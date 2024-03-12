الثلاثاء 12 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان.. مصطفى غريب سعيد بردود أفعال الحلقة من "الكبير أوي"

مصطفي غريب
مصطفي غريب

قال الفنان مصطفى غريب الذي يجسد شخصية العترة ضمن أحداث مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن إنه سعيد بردود الأفعال حول الحلقة الأولى من العمل. 

مسلسلات رمضان 2024.. مصطفى غريب سعيد بردود أفعال الحلقة الأولى من مسلسل "الكبير اوي "

ووعد مصطفى غريب جمهور مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن بالعديد من المفاجآت الحلقات المقبلة. 

وأكد غريب انه يتمنى استمرار سلسلة الكبير مشيرا الي استمتاعه بالعمل مع احمد مكي والمخرج أحمد الجندي وان الدور الذي يلعبه إضافة كبيرة لمشواره الفني. 

ويعرض مسلسل الكبير أوي 8 بطولة النجم أحمد مكي على شبكة قنوات ON يوميا في تمام الساعة 6 وخمس دقائق، والإعادة الأولى في تمام الساعة الثالثة صباح اليوم التالي والثالثة عصرا مساء اليوم التالي.

وتعرض قناة ON بشكل حصري مسلسل الكبير أوي الجزء 8 طوال أيام شهر رمضان، كما يعرض على منصة watch it الرقمية، ومن المتوقع أن يكون الجزء الثامن مليئًا بالمواقف المضحكة والطريفة التي تجذب المشاهدين خلال شهر رمضان المبارك.

مسلسل الكبير اوي 8  

وينقسم الجزء الثامن من مسلسل الكبير اوي بطولة أحمد مكي ورحمة أحمد إلى "اسكتشات" كوميدية، تبدأ من احتفالات قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين، ويظهر الفنان محمد سلام، في شخصية مقدم برامج "ستاند آب كوميدي"، ويعيش "الكبير" في أحداث خيالية مع أبطال كرتونات ديزني، وخلال الحلقات تظهر شيماء سيف.

ومن الفقرات الكوميدية المهمة في المسلسل، حين تكتشف مربوحة أنها حامل، وتدخل في التغيرات المزاجية، ويعاني "الكبير" من تغيرات حالتها المزاجية، ويُجسِّد الفنان حاتم صلاح، شخصية "نفادي"، ويشارك في احتفال القرية بالهالوين، ويُعيد حاتم صلاح "نفادي" للمشاهدين ذكريات برنامج الكاميرا الخفية.

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 2

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 2

أبطال مسلسل الكبير اوي 8 

الكبير اوي الجزء الثامن من بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، إضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عزالدين، وإخراج أحمد الجندي. 

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