الخميس 14 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل المعلم الحلقة 3.. مصطفى شعبان يصل إلى "حمدتو"

مسلسل المعلم
مسلسل المعلم

أوقعت الصدفة شخصية "حمدتو" التي يبحث عنها النجم مصطفى شعبان في مسلسل المعلم بطولته هو وسهر الصايغ، الذي يعرض على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال موسم دراما رمضان 2024.

مسلسلات رمضان 2024

وظهر "حمدتو" وهو يمتلك معرض سيارات، وبالصدفة كان شعبان والنجم محمود الليثي الذي يجسد دور "هيثم" البلطجي في شارد السمك، داخل المعرض، وكشف "حمدتو" عن ذراعه ليجد شعبان وشمًا بكلمات "عفاريت الأسفلت"، ضمن أحداث الحلقة 3 من مسلسل المعلم.

مسلسل المعلم الحلقة 3.. هل يفكر مصطفى شعبان في الانتقام من منذر ريحانة؟

ويتذكر رؤيته لذلك الوشم على ذراع حمدتو صديق والده الذي غدر به، ويسأله: "يعني إيه عفاريت الأسفلت يا عمو"، ليشرح له بأنه إشارة إلى الجدعنة، وحين تذكر يقول له شعبان: "دا أنا هقطع وشك" ويبدأ في التشاجر معه باليد إلا أن حمدتو يهرب منه.

مسلسل المعلم الحلقة 3

 

ينافس النجم مصطفى شعبان في الموسم الرمضاني بمسلسل المعلم، الذي من المقرر عرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهما دي إم سي والحياة.

وتدور قصة المسلسل حول مصطفى شعبان الذي يجسد دور تاجر أسماك، ويتعرض لصراعات في إطار اجتماعي مشوق. وتتضمن حلقات المسلسل بأن مصطفى شعبان يسعى للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرقة أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به. 

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