الأربعاء 13 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

صدقي صخر: انتظروا مفاجآت مسلسل كامل العدد +1 في الحلقات القادمة

صدقي صخر
صدقي صخر

أعرب الفنان صدقي صخر عن سعادته بالمشاركة في عدد من الأعمال الدرامية الجديدة المعروضة ضمن السباق الرمضاني 2024.

مفاجآت مسلسل كامل العدد +1 في الحلقات القادمة

وقال صدقي صخر في تصريحات لـ"الدستور" إن شخصيته في مسلسل كامل العدد +1 تشهد العديد من التطورات وتحمل الحلقات المقبلة من المسلسل مفاجآت غير متوقعة للجمهور. 

تفاصيل وأحداث الحلقة 2 مسلسل كامل العدد +1 

انتهت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل كامل العدد +1 بظهور مميز للفنان صدقي صخر في دور كريم الذي أبهر أبطال المسلسل في أول إطلالة له، حيث بدأ المشهد بتقديم أنجي (جيهان الشماشرجي) لكريم ليتعرف علي صديقتها ليلى (دينا الشربيني) وأحمد ( شريف سلامة) الذين اعجبوا بشخصية كريم (صدقي صخر) وسط غيرة من خالد (عمرو جمال) لنتعرف على شخصية كريم الذي عاش فترة بسويسرا ويجيد الطبخ وفاجئهم بإجادته للغناء والعزف علي الجيتار والهارمونيكا مما اكسبه حب أنجي.

ومن الجدير بالذكر أن الغناء والعزف كان من أداء صدقي صخر بنفسه.

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أعمال الفنان صدقي صخر في رمضان 2024

ويشارك الفنان صدقي صخر في السباق الرمضاني 2024 بـ 3 أعمال فنية هم كامل العدد + ١ الذي يعرض علي قناة  On ومنصة شاهد ومسلسل فراولة علي قناة DMC ومنصة Watch it ومسلسل لانش بوكس على قناة النهار.

ويقدم صدقي صخر في مسلسل كامل العدد + ١ شخصية تحمل اسم كريم، ويضم العمل عدد كبير من النجوم ومن أبرزهم: دينا الشربيني، صدقي صخر، شريف سلامة، وغيرهم من النجوم، وهو من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر وإخراج خالد الحلفاوي.

ويشارك في مسلسل فراولة بشخصيته إبراهيم، والعمل من بطولة نيللي كريم، صدقي صخر، شيماء سيف، أحمد فهيم ومن تأليف محمد سليمان عبد الملك وإخراج محمد علي.

وفي مسلسل لانش بوكس، يقدم دور حامد، وهو عمل مأخوذ من مسلسل أمريكي، من بطولة غادة عادل، جميلة عوض وفدوى عابد وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف عمرو مدحت وإخراج محمد هشام الرشيدي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.

ويعتبر مسلسل صوت وصورة هو أحدث أعمال صدقي صخر بشخصية لطفي عبود وقد احتل رقم ١ في مشاهدات منصة Watch it  منذ بداية عرض حلقاته، بطولة حنان مطاوع، صدقي صخر، عمرو وهبه، ناردين فرج، مراد مكرم، وليد فواز، نجلاء بدر، فدوى عابد ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب «توبة» ومن إنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى وتم عرضه علي قناة dmc  ومنصة watch it

كما عرض مؤخرًا لصدقي صخر فيلم "أنف وثلاث عيون" بدور العرض المصرية والعربية المأخوذ عن رواية الأديب إحسان عبد القدوس، من إخراج أمير رمسيس، وسيناريو وحوار وائل حمدي.

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