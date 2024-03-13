الأربعاء 13 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..

"الكبير أوي" الحلقة الثالثة .. مربوحة حامل بالجزء الثامن من المسلسل الرمضاني

مسلسل الكبير اوي
مسلسل الكبير اوي الجزء 8

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل الكبير أوي 8 أحداث مثيرة منذ بدايتها وإفاقة الكبير أوى من العملية الجراحية التى قام بها د.ربيع، وسط تفاعل كبير من ملايين المشاهدين فى ربوع مصر ممن يتابعون ملسل الكبير أوى منذ سنوات وأجزائه السبعة السابقة ومع  نجاة الكبير قوى من الذبح على يد ربيع وتحول الكبير إلىا بيكيمون فى الحلقة الثالثة وورغبة العترة فى الحصول على العمودية بعد وفاة الكبير.

"الكبير أوي" الحلقة الثالثة .. مربوحة حامل بالجزء الثامن من المسلسل الرمضاني

كما شهدت أحداث الكبير أوي الجزء الثامن العديد من الأحداث الساخنة، والتى ظهر فيها حمل مربوحة زوجة الكبير أوى عمدة المزاريطة، مع قيام حزلقوم فى الظهور للمرة الآولى، وذلك بقيادته لعصابة لاكاسا دي بابل، مع إعتماد مشاهد البرومو فى الحلقة 3 على قيام الأبطال بتقليد عدد من الأعمال الأجنبية منها فيلم barbie.

ووجد الكبير قوى نفسه فى مهمة صعبة بل مستحيلة، حيث طلب منه مساعد الشمامة من عالم الجنيات أن يقدم لأحد المساعدة حتى لا يضطر للعودة لعالم الشمامين مرة أخرى مما تخوف منه الكبير أثناء الحديث فى حديقة الدوار.

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض مسلسل احمد مكي الحلقة 4

مسلسل الكبير اوي الجزء 8

إضافة لما سبق، فقد أتاحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية  فرصة المشاهدة لملايين المواطنين ومتابعة حلقات الكبير اوى، ومعرفة كافة مواعيد عرض مسلسل احمد مكي الحلقة 4، وذلك فى موعد محدد الساعة 6.5 مساء الذى يغد من أهم مواهيد المسلسلات أثناء تنلول الكبار والصغار وأفراد الأسرة لطعام الإفطار خلال شهر رمضان المبارك.

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل الكبير اوي الجزء 8 الحلقة الرابعة

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مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 3.. نجاة الكبير من الذبح

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مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 3| الكبير يبحث عن هاتف أمينة خليل

مسلسل الكبير اوي الجزء 8

ويتابع ملايين المشاهدين فى مصر والعالم العربى مسلسل الكبير اوي الجزء 8 وذلك عبر قنوات أون وأون دراما ON، من أجل الإستمتاع بوجبة دسمة من الكوميديا اللذيذة المحببة للكبار والصغار، كملا يتم إعادة حلقات الكبير أوى فى الثالثة صباحا والثالثة عصراكل يوم. 

مسلسلات رمضان 2024.. ابطال مسلسل الكبير اوي 8

فى النهاية، يشارك مع الفنان أحمد مكى، مجموعة من الفنانين منهم بيومى فؤاد فى دور الدكتور ربيع، ورحمة أحمد فى درو مربوحة، وحاتم صلاح، ومحمد سلام وأمينة خليل.

مسلسل الكبير اوي الجزء 8

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قنوات عرض مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة الثالثة وأبرز أحداث الحلقات السابقة

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