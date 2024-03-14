أحداث مسلسل المعلم الحلقة 4.. كواليس فك مصطفى شعبان لغز تجارة المخدرات

مسلسلات رمضان 2024..

مازال تفاعل الجمهور على مسلسلات رمضان 2024 مستمر، ومن بين المسلسلات التي كان لافتًا تصدرها محركات البحث، مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان الذي تصدر الترند في مصر وعدد من البلدان العربية بعد عرض أول 3 حلقات.

أحداث مسلسل المعلم الحلقة 4

وشهدت الحلقات السابقة العديد من المفاجآت، وتصاعدت الأحداث المثيرة التي جذبت عشاق ومُتابعي مسلسل المعلم بطولة الفنان مصطفى شعبان.

ومن المتوقع ضمن أحداث مسلسل المعلم الحلقة 4 أن يفك مصطفى شعبان لغز تجارة المخدرات وتهريبها داخل صناديق السمك، وحقيقة اكتشاف "المعلم" الشخص الذي تسبب في دسّ أكياس الهيروين داخل شاحنة نقل السمك وتسببت في حبس والده لسنوات طويلة.

مسلسل المعلم

حمدتو يعترف بالحقيقة

وكشفت أحداث الحلقة السابقة من مسلسل المعلم أنَّ والد مصطفى شعبان الذي يُجسد دوره الفنان عبدالعزيز مخيون متورّطًا في تهريب المخدرات من ميناء الأتكة عبر صناديق الأسماك، وهو ما أكده حمدتو، عندما أمسكه شعبان وهدده بالقتل إن لم يعترف بمن المتسبب في دسّ الهيروين داخل شاحنة السمك التي كان يستقلّها هو ووالده.

وحمدتو هو المتهم الذي قام بتلفيق تهمة المخدرات لوالد شعبان الفنان عبدالعزيز مخيون حين كان شعبان صغيرًا، وقام بسرقة الخزنة، مما عرض والده للسجن بتهمة تجارة المخدرات، وظل شعبان يبحث عنه طوال الحلقات السابقة، حتى وصل إليه وجعله يعترف بكل شيء.

مسلسل المعلم

والد مصفى شعبان متورّط.. هل يكون تاجر مخدرات؟

وقال حمدتو لـ مصطفى شعبان بعد أنّ هجم عليه داخل معرضه للسيارات، أن المخدرات دخلت إلى شحنة السمك بعلم والده عبدالعزيز مخيون، وأنه لم يكن ضحية بل كان شريكًا لأحد المعلمين الكبار في السوق، ما جعل شعبان يشعر بالصدمة، بعدما كان يبحث طوال تلك السنوات عن حق والده لكتشف أن والده يتاجر في المخدرات، ويبدأ صراع نفسي بين مصطفى شعبان، ويحاول خلال أحداث الحلقة الرابعة اليوم، معرفة الحقيقة من والدة "المعلم حامد"

قنوات عرض مسلسل المعلم الحلقة 4

يعرض مسلسل المعلم الحلقة 4، بطولة مصطفى شعبان على قناة الحياة فى تمام الساعة 9:45 مساء، كما يعرض على منصة Watch it.

مسلسل المعلم

مسلسلات رمضان 2024.. أبطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 ومن بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.