 2024.. قصة مسلسل المعلم

وتدور قصة المسلسل حول مصطفى شعبان الذي يجسد دور تاجر اسمك، ويتعرض لصراعات في إطار اجتماعي مشوق. وتتضمن حلقات المسلسل بأن مصطفى شعبان يسعى للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرقة أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به. 

 

مسلسلات رمضان 2024.. أبطال مسلسل المعلم

يشارك عدد كبير من نجوم الفن بطولة العمل إلى جانب النجم مصطفى شعبان أبرزهم: سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم وروجت صفحات القناة البوستر الدعائي للعمل الذي تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعي.

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مسلسلات رمضان 2024.. ملخص مسلسل المعلم لـ مصطفى شعبان الحلقة 5

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