مسلسلات رمضان 2024.. ملخص مسلسل المعلم لـ مصطفى شعبان الحلقة 4

شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان، ويعرض على قناة الحياة حصريا، وعلى منصة watch it، أحداثا مختلفة. يتعرض "الدستور" موجزها عبر السطور التالية.

مسلسل المعلم تفاصيل أحداث الحلقة 4

- بدأت الحلقة بضرب مصطفى شعبان لـ"حمدتو" لأن الأخير أخبره بأن والده عبد العزيز مخيون (المعلم حامد) شريك في تهريب المخدرات عبر شاحنة الأسماك.

- فقد شعبان السيطرة على نفسه ونهال ضربًا على "حمدتو"، بعدما اتهم والدته بتجارة المخدرات.

مسلسل المعلم

- جاءت الشُرطة وألقت القبض على "حمدتو" وأنقذته من قبضة "المعلم" مصطفى شعبان.

- مصطفى شعبان أخبر الضابط، أنَّ "حمدتو" يتهم والده "المعلم حامد" بتجارة المخدرات، وأنَّ الهيروين دخل بواسطته.

- الضابط يرد على شعبان ويقول: "سيبه وهنحقق معاه.. أنا من زمان وبدور على خيط القضية دي، وعايز أجيب حق الملعم حامد.. أنا عارف إن المعلم حامد راجل نضيفة، وإن اتعمل عليه خيّة يا معلم".

مسلسل المعلم.. "حمدتو"

- تنتقل الأحداث إلى منذر ريحانة وهو يتغزل في "دهب" هاجر أحمد ويعاكسها في الحارة.

- بدأ المشهد بطلب دهب 5 أرغفة عيش من "عم بلال" بائع العيش المتجوّل بالحارة.

- "عم بلال" يخبرها بأنَّ الكمية التي معه تابعة لأحد الزبائن، ويطلب منها الذهاب إلى المخبز للحصول على الخبز التي تُريده.

- يتدخل منذر ريحانة بصوت عالِ ويقول لبائع الخبز: "اعطي للمعلمة دهب العيش اللي عايزاه بدل ما أجي أعمل من وشك عيش محمص".

- ترد "دهب" وهي تنظر إلى منذر ريحانة بغضب وتقول: "طب اتكل على الله انت يا عم بلال هنتعشى النهارده عيش بايت"، ثم تتركه وتذهب.

مسلسل المعلم.. دهب ووالدها المعلم بشر

- يعبر منذر ريحانة بحبه لـ"دهب" في حديث مع خاله، الذي ينصحه بالابتعاد عنها، خاصة وأنَّها ابنة "المعلم" مصطفى شعبان، أحد أكبر أعداءه في سوق السمك.

- توعّد منذر رياحنة بجوازه من "دهب" مبررًا ذلك بوقوعه في حبها.

مسلسل المعلم.. منزر ريحانه وخاله

- تتصاعد الأحداث بوقوع "دهب" رحمة أحمد في حب المعلم مصطفى شعبان من طرف واحد.

- ظهرت "دهب" في مشهد وهي تستمع لأغاني عبدالحليم حافظ حتى صارحها والدها بمعرفته بقصة الحب من طرف واحد تلك.

- والدها قال لها: "متخسريش صاحبة عمرك، القلب ملوش سلطة عليه طالما طالب الحلال، حلال ربنا أوقات يفتح باب ظلم للناس، وزمزم عشرتنا الحلوة، طلعتي انتي وهي والمعلم تلات اخوات، القلب على القلب، متخليش قلبك يخسرك صاحبتك ويخرب البيت".

- وأضاف: "أنا بكلم حتة من قلبي صعب على الأب أن يقطع خيط الحياة على بنته ويقول لها الكلام دا، مينفعش نخرب البيوت المعلم كارت خسرنا وأنا عارف أنك يا دهب عمرك ما تخربي بيت صاحبتك".

مسلسل المعلم.. الملعم بشر

- وتفاجئ المعلم بشر بمحضر من المحكمة، يخبرهم أنه تم إقرار غرامة بمبلغ 2 مليون جنيه من قبل المعلم شداد.

تصرخ "دهب" بعد استلام المحضر: "يا نهار أسود يابا دا المعلم شداد عملنا غرامة 2 مليون جنيه عشان تأخير توريد السمك، البيت هيتخرب".

- يرد عليها المعلم بشير وهو يبكي: "ليه عمل كدة السمك كان هيتورد حسبنا الله ونعم الوكيل".

مسلسل المعلم.. الملعم بشر

- يحاول شعبان التأكد من أن أبوه مظلوم في قضية المخدرات التي قُبض عليه فيها منذ سنوات، وهل كان يعلم بوجود المخدرات، أم قام أحد تجار سوق سمك ميناء الأتكة بدس المخدرات له حتى ينتقم منه.

- وصل شعبان إلى عمه وقال له: "قول الحقيقة يا عمي إيه اللي قاله حمدتو وأنا حاطه على سكة الموت دا، عينك مدارية حاجات كتير، قولي أبويا كان يعرف أن العربية كان فيها مخدرات، خلال اللي راح راح والجرح دبل، وغلاوتي تقول الحقيقة، سكاتك دا بيحرق قلبي".

- يرد عمه: "أيوا أبوك كان عارف أن فيه مخدرات وأنا كنت عارف".

- شعر شعبان بالصدمة من تلك الحقيقة، وتنتهي الحلقة عند ذلك.

مسلسل المعلم

مسلسل مصطفى شعبان موعد عرض الحلقة 5

يُعرض مسلسل المعلم الحلقة 5 حصريًا على قناة "الحياة" التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في الساعة 9:45 مساء، والإعادة الساعة 1.30 صباحًا، والساعة 6.45 مساء والساعة 10.30 صباحًا والساعة 4.30 مساء، إضافة إلى عرضه بالتزامن على watch it الساعة 9.45 مساء.

مسلسل المعلم قنوات عرض الحلقة الخامسة

يُعرض مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان وسهر الصايغ، يوميًا على قناة الحياة فى تمام الساعة 9:45 مساء، كما يعرض على منصة Watch it.

قصة مسلسل المعلم

تدور أحداث مسلسل المعلم في إطار اجتماعي تشويقي شعبي، ويظهر خلاله مصطفى شعبان، بشخصية تاجر سمك في إحدى الأسواق الكبرى، وتتصاعد الأحداث بعد وقوع والد مصطفى شعبان في أزمة مالية، بسبب سرقة أمواله من المنافسين له، الأمر الذي يتسبب له في الكثير من الخسائر، ما يدفع مصطفى شعبان بطل العمل للانتقام لوالده، بعد دخوله السجن، وتستمر رحلة صعود مصطفى شعبان خلال الأحداث، وفيها يتفانى في التحقيق بحثًا عن الخائن الذي تسبب في انهيار تجارة والده وسجنه وكذا سرقة أمواله، حيث يدخل العديد من الشخصيات في دائرة الشك.

أبطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 ومن بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.