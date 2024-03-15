الجمعة 15 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024..

الحلقة 5 من مسلسل "المعلم" تبدأ بصدمة مؤلمة لـ مصطفى شعبان

مسلسل المعلم
مسلسل المعلم

شهدت أحداث مسلسل المعلم الحلقة 5 بطولة النجم مصطفى شعبان، والذى يعرض على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ضمن مسلسلات رمضان 2024، أحداثا مختلفة، بدأت بصدمة «المعلم» مصطفى شعبان بعد اكتشاف أن والده شريكًا في تهريب المخدرات من ميناء الأتكة عبر صناديق السمك، وذلك بعدما أخبره شقيق والده بالحقيقة، وظل «شعبان» يردد وهو يبكي: «حلوة.. حلوة وملعوبة أوي.. كلفتهوها وخبتوها على أقرب الناس، ومخبيها في عبك إنت وأبويا، وقدام الناس الإيد نضيفة والنية لبن».

مسلسل المعلم

وأضاف شعبان وهو مستمر في البكاء: «وانا اللي حارق قلبي من يومها وعمال أدور شوية حمدتو وشوية القلاش، علشان أبيض سُمعة أبويا اللي هو أصلا تاجر مخدرات»، ويقاطعه شقيق والده بـ«اخرس.. عاش اللي يقول على المعلم حامد كلمة سوء»، ليواصل «شعبان» حديثه باكيا: «إحنا هنكدب الكدبة ونصدقها وللا إيه.. ما خلاص يا عمي اللي دريته السنين، كشفه لسانك».

مسلسل المعلم

مسلسل مصطفى شعبان موعد عرض الحلقة 5

يُعرض مسلسل المعلم الحلقة 5 حصريًا على قناة "الحياة" التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في الساعة 9:45 مساء

مسلسلات رمضان 2024.. موعد إعادة مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان

الإعادة الساعة 1.30 صباحًا، والساعة 6.45 مساء والساعة 10.30 صباحًا والساعة 4.30 مساء، إضافة إلى عرضه بالتزامن على watch it الساعة 9.45 مساء.

مسلسل المعلم قنوات عرض الحلقة الخامسة

يُعرض مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان وسهر الصايغ، يوميًا على قناة الحياة فى تمام الساعة 9:45 مساء، كما يعرض على منصة Watch it.

مسلسل المعلم الحلقة 5| مواجه نارية بين الأب ونجله لكشف الحقائق

قبل عرض الحلقة الخامسة.. "المعلم" والعوضى وروجينا يتصدران "ترند" موقع التدوينات X

مسلسلات رمضان 2020.. أبطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 ومن بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.

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