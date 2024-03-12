الثلاثاء 12 مارس 2024
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فن

مسلسل الكبير اوي 8 الحلقة 2| "طبازة" أول ضحايا تارجت الشمامة

مسلسل الكبير اوى
مسلسل الكبير اوى 8

يواصل الفنان أحمد مكي مغامراته في الجزء الثامن من مسلسل الكبير اوي 8  ، حيث عرضت منذ قليل، الحلقة الثانية من مسلسل “الكبير أوي 8” على شبكة قناة ON. 

وشهدت الحلقة الثانية من مسلسل “الكبير اوي 8” لأحمد مكي مفارقات كوميدية عديدة. 

ونقدم لكم تفاصيل الحلقة الثانية من مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن. 

تفاصيل الحلقة الثانية من الكبير اوي 8

شهدت الحلقة 2 من  مسلسل “الكبير اوي 8” عودة الكبير إلى المزاريطة محاولا تحقيق تارجت الشمامة في عالم الجن بالقبض على 100 شمام وعقب عودة الكبير الي المزاريطة بملابس عقلة الإصبع حاول التخفي من أهل القرية. 

ولكن شاكر مساعد الشمامة، أكد له أن أهل القرية لا يستطيعون رؤيته لانه مسحور وهو ما دفع الكبير الي البدء في البحث عن الشمامين ليبدأ بمنزل طبازة حيث قرر القبض على طبازة الذي لا يقوم بالاستحمام ليكون اول ضحايا الكبير في تارجت الشمامة. 

أحداث وقصة مسلسل الكبير اوي 8 

ويقدم  الجزء الثامن من مسلسل الكبير اوي بطولة أحمد مكي ورحمة أحمد إلى "اسكتشات" كوميدية، تبدأ من احتفالات قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين، ويظهر الفنان محمد سلام، في شخصية مقدم برامج "ستاند آب كوميدي"، ويعيش "الكبير" في أحداث خيالية مع أبطال كرتونات ديزني، وخلال الحلقات تظهر شيماء سيف.

ومن الفقرات الكوميدية المهمة في المسلسل، حين تكتشف مربوحة أنها حامل، وتدخل في التغيرات المزاجية، ويعاني "الكبير" من تغيرات حالتها المزاجية، ويُجسِّد الفنان حاتم صلاح، شخصية "نفادي"، ويشارك في احتفال القرية بالهالوين، ويُعيد حاتم صلاح "نفادي" للمشاهدين ذكريات برنامج الكاميرا الخفية.

ملخص أحداث مسلسل الكبير أوي 8 لـ أحمد مكي الحلقة 2

مسلسلات رمضان 2024.. موعد الحلقة الثانية من مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن

مواعيد وقنوات عرض مسلسل الكبير اوي 8 الحلقة 2

يعرض مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 2 بطولة النجم أحمد مكي على شبكة قنوات ON بشكل حصري يوميا في تمام الساعة 6 وخمس دقائق، والإعادة الأولى في تمام الساعة الثالثة صباح اليوم التالي والثالثة عصرا مساء اليوم التالي.

بينما يعرض مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن على شاشة ON drama في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء ويعاد للمرة الأولى في تمام الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم التالي ثم يعاد مرة أخرى في تمام الساعة الواحدة والنصف مساء. 

وتعرض قناة ON بشكل حصري مسلسل الكبير أوي الجزء 8 طوال أيام شهر رمضان، كما يعرض على منصة watch it الرقمية

أبطال مسلسل الكبير اوي الجزء 8

يشارك في بطولة مسلسل الكبير أوي 6 عدد كبير من النجوم وهم:

الفنان أحمد مكي.
الفنانة رحمة أحمد.
الفنان بيومي فؤاد.
الفنان هشام إسماعيل.
الفنان محمد سلام.
الفنان حسين أبو الحجاج.
الفنانة ليلى عز العرب.
الفنان مصطفى غريب.
الطفل يوسف زيكو.
تأليف مصطفى صقر.
إخراج أحمد الجندي.
إنتاج سينرجي.
بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، وهم (أمينة خليل وشيماء سيف ومحمد ثروت وغيرهم، ويحمل توقيع اخراج المسلسل أحمد الجندي).

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