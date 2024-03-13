مسلسلات رمضان 2024..

يتابع الملايين من الكبار والصغار حلقات مسلسل الكبير أوي الجزء 8 حيث تصدر العمل تريند x ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.، ويبحث الكثيرون عن تفاصيل وأحداث الحلقة 3 مسلسل الكبير أوي 8.

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 3| الكبير يبحث عن هاتف أمينة خليل

وتنشر “الدستور” لكم تفاصيل الحلقة 3 مسلسل الكبير أوي 8.

شهدت الحلقة الجديدة من مسلسل الكبير اوي 8 الحلقة 3 أحداث كوميدية بين الكبير الذي نجا من الموت بالمنشار على يد دكتور ربيع خلال لافاقته من الغيبوبة وبين شاكر مساعد الشمامة الذي طلب منه مساعدة اي شخص يطلب منه المساعدة حتى لا ينكشف امر ما حدث له من الشمامة وينتهي بالكبير المطاف لمساعدة نفادي الذي يرغب في الزواج ولكن يصعبها على الكبير بطلب الزواج من الفنانة أمينة خليل.

ويستنكر الكبير طلب نفادي ويحاول اثناءه عن هذا القرار الصعب ويتحدث مع شاكر مساعد الشمامة على ان امر زواج نفادي من أمينة خليل من المستحيلات.

ليتفتق ذهن الكبير عن فكرة دعوتها للمشاركة في مهرجان المزاريطة في دورته الثانية فيتحمس شاكر للفكرة ويقول له ان يتصل بها لدعوتها بشكل عاجل ولكن الكبير يقول لشاكر انه لا يعرف رقم هاتف أمينة خليل ويبدأ في البحث عنه.

ويعرض مسلسل الكبير أوى الجزء الثامن بداية من الموسم الرمضاني المقبل الذي انطلق مساء اول أمس الإثنين.

وتعرض شبكة قنوات ON مسلسل الكبير أوى الجزء الثامن بشكل حصري، وقد خصصت الشبكة مواعيد متميزة لعرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن.

وتضم قائمة ضيوف شرف مسلسل الكبير أوي 8 وفقًا للبرومو، الفنانة شيماء سيف وتظهر بشخصية كرتونية شريرة، والفنانة أمينة خليل بشخصيتها الحقيقية، والفنان محمد ثروت والفنان أكرم حسني الذي يقوم بشخصية الكبير اوي والفنان عمرو رمزي والفنانة الكبيرة صفاء الطوخي.

موعد عرض مسلسل الكبير أوي 8

يعرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن خلال موسم دراما رمضان 2024 بشكل حصري على شبكة قنوات ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال شهر رمضان المقبل العام 2024، حيث خصصت قناة ON موعدًا مميزًا لعرض العمل عقب أذان المغرب مباشرة ويعاد المسلسل المرة الأولى في تمام الساعة الثالثة صباح اليوم التالي والثالثة عصرا مساء اليوم التالي.

بينما يعرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 3 على شاشة ON drama في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء ويعاد للمرة الأولى في تمام الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم التالي ثم يعاد مرة أخرى في تمام الساعة الواحدة والنصف مساء.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

يتكون فريق عمل مسلسل الكبير أوي 8 من عدة نجوم وهم: أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، حسين أبوحجاج، رحمة أحمد فرج، حاتم صلاح، عبدالرحمن حسن، محمد جمال قلبظ، مصطفى غريب، عبدالرحمن طه، أمينة خليل، محمد ثروت، أكرم حسني، شيماء سيف ومسلسل الكبير أوي الجزء الثامن من إﻧﺘﺎﺝ شركة سينرجي للإنتاج الفني، وتامر مرسي، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد الجندي.