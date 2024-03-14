الخميس 14 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

«حى ولسه جاى».. لزمات خاصة لـ«مصطفى شعبان» فى مسلسل «المعلم»

مسلسل المعلم
مسلسل المعلم

يواصل النجم مصطفى شعبان لزماته الشهيرة في مسلسل المعلم، الذي يخوض به سباق دراما رمضان للعام 2024، الذي يعرض على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويدور حول تجارة السمك والأسواق.

لزمات خاصة لـ«مصطفى شعبان» في مسلسل «المعلم»

واشتهر شعبان في أعماله الدرامية السابقة بإلقاء الكلمات ذات السجع والتي عرفت فيما بعد باللزمة الكلامية، وفي مسلسل المعلم الذي تخوض معه البطولة الفنانة سهر الصايغ واصل نفس اللزمات الكلامية.

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أنا نصحتك وأنت براحتك

كانت أولى اللزمات التي اشتهر بها الفنان مصطفى شعبان خلال الحلقات الثلاث الأولى من مسلسل المعلم، وهى "أنا نصحتك وأنت براحتك"، والتي تم تداولها على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

حي ولسه جاي

وكانت له جملة مميزة يقولها لأعدائه من التجار داخل السوق وهي "حي ولسه جاي" وأيضًا جمل "أبيض علينا أسود على اللى يعادينا"، "خاف من اللى بياخد حقه بدماغه ودراعه"، "أنا المخ وأنتي الحركات"، "أنا في البطاقة معلم"، "اللي قدامك ده أجدع صاحب تلاقيه وأصعب عدو تعاديه"، و"توكلنا على اللي بيوكلنا"، وطوال المسلسل يطلق لزمات وإفيهات وجمل لها سجع.

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مسلسل المعلم 

مسلسل المعلم من تأليف عمرو الدرديري ومحمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وروجت صفحات القناة البوستر الدعائى للعمل الذى تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعى. مسلسل المعلم هو العمل الدرامي الثاني الذي يجمع الثنائي سهر الصايغ ومصطفى شعبان، إذ قدما مسلسل بابا المجال خلال الموسم الرمضاني للعام الماضي. 

وينتمي المسلسل إلى الدراما الشعبية، إذ يجسد النجم مصطفى شعبان دور تاجر سمك، وخلال الأحداث يتعرض لصراعات في إطار اجتماعي مشوق، إذ يسعى للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرقة أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به.

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