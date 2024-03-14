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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

مسلسل المعلم الحلقة 4| الشرطة تنقذ "حمدتو" من قبضة "المعلم"

مسلسل المعلم
مسلسل المعلم

شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان، والذى يعرض على قناة الحياة حصريا، وعلى منصة watch it، أحداثا مختلفة، بدأت بضرب "المعلم" مصطفى شعبان لـ"حمدتو" بعد أنّ أخبره الأخير بأن المخدرات دخلت شحنة السمك بعلم والد شعبان "المعلم حامد" ويُجسد دوره الفنان عبد العزيز مخيون، ليفقد شعبان السيطرة على نفسه، وينهال ضربًا على "حمدتو"، قبل أن تأتي الشُرطة وتلقى القبض على الأخير.

مسلسل المعلم

وسرعان ما حضرت الشرطة، وألقت القبض على "حمدتو"، فأخبر مصطفى شعبان الضابط، أنَّ الأول يتهم والده "المعلم حامد" بتجارة المخدرات، وأنَّ الهيروين دخل  شاحنة السمك بواسطته.

ويرد الضابط على شعبان: "سيبه وهنحقق معاه.. أنا من زمان بدور على خيط القضية دي، وعايز أجيب حق الملعم حامد.. أنا عارف إن المعلم حامد راجل نضيفة، وإن اتعمل عليه خيّة يا معلم".

وقال حمدتو لمصطفى شعبان بعد أنّ هجم عليه داخل معرضه للسيارات، إن المخدرات دخلت إلى شحنة السمك بعلم والده عبدالعزيز مخيون، وأنه لم يكن ضحية بل كان شريكًا لأحد المعلمين الكبار في السوق، ما جعل شعبان يشعر بالصدمة، بعدما كان يبحث طوال تلك السنوات عن حق والده ليكتشف أن والده يتاجر في المخدرات، ويبدأ صراع نفسي بين مصطفى شعبان، ويحاول خلال أحداث الحلقة الرابعة اليوم، معرفة الحقيقة من والدة "المعلم حامد".

مسلسل المعلم

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أحداث مسلسل المعلم لـ "مصطفى شعبان" الحلقة 4

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل مصطفى شعبان الحلقة 4

تأتي موعد عرض مسلسل المعلم الحلقة 4، اليوم في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء على شاشة قناة الحياة.

ويعرض أيضا مسلسل المعلم بشكل يومي على منصة واتش ات الرقمية حتى يتمكن الجمهور من مشاهدة الحلقات فى جميع الأوقات.

مسلسل المعلم

مسلسلات رمضان 2024

 قنوات عرض مسلسل المعلم الحلقة الرابعة

يُعرض مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان وسهر الصايغ، يوميًا على قناة الحياة فى تمام الساعة 9:45 مساء، كما يعرض على منصة Watch it.

 

مسلسلات رمضان 2024

 قصة مسلسل المعلم

تدور أحداث مسلسل المعلم في إطار اجتماعي تشويقي شعبي، ويظهر خلاله مصطفى شعبان، بشخصية تاجر سمك في إحدى الأسواق الكبرى، وتتصاعد الأحداث بعد وقوع والد مصطفى شعبان في أزمة مالية، بسبب سرقة أمواله من المنافسين له، الأمر الذي يتسبب له في الكثير من الخسائر، ما يدفع مصطفى شعبان بطل العمل للانتقام لوالده، بعد دخوله السجن، وتستمر رحلة صعود مصطفى شعبان خلال الأحداث، وفيها يتفانى في التحقيق بحثًا عن الخائن الذي تسبب في انهيار تجارة والده وسجنه وكذا سرقة أمواله، حيث يدخل العديد من الشخصيات في دائرة الشك.

 

مسلسلات رمضان 2024

 أبطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 ومن بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.

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