مسلسلات رمضان 2024.. طرح البرومو الدعائي لـ مسلسل مليحة

طرحت الشركة المنتجة للمسلسل الدرامي الجديد “ مليحة” البرومو الدعائي للعمل والمقرر عرضه خلال السباق الرمضاني الجاري 2024 على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وطغي على البرومو الدعائي لمسلسل مليحة مشاهد التهجير القسري للفلسطينيين من منازلهم على يد قوات الاحتلال الغاشم.

ونشرت الصفحة الرسمية للشركة المنتجة لمسلسل مليحة البرومو الدعائي له وعلقت: البرومو التشويقي الأول لمسلسل مليحة، انتظرونا في النصف الثاني من شهر رمضان 2024.. الشركة المتحدة. شهر الفرحة.

موعد عرض مسلسل مليحة

من المقرر عرض مسلسل مليحة المكون مكون من 15 حلقة وسيعرض في شهر رمضان المقبل خلال النصف الثاني في شهر رمضان المبارك عبر قنوات الحياة.ON، CBC. قنوات عرض مسلسل مليحة.

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عنانطلاق حلقات مسلسل مليحة فى النصف الثاني من شهر رمضان، عبر مجموعة قنوات CBC وCbc drama الفضائية بالتزامن مع عرضه على منصة WATCH IT الرقمية، وأطلقت قناة on البوستر الخاص لمسلسل "مليحة" وتدور أحداث العمل حول القضية الفلسطينية.



قصة مسلسل مليحة

مسلسل مليحة تدور أحداث المسلسل حول قضية فتاة فلسطينية تدعى مليحة، التي كانت تعيش في ليبيا بعد أن تركت فلسطين مع جديها بعد أحداث الانتفاضة عام 2000، وذلك بسبب تدمير الاحتلال لمنزلهم، تتعرف مليحة على الضابط الشب أدهم على الحدود المصرية الليبية وهم يحاولون الرجوع إلى قطاع غزة ولكنهم يفقدون اوراقهم الثبوتية بعد وفاة والدها، تنشأ بين مليحة وأدهم مشاعر ولكن هي وأهلها متمسكين برجوعهم لقطاع غزة، فهل سيرتبط أدهم ومليحة؟ هل ستبقى في مصر؟ هل سيكون مستقبلها سعيدا بعد الماضي الحزين؟.



أبطال مسلسل مليحة

يقوم ببطولة مسلسل مليحة كل من: محمد دياب، وميرفت أمين وأشرف زكي، الفلسطينية سيرين خاس، أمير المصري، أنور خليل ورحاب الشناط وديانا رحمة ومروان عايش ومروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين.

المسلسل مكون من 15 حلقة وتأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج شركة DS+، ويعرض في رمضان على قناتي الحياة وON وCBC